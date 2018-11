Stoffwechsel beschleunigen: So verbrennen Sie schnell viel Fett

Damit Sie mehr Fett verbrennen und Gewicht verlieren können, müssen Sie Ihren Stoffwechsel ordentlich anregen. Wir klären alle Fragen zum Metabolismus und verraten, wie Sie den Stoffwechsel-Turbo zünden

Es ist doch unfair: Der eine futtert wie ein Scheunendrescher und bleibt gertenschlank, der andere nimmt trotz Diät zu. Je nachdem, wie Ihr Stoffwechsel arbeitet, kann er entweder der Schlüssel für sportliche Höchstleistungen sein oder die Quelle hartnäckigen Übergewichts. Finden Sie sich nicht mit Ihrem Schicksal ab: So lassen Sie Ihren Stoffwechsel für sich arbeiten!

Was genau ist der Stoffwechsel?

Er macht aus einem Burger ein Fettpolster oder aus dem Energieriegel einen Weltrekord: Ihr Stoffwechsel, auch Metabolismus genannt. Er bezeichnet alle biochemischen Vorgänge, die in den Zellen ablaufen. Der Stoffwechsel ist die Grundlage aller lebenswichtiger Vorgänge in Ihrem Körper. Verstoffwechselt werden die Bestandteile der aufgenommen Nahrung. Der Körper versorgt sich so selbst mit Nährstoffen, Mineralien, Vitaminen und Spurenelementen und hält so die lebenswichtigen Funktionen in Ihrem Körper aufrecht. Im Mittelpunkt des Interesses stehen Brennstoffe wie Fette und Kohlenhydrate, die der Organismus entweder in Muskelkraft umwandelt oder in Form von Fett im Körper einlagert.

Dabei entstehen als Endprodukte vor allem Kohlendioxid und Wasser, die über Atmung, Schweiß und Urin ausgeschieden werden. Das Hormon- und Nervensystem steuern den Stoffwechsel. Das wichtigste Organ für den Prozess ist die Leber. Für einen gesunden Stoffwechsel ist eine intakte Leber also die Voraussetzung.

Stoffwechsel-Typen: Warum nehmen einige Menschen schneller zu als andere?

Manche Menschen nehmen in der Tat schneller zu als andere, denn es gibt große Unterschiede hinsichtlich der Fähigkeit, Energie aus der Nahrung zu filtern. "10 bis 20 Prozent aller Menschen sind gute Futterverwerter", so Dr. Michael Boschmann, Stoffwechsel-Experte der Charité Universitätsmedizin in Berlin. Überall dort, wo die Nahrung knapp ist, verfügen diese Personen über einen großen Vorteil: In Extremsituationen sind sie in der Lage zu überleben, während 80 bis 90 Prozent der Population vom Hungertod bedroht wären.

Bekanntermaßen gibt es bei uns jedoch seit Jahrzehnten keine Hungersnöte mehr – Essen haben wir im Überfluss. Der Überlebensvorteil ist zum Nachteil geworden, mit Zivilisationsproblemen wie beispielsweise Fettleibigkeit, Diabetes und Bluthochdruck. Und so tragen gerade die besten Futterverwerter besonders viele, überflüssige Pfunde mit sich herum.

Es gilt zwischen drei Körpertypen zu unterscheiden, wobei es hier zu Überschneidungen kommen kann: den ektomorphen Körpertyp, den mesomorphen und den endomorphen Körpertyp.