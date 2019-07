Haare schneller wachsen lassen: 6 Turbo-Tipps fürs Haarwachstum

Ein Beitrag geteilt von Zalando Beauty (@zalando_beauty) am Feb 5, 2019 um 11:00 PST

"In Stressphasen schaltet der Körper auf 'Notversorgung' und versorgt hauptsächlich die lebenswichtigen Organe mit Vitaminen und Mineralstoffen – Kopfhaut und Haare sind jetzt seine kleinste Sorge." Apropos Nährstoffe: Auch Mängel können schuld am schlechten Wachstum sein.

Wenn du das Gefühl hast, dass deine Haare in Slo-Mo wachsen, kann das verschiedene Ursachen haben. Wie schnell genau die Strähnen bei jedem einzelnen sprießen, entscheiden hauptsächlich die Gene. "Oft ist aber auch Stress die Ursache – zum Beispiel durch den Job oder bei Krankheit und starken Medikamenten", weiß Julia Lückemann, Friseurmeisterin und Mitinhaberin vom Salon Nova Hairstudio in Hamburg.

Wie kann ich das Haarwachstum beschleunigen?

Gute Nachrichten für Männer mit langsam wachsenden Haaren: Mit dem richtigen Tipps und Tricks kannst du dein Haarwachstum tatsächlich immens unterstützen. Und zwar wie folgt:

1. Stelle zunächst deine Ernährung um, damit die Haare besser wachsen

Eine gesunde Ernährung spielt eine wichtige Rolle dabei, wie schnell deine Haare wachsen. Weißmehl und raffinierter Zucker können Entzündungen rund um die Haarwurzel auslösen. Mit der Folge, dass die Haare gar nicht oder nur sehr dünn nachwachsen. Andere Lebensmittel unterstützen das Wachstum. Absolute Superfoods für die Haare sind laut Dermatologe und Haarspezialist Dr. Christian Merkel vom Haut und Laserzentrum an der Oper in München:

Nüsse, weil sie reich an wachstumsfördernden Omega-3-Fettsäuren, Kupfer und Biotin sind.

Avocados, da sie neben Fol- und guter Fettsäure auch Vitamin B, C und E enthalten.

Fisch, weil er viel Eisen, Omega-3-Fettsäuren und essentielle Proteine enthält.

>>> Die besten Lebensmittel gegen Haarausfall

2. Setze jetzt auf Nahrungsergänzungsmittel fürs Haarwachstum

"Sollten die Haare trotz all unserer Tipps nicht so schnell wachsen wie gewünscht, empfiehlt sich der Besuch beim spezialisierten Dermatologen", sagt Dr. Merkel. "Durch eine professionelle Analyse über das Blut können Mängel erkannt und spezifisch behandelt werden." Dafür empfehlen sich dann Nahrungsergänzungsmittel. "Die Vitamine und Mineralstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln helfen, den Körper mit allem Notwendigen für ein optimales Haarwachstum zu versorgen", erklärt Lückemann. Du solltest dabei allerdings bedenken, dass Nahrungsergänzungsmittel für die Haare nur dann wirken können, wenn ein Mangel besteht und keinesfalls eine gesunde Ernährung ersetzen.

3. Sei besonders sanft zu deiner Kopfhaut

"Mit den Haaren ist es wie mit Pflanzen: Sie wachsen nur auf einem guten Nährboden", so Lückemann. Also: Behandle deine Kopfhaut gut und halte sie gesund. Gewöhne dir deshalb an, deine Haare beim Waschen mit Vorsicht zu shampoonieren und alle Shampoo-Reste mit lauwarmem Wasser gut auszuspülen. Rubble dein Haar anschließend mit dem Handtuch nicht zu kräftig, sondern "drücke" es trocken. Tipp: Mikrofaser-Handtücher sind sehr saugstark und sanfter zu Haar und Kopfhaut als grobe Frottee-Handtücher. Föhn deine Haare anschießend nur lauwarm trocken, denn Hitze stresst die Kopfhaut. Und je gestresster die ist, desto schlechter die Wachstumsbedingungen.