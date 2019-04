Das hilft gegen Schuppen: So werden Sie lästige Schuppen ein für alle Mal los

Schuppen sind völlig normal. Damit abfinden müssen Sie sich trotzdem nicht © Marcus P / Unsplash.com

Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Ursachen für Schuppen. "Dies können sowohl Erkrankungen der Kopfhaut, bestimmte Umwelteinflüsse, Medikamente, aber auch eine falsche Pflege sein", weiß die Dermatologin. "So können zum Beispiel alkoholhaltige Tinkturen die Kopfhaut stark austrocknen. Auch der Wirkstoff Minoxidil, der häufig gegen Haarausfall eingesetzt wird kann bei etwa 10 bis 20 % der Menschen Kopfhautekzeme und damit eine verstärkte Schuppung auslösen." Sehr hartes Leitungswasser und trockene Heizungsluft irritieren die Kopfhaut ebenfalls.

Übrigens: Auch wenn es viele Menschen denken, ist Stress nicht verantwortlich für Schuppen. Auch ein Nährstoffmangel zeigt sich laut Hautexpertin Zanardo eher durch Haarausfall als durch Schuppen.

Warum bekommen viele Männer auch Schuppen im Bart?

Genau wie auf dem Kopf, können Schuppen im Bartbereich ebenfalls trocken oder fettig sein. Die Expertin erklärt: "Ist die Haut generell trocken, lässt sie sich unter dem Bart nicht so gut pflegen wie im rasierten Zustand – dann entstehen schnell Trockenheitsschüppchen. Die häufigste Ursache für Schuppen im Bart ist aber ein "seborrhoisches Ekzem, das durch eine verstärkte Talgproduktion (Seborrhö) und Besiedelung mit Pilzen (Gattung Malassezia) entsteht".

Warum juckt eine schuppige Kopfhaut oft?

Ist die Balance der Kopfhaut gestört, neigt sie neben Schuppen auch zu anderen Symptomen wie Spannungsgefühl, Brennen und häufig auch zu Juckreiz. "Schuld ist die Kombi aus Keimbesiedelung, vermehrter Schuppenbildung und Entzündungsreaktionen", sagt Zanardo.

Ganz wichtig: Wenn der Kopf juckt, sollten Sie nicht kratzen! Das ist nämlich sowohl Folge als auch Ursache von weiteren Schuppen. Die Fachärztin erklärt: "Durch das Kratzen wird die Haut weiter geschädigt und gleichzeitig gelangen wieder mehr Mikroorganismen auf die Kopfhaut. Dies führt letztlich zu einem Teufelskreis."

Woran erkenne ich ein gutes Anti-Schuppen-Shampoo, das wirkt?

Ein Spezialshampoo wirkt nur dann, wenn es zur Art der Schuppen passt (trocken/fettig). Steht nichts weiter drauf, sind meist fettige Schuppen gemeint. Bringt ein Anti-Schuppen-Shampoo keinen Erfolg, probieren Sie das nächste. Die Wirkstoffe schlagen bei jeder Kopfhaut anders an. Nur eines haben sie alle gemein: Man muss sie absolut konsequent benutzen!

Übrigens: Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie unter trockenen oder fettigen Schuppen leiden, hilft eine Hautärztin oder ein Hautarzt weiter.

Sind Drogerie-Schuppen-Shampoos schlechter als die aus der Apotheke oder vom Friseur?

"Shampoos aus der Apotheke oder vom Friseur enthalten meist hochwertigere Inhaltsstoffe sowie eine höhere Wirkstoffkonzentration. Das bedeutet aber nicht, dass Sie nicht auch in der Drogerie gute und geeignete Pflegeprodukte bekommen", sagt Livia Zanardo. Allerdings, so die Expertin, bieten Firmen, die sich auf die Behandlung von Kopfhautproblemen spezialisiert haben, ihre Produkte meist in Apotheken an, um diese Spezialisierung zu unterstreichen.