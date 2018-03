Masturbieren gegen Krebs

Warum hilft Masturbation? Giles vermutet, dass häufige Ejakulation die Drüse von potenziell krebserregenden Stoffen wie Zink, Fructose und Zitronensäure, aber auch das Karzinogen 3-Methylcholanthren freispült. Die sammeln sich bei der Bildung der Samenflüssigkeit in der Prostata in einer bis zu 600 mal so hohen Konzentration an als im Blutkreislauf.

Seine "Stagnations-Theorie" erläutert Giles so: "Je mehr man spült, desto weniger Zeit haben diese Stoffe, um in der Prostata rumzuhängen und dort Schaden anzurichten."

Aber wieso sollte man dann keinen orgiastischen Sex mit vielen Frauen vorziehen? Andere Studien haben gezeigt, dass Sex mit häufig wechselnden Geschlechtspartnern die Krebswahrscheinlichkeit erhöht, weil man sich häufiger mit Krankheitskeimen infiziert.