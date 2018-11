Augenringe loswerden: Die besten Tipps gegen Augenschatten

Augenringe loswerden: Augencremes lindern dunkle Schatten

Eine gute Möglichkeit, Augenringe langfristig etwas zu reduzieren, sind Augencremes. Sie enthalten Inhaltsstoffe wie Koffein und Vitamin C, welche die Mikrozirkulation der Haut anregen. Winzige lichtreflektierende Partikel in den Cremes hellen die Augenringe optisch auf. Tipp: Lagern Sie die Creme im Kühlschrank. Morgens hilft sie dann, schnell leichte Schwellungen zu beseitigen und sorgt für einen frischen Blick.

Schon beim Einmassieren der Augencreme kann man Augenringen vorbeugen. US-Wissenschaftler fanden heraus, dass das Einmassieren einer Augencreme mit dem Ringfinger die zarte Haut am wenigsten belastet. Der Finger hat nämlich keine eigene Hebemuskulatur und übt so am wenigsten Druck aus. So geht's: Fangen Sie ganz vorsichtig vom Nasenbein aus an und kopfen Sie die Haut unter dem Auge vorsichtig nach außen hin ab. Mehrmals vor und zurückwandern, das fördert die Durchblutung und mindert somit dunkle Schatten.