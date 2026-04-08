Russian Twist richtig machen: Für Core und Stabilität

Ob im klassischen Bauchmuskeltraining, als Teil deines Functional Workouts oder als gezielte Ergänzung im Athletiktraining, der Russian Twist ist vielseitig einsetzbar.

Summary Schwierigkeitsgrad: Fortgeschrittene bis Profis

Fortgeschrittene bis Profis MET-Wert: 4–5

4–5 Hauptregion: Rumpf

Rumpf Equipment/Hilfsmittel: Optional: Kurzhantel, Medizinball oder Kettlebell Was sind Russian Twists und warum ist die sitzende Rumpfrotation so effektiv? Russian Twists sind eine dynamische Core-Übung, bei der du im Sitzen deinen Oberkörper von Seite zu Seite drehst. Der Name kommt von der "twistenden" Bewegung, die an eine Rumpfrotation erinnert. Im Kern handelt es sich um eine sitzende Rumpfrotation, die optional mit zusätzlichem Gewicht – etwa einer Hantel, einem Medizinball oder einer Kettlebell – ausgeführt wird.

Der besondere Effekt der Russian-Twist-Übung liegt in der Kombination aus Rumpfstabilität, Rotation und Kraftausdauer. Anders als bei klassischen Bauchmuskelübungen wie Sit-ups oder Crunches werden hier nicht nur die geraden Bauchmuskeln, sondern vor allem die seitliche Rumpfmuskulatur (Obliques) intensiv beansprucht. Gleichzeitig trainierst du Balance und Koordination, da du dein Gleichgewicht während der Bewegung permanent halten musst.

Russian Twists sind mehr als nur eine weitere Bauchmuskelübung. Sie liefern dir gleich mehrere Vorteile, die weit über reine Optik hinausgehen. Während Crunches oft isoliert wirken, fördern Russian Twists die funktionale Kraft des gesamten Rumpfes. Genau das macht sie so wertvoll für Männer, die nicht nur Muskeln aufbauen, sondern auch leistungsfähiger werden wollen.

Ein zentraler Gewinn ist die starke Rumpfstabilität. Dein Rumpf verbindet Ober- und Unterkörper und je stabiler er ist, desto mehr Kraft kannst du in Grundübungen wie Kniebeugen, Deadlifts oder Bankdrücken übertragen. Gleichzeitig schützt ein stabiler Rumpf deine Wirbelsäule vor Überlastung.

Diese Muskeln werden beansprucht Russian Twists gehören zu den rotationsbasierten Core-Übungen und fordern damit mehrere Muskelgruppen gleichzeitig.

Hauptakteure sind die schrägen Bauchmuskeln (Obliquus internus und externus). Sie sind für die Drehbewegung des Oberkörpers verantwortlich und werden bei jeder Wiederholung intensiv angesprochen.

Unterstützend arbeiten die geraden Bauchmuskeln (Rectus abdominis), die nicht nur für das klassische Sixpack stehen, sondern auch die Stabilität bei der Halteposition sichern. Ebenfalls aktiv ist der Transversus abdominis, die tiefe Bauchmuskelschicht, die wie ein Korsett wirkt und entscheidend zur Rumpfstabilität beiträgt.

Doch damit nicht genug: Auch die Rückenmuskulatur, insbesondere der Erector spinae, ist beteiligt, weil er die Wirbelsäule stabilisiert. Zusätzlich übernimmt der Hüftbeuger (Iliopsoas) die Haltearbeit, besonders wenn die Beine während der Übung angehoben sind.

MET-Wert und Kalorienverbrauch Russian Twists liegen mit einem MET-Wert von etwa 4–5 im Bereich moderater bis anspruchsvoller Core-Übungen. Der genaue Wert hängt stark davon ab, ob du die Übung mit oder ohne Zusatzgewicht ausführst.

Ein Mann mit 80 kg Körpergewicht verbrennt bei dieser Core-Übung etwa 55–70 kcal pro 10 Minuten Belastungszeit. Mit Kettlebell, Hantel oder Medizinball steigt der Energieverbrauch deutlich an, da die Muskulatur intensiver gegen den Widerstand arbeiten muss und die Herzfrequenz stärker ansteigt.

Funktionale Alltagsvorteile der Bauchmuskel-Übung Russian Twists sind nicht nur eine klassische Fitnessübung, sie übertragen sich direkt in deinen Alltag und auf andere Sportarten. Eine starke Rumpfmuskulatur sorgt dafür, dass du bei Rotationsbewegungen stabil bleibst, egal ob du schwere Taschen trägst, dich schnell zur Seite drehst oder beim Autofahren nach hinten greifst. Besonders Männer, die viel sitzen oder einseitige Belastungen im Job haben, profitieren von dieser Übung, da sie Verspannungen vorbeugt und die Körperhaltung verbessert.

Auch für sportliche Leistungen sind die Vorteile groß: Bei Rückschlagsportarten wie Tennis, Badminton oder auch beim Boxen geben dir stabile Rotationsmuskeln mehr Power. Läufer merken, dass ihre Schritte ökonomischer werden, weil die Hüfte besser kontrolliert wird. Selbst bei Kraftübungen wie Kniebeugen oder Kreuzheben zahlt sich ein starker Core aus, da er die Grundlage für eine saubere Technik bildet.

Nachteile von Russian Twist Russian Twists setzen eine gute Rumpfkontrolle voraus und sind technisch anspruchsvoller, als sie wirken. Besonders bei zusätzlichem Gewicht steigt die Belastung auf die Lendenwirbelsäule. Für Einsteiger kann es zudem schwierig sein, die Bewegung sauber aus der Körpermitte zu steuern, wodurch die Übung schnell ineffektiv wird.

Die richtige Ausführung Wenn du Russian Twists in deinen Trainingsplan integrieren willst, musst du die richtige Ausführung kennen. Die Übung ist zwar recht einfach, ein Blick auf die Technik ist aber dennoch ratsam.

Step-by-Step-Anleitung Startposition: Setze dich auf den Boden, Knie angewinkelt. Nutze das Core Bracing, um deine Mitte fest zu machen. Lehne den Oberkörper mit geradem Rücken ca. 45 Grad zurück, bis du die Spannung im Bauch spürst. Setup: Halte deine Hände (oder das Gewicht) vor der Brust. Ziehe die Schulterblätter aktiv nach hinten unten. Die Rotation: Drehe nun nur deinen Brustkorb und deine Schultern kontrolliert zur Seite. Stabilität: Dein Becken und deine Knie müssen absolut unbeweglich bleiben. Die Knie dürfen nicht gegeneinander "schlackern". Atmung: Atme beim Twisten zur Seite aus und beim Zurückkommen zur Mitte ein. Dos und Don’ts

Die häufigsten Fehler und deren Lösung Russian Twists sehen auf den ersten Blick simpel aus, aber gerade das macht sie tückisch. Wie du die häufigsten Fehler vermeidest:

Checkliste für Anfänger Starte ohne Gewicht, bis die Bewegung sauber sitzt.

Halte den Rücken gerade und den Core konstant angespannt.

Drehe dich kontrolliert aus der Körpermitte, nicht aus den Armen.

Halte Beine und Becken möglichst stabil.

Qualität vor Wiederholungen: lieber langsamer und sauber trainieren. Varianten Damit dein Training abwechslungsreich und fordernd bleibt, kannst du Russian Twists auf unterschiedliche Arten ausführen:

Klassische Russian Twists : Ohne Gewicht, nur mit den Händen vor der Brust. Perfekt für Einsteiger, um die Bewegung zu erlernen.

: Ohne Gewicht, nur mit den Händen vor der Brust. Perfekt für Einsteiger, um die Bewegung zu erlernen. Russian Twist mit Gewicht : Halte eine Hantel, Kettlebell oder einen Medizinball. Das zusätzliche Gewicht erhöht die Intensität und fordert deine Rumpfstabilität stärker.

: Halte eine Hantel, Kettlebell oder einen Medizinball. Das zusätzliche Gewicht erhöht die Intensität und fordert deine Rumpfstabilität stärker. Feet-Elevated Russian Twists : Hebe die Füße leicht vom Boden ab. Dadurch muss dein Rumpf noch mehr arbeiten, um dich stabil zu halten.

: Hebe die Füße leicht vom Boden ab. Dadurch muss dein Rumpf noch mehr arbeiten, um dich stabil zu halten. Slow-Motion Twists : Führe die Drehungen besonders langsam aus, um die Spannung zu maximieren und die Muskelausdauer zu trainieren.

: Führe die Drehungen besonders langsam aus, um die Spannung zu maximieren und die Muskelausdauer zu trainieren. Russian Twist mit Partner: Übergebe ein Gewicht oder einen Ball an deinen Trainingspartner – ideal für Motivation und Abwechslung. 20 Bauchübungen, die wirklich was bringen – für Sixpack, Haltung und einen starken Rücken

Progressionsweg mit Tipps Russian Twists lassen sich optimal an dein Trainingsniveau anpassen. Der Schlüssel ist, langsam zu steigern und erst dann mehr Widerstand einzubauen, wenn du die Technik wirklich sauber beherrschst.

Level 1 – Basis: Russian Twists ohne Gewicht, Füße am Boden. Fokus auf kontrollierte Rotation und stabile Haltung.

Level 2 – Beine anheben: Füße leicht vom Boden lösen, Core stärker aktivieren, mehr Balance nötig.

Level 3 – Mit Gewicht: Kettlebell, Medizinball oder Hantel einsetzen, um die Intensität zu erhöhen. Bewegung bleibt langsam und sauber.

FAQ: Häufige Fragen zu Russian Twists Sind Russian Twists schlecht für den Rücken? Nicht, wenn du sie technisch korrekt ausführst. Das Becken bleibt stabil, während die Brustwirbelsäule rotiert, die Rotation kommt kontrolliert aus der Mitte. Bei Rückenproblemen solltest du aber ärztlich abklären, ob die Übung für dich geeignet ist. Wie oft sollte man Russian Twists ins Training einbauen? 2- bis 3-mal pro Woche reichen vollkommen. Arbeite dabei mit 2–4 Sätzen à 12–20 Wiederholungen, je nach Fitnesslevel und Ziel. Sollte man Russian Twists mit oder ohne Gewicht machen? Anfänger starten besser ohne Gewicht, um die Technik zu festigen. Fortgeschrittene steigern den Widerstand mit Hanteln, Medizinball oder Kettlebell. Sind Russian Twists auch für Männer sinnvoll? Ja, absolut. Gerade Männer profitieren stark von der verbesserten Core-Stabilität, die nicht nur optisch einen definierten Bauch unterstützt, sondern auch beim Heben, Sprinten oder Kontaktsport für mehr Stabilität sorgt. Was bringt es, die Beine in der Luft zu halten? Das steigert den Anspruch an Balance und Core-Kraft, macht die Übung aber auch fehleranfälliger. Ideal für Fortgeschrittene, Anfänger bleiben besser mit den Fersen am Boden.