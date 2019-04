Training auf dem Step: Stepboard für mehr Koordination und Kraft

Jede Menge Kondition. Denn das ständige Auf- und Absteigen der Stufe treibt den Puls in Richtung Maximum. Daher gilt Step-Training als ähnlich intensiv wie Kickboxen. Zudem schont es die Gelenke im Vergleich zum Joggen und stärkt besonders die tiefe Rückenmuskulatur, Oberschenkel, Waden und das Gesäß. Die verschiedenen Schrittkombinationen fördern zudem die Koordination und das Trainieren in der Gruppe – falls Sie im Fitnessstudio einen Kurs besuchen – motiviert zusätzlich.

Die besten Übungen mit dem Step

So trainieren Sie Ihre Kraft mit dem Step

Zwei super Power-Übungen mit dem Step sind die erhöhten Liegestütze und Trizeps Dips. Gehen Sie dafür in die Liegestützposition, die Füße sind auf dem Step platziert, die Arme am Boden. Nun langsam Push-ups absolvieren, je nachdem wie weit Sie die Hände voneinander entfernt aufsetzen, trainieren Sie verschiedene Anteile der Oberkörpermuskulatur – je enger die Hände zusammen sind, desto mehr arbeitet zum Beispiel der Trizeps. Beim Trizeps Dip stützen Sie sich rückwärts mit den Handinnenflächen auf den Step (am besten stellen Sie ihn auf die Maximalhöhe von 25 Zentimetern ein), die Beine sind parallel nach vorne ausgestreckt, Fersen am Boden. Langsam die Arme beugen und wieder Strecken. Bauen Sie diese beiden Übungen (je 3 Sätze à 20-30 Wiederholungen) alle 10-15 Minuten in Ihr Stepboard-Workout ein. Weitere Übungen:

So trainieren Sie Ihre Ausdauer mit dem Step

Ein Ausdauer-Workout auf dem Stepboard ist so anstrengend wie 1 Stunde intensives Treppensteigen. Der Belastungspuls bleibt ständig auf einem hohen Level, was vor allem die Leistungsfähigkeit im intensiven Ausdauerbereich verbessert. Super-Übung: Treppensprünge. Step- bzw. Stepboard-Kurse gibt es im Fitness-Studio.

So trainieren Sie Ihre Koordination mit dem Step

Die koordinative Herausforderung beim Step-Training sind die verschiedenen Schritte und deren unendliche Kombinationsmöglichkeiten. Ihre Muskeln müssen sich ständig auf neue Bewegungsmuster einstellen, ganz anders als beim gleichmäßigen Joggen oder Radfahren. So verbessern Sie die Interaktion der Muskeln untereinander (intermuskuläre Koordination) und die Arbeit der einzelnen Muskelzellen innerhalb eines Muskels (intramuskuläre Koordination). Das Ergebnis: Wesentlich effizientere, geschmeidigere Bewegungsabläufe, die Sie schneller laufen lassen und die Verletzungsgefahr deutlich senken.