Senf: 5 Gründe, für mehr Senf auf der nächsten Grillwurst

Senf gehört zur Bratwurst wie Grillen zum Sommer. Aber wusstest du, dass die enthaltenen Senfglykoside auch noch total gesund sind? Das ist der Grund:

Senf wird zum größten Teil aus Senfkörner hergestellt, die zermahlen und anschließend mit ein wenig Wasser, Essig, Salz und Gewürzen gemischt werden. Der würzige und scharfe Geschmack macht den Senf zum perfekten Begleiter deftiger Speisen, zum Beispiel zur Bratwurst und Frikadellen – er passt aber auch super zu einem Stück Käse aufs Brot oder in Salatsaucen.

Wer schon mal zu viel Senf auf einmal gegessen hat, kennt vermutlich das unangenehme Ziehen in der Nase. Dabei sind es genau die scharfen Bestandteile des Senf, die ihn so gesund machen. Wählt bei der nächsten Bratwurst statt Tomatenketchup also lieber den kräftigen Senf.

Ist Senf gesund?

Senf enthält unter anderem wenige Kalorien. Während süßer und mittelscharfer Senf pro 100 Gramm 87 Kalorien enthält, sind es beim scharfen Senf lediglich 79 Kalorien. Zum Vergleich: Tomatenketchup enthält 110 Kalorien pro 100 Gramm. Zudem enthält er wenig Kohlenhydrate – süßer und mittelscharfer Senf enthalten 6 Gramm, scharfer Senf 4 Gramm, während Ketchup stolze 24 Gramm Kohlenhydrate enthält.

Doch das gesündeste am Senf sind nicht etwa die wenigen Kalorien oder Kohlenhydrate, sondern die enthaltenen Senföle, auch Senfglykoside genannt, die dem Senf seine Schärfe verleihen. Bei den Senfölglykosiden handelt es sich um sekundäre Pflanzenstoffe, die die Pflanze vor Fressfeinden schützen. Auch für den menschlichen Körper haben diese sekundären Pflanzenstoffe zahlreiche positive Auswirkungen.