Frühstück im Bett: 4 Rezepte, die jede Frau glücklich machen

Ein Omelett ist fix gemacht © 4-PM-production / Shutterstock.com

Zutaten für Pilz-Schinken-Omelett (2 Portionen)

250 g Champignons

1/2 rote Zwiebel

50 g Rohschinkenwürfel

1 EL Öl

4 Eier

2 EL Milch

Salz & Pfeffer

1 TL Butter

1 TL Schnittlauch

Champignons in dünne Scheiben schneiden, Zwiebel in feine Würfel und in 1 EL Öl anbraten. Schinken dazugeben und mitbraten. Aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen. Eier und Milch mit Salz und Pfeffer verquirlen. Butter in der Pfanne erhitzen und die Hälfte der Eier-Masse (den Rest benötigen Sie für das zweite Omelette) hineingeben. Masse gut in der Pfanne verteilen und stocken lassen, nicht umrühren! Pilz-Speck-Mix auf das Ei geben, zur Hälfte umklappen und 1 bis 2 Minuten zu Ende garen lassen. So ist es außen goldgelb, innen aber noch nicht vollständig gestockt und schön saftig. Am Ende alles mit gehacktem Schnittlauch toppen.

3. Vegane Rezepte für Frühstück im Bett

Von veganer Ernährung haben Sie keinen blassen Schimmer? Macht nichts, wir helfen gerne weiter. Brot und Brötchen enthalten in der Regel keine tierischen Bestandteile, die Milch oder Eier. Beim Belag wird es allerdings schwierig: Butter, Käse, Honig und natürlich Wurst sind absolut tabu. Unser Tipp: Servieren Sie stattdessen lieber einen Chiapudding mit Obst. Den können Sie schon am Abend vorher vorbereiten. Chiasamen und Pflanzenmilch gibt es zudem mittlerweile in jedem Supermarkt.