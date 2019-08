Männer-Deos im Test: Das sind die 5 besten Deos auf dem Markt

Männer schwitzen stärker als Frauen und brauchen deshalb besonders starke Deos. Welche wirklich wirken, haben wir getestet. Das sind unsere Favoriten

Wusstest du, dass frischer Schweiß eigentlich nicht stinkt? Erst wenn die Bakterien auf unserer Haut beginnen, den Schweiß zu zersetzen, fängt es an zu müffeln. Deos setzen genau dort an: Sie verhindern, dass sich geruchsbildende Bakterien vermehren.

Wer besonders stark schwitzt und nicht nur Angst vor üblen Gerüchen, sondern vor allem vor feuchten Flecken hat, sollte statt einem Deo besser ein Antitranspirant verwenden. Das enthält nämlich nicht nur antibakterielle, sondern auch schweißhemmende Inhaltsstoffe wie beispielsweise Aluminiumsalze. Heißt: Es verhindert das Schwitzen an den Stellen, an denen du es aufgetragen hast. Und wo du nicht schwitzt, kannst du auch nicht müffeln.

Das ist Geschmackssache. Die Inhaltsstoffe sind die gleichen. Allerdings kannst du Roller und Stick mit etwas Druck beim Auftragen besonders gründlich in die Haut massieren. Beim Spray gilt: Gut schütteln und dann zielgenau unter die Achseln sprühen – damit du auch die entscheidenden Stellen triffst. Tipp: Rasiere deine Achseln oder trimme die Haare möglichst kurz, damit das Deo auch auf die Haut gelangt und nicht nur die Achselhaare parfümiert.

>>> Ist Aluminium im Deo so schlecht wie sein Ruf?

Das wäre empfehlenswert. Denn Männer kommen schneller und stärker ins Schwitzen als Frauen. Das liegt daran, dass Männer mehr Schweißdrüsen haben. Umso härter muss ein Männer-Deo arbeiten. Wie gut sie sich dabei schlagen, haben wir getestet. Hier kommen die Deo-Favoriten der Men's Health Redaktion:

Dieses Deo eignet sich perfekt für sensible Haut © Sebamed / PR Der Roll-on kommt komplett ohne Aluminiumsalze aus – ideal für empfindliche Haut. Super: Das Deo kann sogar direkt nach der Rasur benutzt werden, es gibt kein Brennen oder Rötungen. Vielmehr hat man das Gefühl, dass der cremige Deo-Film die Haut sogar noch pflegt. Apropos Film: Der bleibt nur ein paar Sekunden auf der Haut, ehe er komplett einzieht. Man muss also nicht lange mit dem Anziehen warten. Gerüche kommen nicht auf. Ein bisschen feucht wird es aber im Laufe des Tages. Was völlig normal ist, wenn in einem Deo keine Aluminiumsalze stecken. Sebamed "Balsam Deo", 50ml, zirka 2 Euro. >>> Tricks gegen Schweißflecken

Der holzige Duft von diesem Deo hält besonders lange an © Old Spice / PR 2. Der Deo-Duft von Old Spice hält besonders lange Du kennst das bestimmt: Nach ein paar Minuten auf der Haut riecht man sein eigenes Deo oder Parfüm nicht mehr. Bei Old Spice ist das anders. Dank geheimer "Anti Fade Dufttechnologie" wird der angenehm frisch-holzige Duft des Deos jedes Mal erneut freigesetzt, wenn du ins Schwitzen kommst. Klappt tatsächlich! Sogar beim morgendlichen Sprint zur U-Bahn, in stressigen Meetings und beim Sport, wie unsere Tester berichten. Und Deo-Flecken? Sieht man weder auf weißen, noch auf schwarzen Stoffen. Top! Old Spice "Captain Deo Stick", 50ml, um 3 Euro.

Das holzige Deo ersetzt sogar das Parfüm © 8x4 / PR 3. Mit 8x4 Deo brauchst du kein Parfüm Diese Sprüh-Variante zieht sofort ein und hinterlässt ein angenehm trockenes Gefühl auf der Haut. Den intensiv holzigen Duft kann man eigentlich nur mögen! Er ist allerdings so stark, dass er nicht nur den Schweiß, sondern sogar ein Parfum überdeckt und auch nicht schnell verduftet. Nach einem stressigen Tag in der Redaktion und anschließendem Workout ist der Duft immer noch da – von Schweißgeruch keine Spur. Ob das wie versprochen 48 Stunden so bleibt? Gut möglich. Unser Tester hat nach dem Training trotzdem lieber geduscht. 8x4 "N°8", 50 ml, etwa 2,50 Euro.

Der belebende Deo-Duft hält stundenlang an © Rituals / PR 4. Der perfekte Deo-Schutz für Sportler Dieses Deo schützt nicht nur vor üblen Gerüchen, sondern beruhigt gereizte Achselhaut gleichzeitig mit biologischem Bambus. Selbst wenn du dir die Achseln rasierst, gibt's danach keine Reizungen. Das Deo zieht ruckzuck ein. Die Haut fühlt sich danach angenehm gepflegt und den ganzen Tag trocken an. Der Duft ist sehr frisch und belebend: ein Mix aus Minze und Zedernholz, der stundenlang wahrnehmbar bleibt – aber trotzdem nicht mit dem Parfüm konkurriert. Selbst nach dem Sport bleiben unangenehme Gerüche aus. Rituals "The Ritual of Samurai Sport", 200ml, zirka 8,50 Euro. >>> Tipps gegen müffelnde Sportklamotten