Erfahrung mit Haartransplantation: So funktioniert eine Haarverpflanzung

Im Kampf gegen die drohende Glatze ließ unser Redakteur eine Haartransplantation mit vielversprechender Roboter-Technik durchführen. Wie das geht, was es bringt: ein Erfahrungsbericht

"Das Wichtigste ist: Du lebst!“, sagt eine Kollegin beim Anblick der teils blutigen Bilder. Ich sage: "Quatsch, wichtig ist, dass Haare sprießen!" Was für ein Leben wäre das, mit Aussicht auf weitere 50 Jahre mit 6-Millimeter-Borsten, die ich mir einfach nicht als praktisch einreden kann? Ja, ich dramatisiere. Aber die Transplantation hat gestoppt, was mit Ende 20 begann – das Vorpreschen kahler Kopfhaut. Um es vorwegzunehmen: Die Strapazen, lang nicht so dramatisch wie die Fotos glauben lassen, lohnen. Doch der Reihe nach.



Es geht bei mir um ein paar Tausend Haare. Was ist das schon für einen, der Millionen davon verpflanzt hat? In der Haranni Clinic Herne treffe ich ihn. Als der Meister sich vorstellt, stutze ich: "Anakin? Wie der aus Star Wars?" Er schüttelt den Kopf. "Hanneken, Constantin Hanneken." Galaktisch an dem 57-Jährigen ist seine Bilanz: Tausende Transplantationen gehen auf sein Konto, seit 29 Jahren ist er unterwegs im Auftrag des Herren-Haars. Mein Kopf ist in guten Händen.

Wieso verlieren Männer überhaupt Haare?

Ursache für Haarausfall bei Männern ist in den meisten Fällen das männliche Sexualhormon Testosteron. Eines seiner Abbauprodukt, das Dihydrotestosteron (DHT), verkürzt in der Kopfhaut die Wachstumsphase der Haare und lässt die Haarwurzeln (Follikel) absterben. Follikel am Hinterkopf reagieren in der Regel weniger empfindlich auf DHT, so dass bei den meisten Männern am Haarkranz bis ins hohe Alter viele Haare sprießen.

Woher kommen die Haare für eine Haartransplantation?

"Etwa die Hälfte der Haare aus dem Haarkranz lassen sich entnehmen, ohne dass der Verlust offensichtlich wird", sagt Dr. Frank Neidel, Präsident des Verbandes Deutscher Haarchirurgen.

Bei einer Haartransplantation werden die aktiven Follikel dieser mit Haaren dicht besiedelten Region entnommen und an die kahlen Stellen am Ober- und Vorderkopf verpflanzt. Dort, wo die Haare einpflanzt werden sollen, werden unter örtlicher Narkose Löcher in die Kopfhaut gestanzt.

Welche Methoden gibt es zur Haartransplantation?

Es gibt 2 Transplantations-Methoden:

Die Strip-Methode : Dabei werden unter dem Mikroskop Haarwurzeln aus einem ausgestanzten schmalen Hautstreifen entnommen.

: Dabei werden unter dem Mikroskop Haarwurzeln aus einem ausgestanzten schmalen Hautstreifen entnommen. Die FUE-Methode entnimmt mit Hilfe einer Hohlnadel einzelne Haarwurzeln. Für diese Methode kommen seit kurzem auch Roboter zum Einsatz.

