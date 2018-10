Wie Sie im Schlaf Fett verbrennen und über Nacht abnehmen

Ein Casein-Shake am Abend schützt vor Muskelabbau © Syda Productions / Shutterstock.com

Eine niederländische Studie der Universität Maastricht hat gezeigt, wie sich die Proteinsynthese nachts zusätzlich ankurbeln lässt: Testpersonen bekamen nach dem Workout abends mindestens 30 Minuten vor dem Einschlafen Casein. Casein ist ein Eiweiß und der Hauptbestandteil von Kuhmilch. Anders als Whey (Molkenprotein) geht Casein langsamer ins Blut über und versorgt den Körper die ganze Nacht über mit Aminosäuren. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass Casein direkt vom Körper aufgenommen und danach in Muskelmasse umgewandelt wurde.

Darum ist ein Casein-Shake am Abend ideal, um den Stoffwechsel anzuregen und im Schlaf die Fettverbrennung zu optimieren.

2. Fatburner-Tipp: Late-Night-Snack regt nächtliche Fettverbrennung an



Dinner-Cancelling galt bis in die 1990er-Jahre als die Top-Methode, um Gewicht zu verlieren. Vergessen Sie das! Denn beim Abnehmen sollte wirklich niemand hungern, sondern zu den richtigen Lebensmitteln greifen. Das konnte US-Forscher an der Florida State University in einer Studie bestätigen. Sie haben herausgefunden, dass es einen besseren Weg gibt, um den Stoffwechsel über Nacht auf Touren zu bringen: ein eiweißreiches Betthupferl.

Im Versuch bekamen die Probanden vorm Schlafengehen einen proteinreichen Snack mit rund 150 Kalorien. Die Messungen am nächsten Morgen ergaben, dass die Stoffwechselaktivität bei ihnen in Ruhe höher war als bei Personen, die nichts oder einen kohlenhydratbasierten Snack gegessen hatten. Kohlenhydrate am Abend behindern aufgrund der Insulinausschüttung nämlich den Fettabbau.