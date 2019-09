Trainingspause: Wie du schneller regenerierst

Entspannungsphasen nach dem Training sind wichtig für deine Leistungsfähigkeit. Unsere Experten wissen, wie du effektiv einen Gang runter schaltest

"Wozu regenerieren? Ich lege doch zwischen den Trainingseinheiten ohnehin Pausen ein", werden jetzt viele von Euch denken. Doch mit einer "Frischzellentherapie" kann Dein Organismus die Trainingsreize besser verarbeiten, er passt sich den Anforderungen schneller an – und ist früher wieder leistungsfähig.

Die optimale Regeneration beginnt allerdings bereits im Sattel: Nutze unbedingt schon die letzten 10 Minuten, um mit kleinem Gang und hoher Trittfrequenz – ohne viel Druck aufs Pedal zu geben – locker nach Hause zu kurbeln. So beschleunigst Du den Abtransport der Stoffwechselendprodukte aus der Muskulatur und kannst den Tonus der Muskulatur bereits runterregulieren. Zu Hause angekommen, bitte bewusst das "open Window" nutzen.

Heißt: als erstes ein frisches Unterhemd anziehen, dann mit Ruhe etwas trinken und einen Happen schnappen, also mit Ruhe das Passende essen – am besten einen vorbereiteten Mix aus Eiweiß und Kohlenhydraten. Ansonsten ist grad nach längeren oder härteren Einheiten die Tendenz groß, den "Kühlschrank willenlos zu überfallen" und reinzuschaufeln, was da ist…