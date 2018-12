Meal Prep: So kochen Sie alle Mahlzeiten für die Woche clever vor

Wer unterwegs plötzlich Hunger bekommt, landet häufig im Fast Food-Restaurant. Besser: Zu Hause vorkochen und die Lunchbox mitnehmen - das nennt sich jetzt Meal Prep und ist der neueste Food-Trend

Alle fotografieren permanent ihr Essen und posten es bei Facebook und Instagram. Nervig? Ja — aber manchmal lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Fitness-Freaks aus den USA haben einen Trend bekannt gemacht, der immer mehr Nachahmer findet — nicht nur, weil er gut aussieht, sondern vor allem, weil er clever und gesund ist: Meal Prep (englisch: meal = Mahlzeit; prep von preparation = Vorbereitung). Schnöde auf Deutsch übersetzt: Vorkochen. Sprich: Sie sind der Koch und nehmen Ihr Essen mit, wohin auch immer.

Dazu wird jeder Tag akribisch geplant, alle Mahlzeiten werden vorbereitet und eingepackt. Manche machen das täglich frisch, andere kümmern sich nur einmal pro Woche darum. Dabei wird komplett auf Fertigprodukte und Ähnliches verzichtet. Unter dem Hashtag #Mealprep sind auf Instagram und Co. etliche leckere, frische Lunch-Ideen für unterwegs gelistet, die Lust machen, direkt loszulegen. Fast Food gehört bald der Vergangenheit an — dessen Tücken sind ja hinlänglich bekannt: „Zu große Portionen, zu viel ungesundes Fett, massig schlechte Kohlenhydrate, dazu ein Cocktail aus vielerlei Zusatzstoffen und Geschmacksverstärkern“, sagt Ernährungs-Coach Marcus Schall aus Lüneburg (siehe unten). Ab sofort ist das kein Problem mehr, denn nach diesem Artikel werden Sie immer und überall auf jede Mahlzeit vorbereitet sein.

Es gibt zwei gute Gründe, sich sein Essen selbst zuzubereiten und mitzunehmen. Zum einen, weil Sie dann genau wissen, was drinsteckt. „Besonders für Sportler ist es eine gute Möglichkeit, die eigene Zufuhr an Makronährstoffen zu überprüfen und je nach Trainingsziel anzupassen“, sagt Ernährungs-Coach Schall. Zum anderen gehen Sie so der Gefahr aus dem Weg, qualitativ minderwertige Lebensmittel zu essen beziehungsweise irgendwo unterwegs in die Junkfood-Falle zu tappen, nur weil gerade nichts anderes da ist. „Außerdem wissen Sie, wo die Lebensmittel herkommen, und können sie nach eigenem Geschmack zusammenstellen“, erklärt Schall. „Damit gehen Sie gleichzeitig dem Einheitsbrei, den die Lebensmittel-Multis und Restaurantketten produzieren, aus dem Weg.“

Ein weiteres Plus: Sie sind unabhängig von Kantinen, Lieferdiensten und sonstigen Anbietern rund um den Arbeitsplatz. Selbst auf Reisen kann Sie keine böse Überraschung erwarten. Beim Meal-Prep ist es zunächst gar nicht wichtig, wie oft Sie sich selbst versorgen. Viele packen sich nur an manchen Tagen die Box in die Tasche, um an den anderen mit Kollegen oder Freunden essen zu gehen.

Oberste Regel beim Meal-Prep: für Abwechslung sorgen. Langeweile ist der größte Feind des Genusses. Jeden Tag ein Leberwurstbrot ist weder ein kulinarisches Highlight noch besonders gesund. Einziger Pluspunkt: geht halt schnell. Minuspunkt: Sie haben es bald satt und rennen trotzdem zu Imbissbude und Co. Aber mit ein bisschen Planung füllen Sie sich ab morgen die leckersten Lunchboxen, die alle Kollegen vor Neid erblassen lassen.



Bereiten Sie Ihr Essen vor - so haben Fast-Food und Co. keine Chance © Christian Lohfink 1. Schritt: Gehen Sie einkaufen

Denn wenn Sie nur 4 Dosen Bier und 1 Packung Eier im Kühlschrank haben, wird es ein wenig eng. Im Supermarkt helfen Ihnen unsere Aufzählungen für die besten Meal-Prep-Lebensmittel unten. Davon müssen Sie natürlich nicht alles kaufen, aber wenn Sie aus jeder Kategorie 4 bis 7 (je nachdem, für wie viele Mahlzeiten die einzelnen Komponenten reichen) zu Hause haben, sind Sie bestens vorbereitet. >>> 20 schnelle Single-Rezepte für eine Person



2. Schritt: Loslegen und zusammenbasteln

Natürlich sollen nicht alle Zutaten roh und einzeln hinein. „Obst, Gemüse, Nüsse oder Lebensmittel wie Räucherlachs dürfen Sie direkt einpacken“, so der Food- und Fitness-Blogger Jens Glatz aus Rudersberg (siehe unten). „Aber auch ein schneller Mix aus Tomate und Mozzarella oder Schinken und Melone hält morgens nicht lange auf.“ Zum Befüllen bietet sich zudem alles an, was abends beim Essen übrig bleibt. „Kaltes Steak, Blumenkohl oder Brokkoli, eventuell kurz mit einer Scheibe Käse in der Mikrowelle überbacken, und auch Nudeln, die mit ein paar Kirschtomaten, Fetawürfeln und Basilikumblättern zum Salat werden“, rät Glatz. >>> 6 Tipps, die Ihre Ernährung sofort gesünder machen Der Riesenvorteil ist, dass Reste jetzt nicht mehr in der Mülltonne landen, sondern am nächsten Tag in der Box. Das spart Zeit und Geld. Ist der Kühlschrank erst richtig präpariert, dauert die Zusammenstellung einer Mahlzeit, je nach Art und Umfang, nur zwischen 3 und 15 Minuten. Das garantiert Abwechslung und ermöglicht trotzdem regelmäßig Lieblingszutaten. Einziger Nachteil: Es kostet jeden Tag ein bisschen Zeit, auch wenn es nur wenige Minuten sind. Die besten Lebensmittel für Meal Prep-Rezepte Mit diesen Bausteinen können Sie sich Ihre Lunchbox mehrere Tage gut befüllen Proteine: Vorgegartes Fleisch oder Fisch, die Reste vom Vortag, Käse, Jogurt, Tofu, Nüsse oder Hülsenfrüchte eignen sich ideal für Ihre Lunchbox. Shrimps

Lachs (geräuchert)

Steak

Bacon

Hähnchenbrust

Thunfisch (im eigenen Saft)

Bohnen (Dose)

Kichererbsen (Dose)

Mozzarella

Schafskäse

Edamer

Eier (gekocht), Rührei

Falafelbällchen

Bohnenbratlinge

Nüsse und Saaten

Tofu (gebraten)

Griechischer Joghurt

Naturjoghurt

Magerquark Obst: Unbedingt saisonal einkaufen, sonst auch gern auf Tiefkühlkost zurückgreifen. Auch bei Obst gilt: je kleiner, desto praktischer. Banane

Ananas

Zitrone

Limette

Weintrauben

Pflaumen

Physalis

alle Sorten von Beeren (im Winter tiefgekühlt) >>> Dieses zuckerarme Obst ist besonders gesund Gemüse: Babygemüse passt besonders gut in die Formen der Boxen, Tiefkühlkost (zum Beispiel TK-Brokkoli) spart zudem noch Zeit bei der Vorbereitung. Gurke

Kirschtomaten

Petersilie

Möhren

Paprika

Radieschen

Süßkartoffeln

Avocado

Kartoffeln

Mais

Mischgemüse

Spargel

Zuckerschoten

Zwiebel

Blumenkohl

Brokkoli Salate: Da viele Boxen nicht auslaufsicher sind, sollte angemachter Salat nicht in Dressing schwimmen. Besser: separat transportieren, später drübergießen. Couscoussalat

Kartoffelsalat

Petersiliensalat

Linsensalat

Caprese

Rucola

Feldsalat Snacks: Pesto und Chutney auf Vorrat machen, andere Dips schnell am Abend vorbereiten. Hier passt alles, was schmeckt. Oliven

Tomaten (getrocknet)

Artischocken (eingelegt)

Pesto (rot oder grün)

Chutney

Hummus

Guacamole

Müsliriegel

Nussmus

Studentenfutter So kochen Sie clever vor Die zweite Möglichkeit der Verpflegung ist, etwas Selbstgekochtes für die Mikrowelle dabeizuhaben. Am einfachsten geht es, jeden Abend die doppelte Portion zu kochen und am nächsten Tag den Rest mitzunehmen. Der Nachteil daran: Sie müssen sich jeden Tag aufs Neue ein Gericht überlegen, einkaufen, kochen und natürlich spülen. Es sei denn, Sie treiben es auf die Spitze, wie einige Profi-Meal-Prepper: Pascal Gut aus Wil in der Schweiz und Stefan Strube aus Nürnberg haben Meal-Prep in den letzten Jahren für sich selbst professionalisiert. Beide achten extrem auf ihre Ernährung und nehmen sich dafür am Wochenende ein paar Stunden Zeit. Das heißt: samstags Großeinkauf, sonntags Großkochtag.

Vorkochen spart jede Menge Zeit © Syda Productions / Shutterstock.com Pascal Gut: „Ich koche in einem Rutsch 14 Portionen, die ich dann an 7 Tagen jeweils mittags und abends esse.“ Eine Woche später gibt es ein neues Rezept, und er isst wieder die ganze Woche 2-mal täglich das am Wochenende Zubereitete. Etwas mehr Abwechslung gibt es bei Stefan Strube. „Ich habe genau berechnet, was ich für mein Training mittags und abends benötige, und koche deshalb sonntags 7 Mahlzeiten für mittags und 7 für das Abendessen.“ Diese unterscheiden sich in der Menge und der Zusammensetzung der Makronährstoffe. „Außerdem koche ich unterschiedlich, je nachdem ob ich mein Gewicht halten, zu- oder abnehmen will.“ In der Regel bestehen die Mahlzeiten der beiden aus Reis, Fleisch und Gemüse. Variiert wird vor allem mit Gemüsesorten und Gewürzen. Der riesige Vorteil ist, dass sie sich während der Woche überhaupt nicht mehr mit der Essenszubereitung beschäftigen müssen. Die Zeitersparnis ist immens, denn mittlerweile haben beide auch am Wochenende die Kochzeit durch Routine deutlich verkürzt. Dabei helfen ihnen Reiskocher, Schnellkochtöpfe — oder Tiefkühlgemüse, das nicht mehr vorbereitet und geschnitten werden muss. >>> Die besten Ernährungstipps für Schichtarbeiter Welche Brotdose ist zum Meal Prep geeignet? Grundsätzlich können Sie für den Transport Ihres Mahls jede normale, günstige Brotdose verwenden. Achten Sie jedoch darauf, dass Plastikdosen schadstofffrei sind. Noch günstiger geht es mit ausrangierten Jogurt- oder Marmeladengläsern. Verzichten sollten Sie hingegen auf Alu-, Schaumstoff und Pappschalen – denn die haben nicht nur die Optik von Lieferdiensten, sondern verursachen auch noch einen Haufen Müll. Wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, kann in eine hochwertige Lunchbox, auch Bento-Box genannt, investieren. Diese sind genau auf die Bedürfnisse von „Meal-Preppern“ ausgelegt. D.h., sie sind ausreichend groß, auslaufsicher und haben mehrere Trennwände. Die Sistema Bento Cube Box To Go (14 Euro) beinhaltet etwa einen praktischen Topf für Obst oder Jogurt, und die Bento Box von Smart Gorilla Tools (26 Euro) sieht äußerst sehr stylisch aus. Die FitLunch-Edelstahldose (25 Euro) verzichtet ganz auf Plastik. Hier sind diese und weitere Lunchboxen im aktuellen Preisvergleich:



Meal Prep-Beispielwoche mit Rezepten

Starten Sie mit Couscoussalat und Hackbällchen gut in die Woche © Christian Lohfink Montag Zutaten: 5 Babymöhren

5 schwarze Oliven

6 Hackbällchen

5 EL Couscoussalat mit Gemüse

3 EL eingelegte Meeresfrüchte

½–1 Apfel in Spalten, mit etwas Zitronensaft beträufelt Tipp: Hackbällchen und Couscoussalat sind am Vortag übrig geblieben? Hervorragend! Wenn Sie sehr wenig Zeit haben, geht aber auch mal die fertige Variante aus dem Supermarkt. Meeresfrüchte gibt es dort auch, an der Feinkosttheke.

Am Dienstag gibt es Bohnen vom Vorabend - schnell und praktisch © Christian Lohfink Dienstag Zutaten: 5 EL Schnippelbohnen-Salat mit Zwiebeln und Kapern

100 g Schinken mit ein paar Kirschtomaten

5 EL Linsensalat

1–2 Feigen

3 EL Studentenfutter TIPP Aus Bohnen vom Vorabend wird mit Zwiebeln, Kapern und Essig-Öl-Dressing ein leichter Bohnensalat. Linsensalat mit Gemüse ist ebenso schnell aus Vorräten zusammengebaut. Wer keine Rosinen mag, nimmt einfach nur Nüsse oder einen Mix.

Mittwoch gibt es kein Fleisch, sondern Fisch: Räucherlachs mit Bohnen © Christian Lohfink Mittwoch Zutaten: etwas Rucola und Römersalat mit ein wenig Feta

100 g Räucherlachs und etwas Limette

¼ Salatgurke

2 St. gegrillter Maiskolben

2 EL weiße Bohnen in Tomatensoße, aus Dose oder Glas Tipp: Den Salat nach dem Kauf immer komplett waschen und leicht befeuchtet in einer Salatschüssel aufbewahren. So bleibt er mehrere Tage schön knackig. Anstelle der Bohnen können auch Linsen, Kichererbsen oder Ähnliches in die Box.

Donnerstag ist Veggie-Tag: Tofu, Ei und Gemüse © Christian Lohfink Donnerstag Zutaten: je 2–3 Röschen Blumenkohl und Brokkoli sowie einige Kirschtomaten

100 g Tofu, in Scheiben geschnitten und in etwas Rapsöl angebraten

1 gekochtes Ei

3 EL Kidneybohnen, Dose oder Glas

2 EL eingelegte Oliven Tipp: Immer wenn Sie eine Mahlzeit mit Gemüse zubereiten, kochen Sie davon etwas mehr und bewahren es ohne Soße separat auf. Es schmeckt am nächsten Tag mit Essig und Öl, Sie können es aber auch mit Käse in der Mikrowelle überbacken.

Freitag geht es asiatisch zu: Glasnudelsalat, Hähnchen und Maki-Röllchen © Christian Lohfink Freitag Zutaten: 150 g Waldorfsalat mit Äpfeln, Sellerie, Möhren und Nüssen

125 g gegrilltes Hähnchenbrustfilet

80 g Him- und Brombeeren

3 EL asiatischer Glasnudelsalat mit Gemüse und schwarzem Sesam

4 Maki-Röllchen Tipp: Generell können Sie alle kalt genießbaren Reste in eine Box stecken. Bei Sushi oder anderen leicht verderblichen Sachen aber immer darauf achten, dass die Box bis zum Verzehr gekühlt ist! Bei Salaten oder Gegartem geht es auch mal ohne.

Unsere Meal-Prep Blog-Buster Für weitere Rezeptideen schauen Sie doch mal auf diesen beiden Blogs vorbei! www.supergoodfood.de

Marcus Schall aus Lüneburg war früher Vertriebsmanager und Kantinen-Junkie. Nach eigener Aussage „durch Selbstkochen geheilt“. Als einer der top Meal-Prepper Deutschlands ist er sehr aktiv auf Facebook und Instagram. Der „Clean-Eating-Officer“ zeigt in seiner Firma Super Good Food vor allem Athleten, wie sie sich hochwertige, schnelle und gesunde Snacks für unterwegs zubereiten. Immer mehr Sportler lassen sich von ihm zu Höchstleistungen coachen. www.kochhelden.tv

Jens Glatz, Food-Blogger aus Rudersberg, hatte selbst jahrelang mit Übergewicht zu kämpfen, bis er seine Essenszubereitung selbst in die Hand nahm und auf Low Carb umstellte. In seinem eigenen Food- und Fitness-Blog kümmert er sich mit einem 5-köpfigen Team um gesunde, ausgewogene Ernährung. Er selbst verlässt das Haus niemals, ohne sich selbst die Lunchbox gefüllt zu haben. Dafür belädt er den Kühlschrank 2-mal wöchentlich frisch.