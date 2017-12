9 Sattmacher-Lebensmittel, die das Abnehmen erleichtern

Auch der Blutzuckerspiegel hat maßgeblichen Einfluss auf unser Hungergefühl. Essen Sie zu viele leere Kalorien – also Süßkram oder Weißmehlprodukte ohne Mehrwert für den Körper – schießt er raketenartig in die Höhe und sorgt für einen Energieschub. Jene kurzkettigen Kohlenhydrate liefern uns zwar schnelle, aber keine langfristige Energie. Heißt: Die Sättigung hält nicht lange an und der Hunger meldet sich kurze Zeit später wieder.

Australische Forscher der University of Sydney entwickelten einen Sättigungs-­Index, der angibt, wie satt Kartoffeln, Brot und Co. machen. Die Lieblingsknolle der Deutschen landete dabei auf Platz 1. "Die leicht verdauliche Stärke wird bereits im Mund gespalten. Dadurch merkt das Gehirn, dass nun Energie kommt, und die erste Sättigung setzt ein", erklärt Ernährungsberaterin Schramm. Mit Kartoffeln können Sie sich ordentlich satt essen, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Auf Platz 2 und 3 landeten übrigens fettarmer Fisch, gefolgt von Haferbrei.

Magerquark sollte einen Stammplatz in Ihrem Kühlschrank haben. Warum? 100 Gramm Magerquark liefern satte 13 Gramm Eiweiß bei nur 71 kcal, weniger als 1 Gramm Fett und nur 3 Gramm Kohlenhydrate – eine super Nährstoffkombination. "Durch den hohen Eiweißgehalt wird Quark langsam verdaut und verbleibt länger im Magen", so Schramm. Dass Jogurt genau das gleiche sein soll, ist übrigens völliger Quark. Übrigens: Magerquark ist unschlagbar günstig.

Sind Sie der zarte oder der kernige Typ? Haferflocken bestehen aus Vollkorn und sind somit eine Quelle gesunder Kohlenhydrate. Trotzdem sollten in Ihrem Frühstück die groben Flocken landen: "Die kernige Konsistenz benötigt eine längere Essdauer. Bei identischem Ballaststoffgehalt tritt hier eine schnellere Sättigung ein", sagt Birgit Schramm, Ernährungsberaterin in Hamburg. So neigt man dazu, früher mit dem Essen aufzuhören, und verhindert einen zu schwerfälligen Start in den Tag.

Bananen sind ein idealer Sportler-Snack © etorres / Shutterstock.com

Keine Frage: Bananen sind exzellente Energielieferanten. Außerdem liefern Bananen Magnesium, Kalium, Vitamin C sowie Vitamin B6. Besonders interessant wird die gelbe Frucht, wenn es darum geht, Smoothies in Hungerkiller zu verwandeln. Dafür Bananen klein schneiden, einfrieren und gefroren mit in den Mixer werfen. So entsteht eine dickflüssige Konsistenz und folglich eine größere Sättigung. Bei 105 Kalorien pro Banane sollten Sie aber nicht die ganze Staude pürieren.

>>> Die 10 besten Pre-Workout-Snacks

7. Hülsenfrüchte

Die Kombination aus Ballaststoffen und pflanzlichen Eiweißen macht Hülsenfrüchte wie Linsen, Erbsen, Kidneybohnen zu einem 1-a-Sattmacher. Damit sich der Bauch nach der Mahlzeit nicht zu sehr aufbläht, empfiehlt Ernährungsberaterin Schramm, die Hülsenfrüchte mit Anis, Fenchel und Kümmel zu würzen. Außerdem ist es wichtig, viel zu trinken, so dass die Ballaststoffe im Magen-Darm-Trakt quellen und so lange sättigen können.

>>> 40 ballaststoffreiche Lebensmittel

8. Äpfel

An apple a day keeps the hunger away: Forscher fanden heraus, dass ein Apfel als Vorspeise die Kalorienaufnahme beim Mittagessen um 15 Prozent senkt – inklusive dem Apfel. Das wird auf das Verhältnis von Größe und Kalorien zurückgeführt: Bis die Frucht aufgegessen ist, dauert es, und in der Zeit tritt bereits die erste Sättigung ein. Folgt die Hauptspeise, ist schon Platz im Magen verbraucht, und die Portion fällt kleiner aus.

9. Gemüse

Die meisten Gemüsesorten, wie beispielsweise Zucchini, Aubergine und Spinat, sind mit rund 20 Kalorien pro 100 Gramm sehr kalorienarm. Sie haben also eine geringe Energiedichte und sind daher ideal zum Abnehmen. Dank ihres großen Volumens können Sie sich ordentlich davon aufladen ohne schlechtes Gewissen. Damit Zucchini & Co. aber nicht nur kurzfristig sättigen, empfiehlt Ernährungsberaterin Schramm einen gesunden Fettlieferanten dazu: "Ein mit Leinöl verfeinerter Quark braucht länger, bis er verstoffwechselt ist, und bleibt länger im Magen. Das hält satt." Probieren Sie doch mal eine Gemüse­-Pfanne mit Leinöl-Kräuterquark.

Fazit: Essen Sie sich satt – und schlank!

Sich gesund zu ernähren und/ oder abzunehmen, ohne zu hungern, ist im Grunde ganz simpel – wenn man weiß, welche Lebensmittel langanhaltend sättigen und gleichzeitig wichtige Nährstoffe liefern. Sie können die hier vorgestellten Lebensmittel auch zwischendurch snacken (z.B. Banane, hartgekochtes Ei oder einen Apfel) oder Sie kombinieren die Sattmacher innerhalb einer Mahlzeit. Beispiel gefällig? Wie wäre es zum Beispiel mit einer Kartoffel-Gemüse-Pfanne plus Spiegelei am Abend oder einer Banane mit Quark und Haferflocken am Morgen?