100 km zu Fuß: Warum Extremwandern Männer fasziniert

100 km zu Fuß, durch die Nacht, möglichst innerhalb von 24 Stunden. Was früher nach Militär oder Expedition klang, wird für immer mehr Männer zur freiwilligen Herausforderung. Veranstaltungen, wie Megamarsch oder Mammutmarsch, sind häufig bereits Monate im Voraus ausgebucht.

Das Erstaunliche daran: Es geht nicht einmal darum, schneller zu sein als andere, sondern darum, überhaupt anzukommen.

Extremwandern boomt Lange galt: Wer sich beweisen will, läuft Marathon, stemmt Gewichte oder startet beim Triathlon. Heute suchen viele Männer nach einer anderen Art von Herausforderung.

Extremwandern hat sich in den vergangenen Jahren von der Nische zum großen Outdoor-Trend entwickelt. Beim Megamarsch nahmen in den vergangenen Jahren bereits mehr als 170.000 Menschen teil, allein 2025 gingen über 42.000 Starter auf die verschiedenen Strecken. Der gemeinsame Nenner: 100 km innerhalb von 24 Stunden zu Fuß.

Der Trend passt in eine Zeit, in der viele Herausforderungen digital geworden sind. Likes sammeln, Rankings vergleichen, Bestzeiten optimieren – all das spielt hier allerdings kaum eine Rolle. Die Challenge wird erstaunlich analog: gehen, durchhalten, ankommen.

100 km überraschen selbst fitte Männer Wer regelmäßig trainiert, hält 100 km oft für eine reine Ausdauerfrage. Genau das unterschätzen viele.

Nach 15 oder 20 Stunden entscheiden längst nicht mehr nur Herz und Lunge darüber, ob du ankommst. Füße, Gelenke und Kopf werden mindestens genauso wichtig.

Gleichzeitig fällt es immer schwerer, konzentriert zu bleiben. Dann kann selbst eine Bordsteinkante zum Hindernis werden. Der eigentliche Gegner ist selten die Kondition, sondern die Summe der Schmerzen, Müdigkeit und der Frage, ob du wirklich noch einen weiteren Kilometer gehen willst.

Warum Männer sich das freiwillig antun Im Alltag lassen sich Probleme oft mit einem Klick lösen. Beim Extremwandern funktioniert das nicht. Jeder Kilometer muss tatsächlich gegangen werden.

Genau darin liegt der besondere Reiz: Das Smartphone verliert an Bedeutung, der Alltag rückt in den Hintergrund, irgendwann zählt nur noch der nächste Schritt. Aus einer sportlichen Herausforderung wird ein mentaler Selbsttest.

Beim Extremwandern steht nun mal nicht die Geschwindigkeit im Mittelpunkt, sondern das Durchhaltevermögen.

Du musst nicht sofort 100 km gehen Megamarsch und Mammutmarsch gehören inzwischen zu den bekanntesten Veranstaltungen der Szene. Viele Events bieten neben der 100-km-Strecke auch Distanzen über 30, 50 oder 75 km an.

Auch wer regelmäßig trainiert, sollte die Distanz nicht unterschätzen. Längere Trainingswanderungen sind wichtig, damit sich nicht nur deine Kondition, sondern vor allem Füße, Muskulatur und Gelenke an viele Stunden Belastung gewöhnen.

Lange Fernwanderwege, wie der Rennsteig oder der Heidschnuckenweg eignen sich ebenso, um sich Schritt für Schritt an längere Distanzen heranzutasten.

FAQ: Das solltest du zum Extremwandern wissen Wie lange dauert ein 100-km-Marsch? Die meisten Teilnehmer benötigen zwischen 18 und 24 Stunden. Genau dieses Zeitfenster geben viele Veranstaltungen auch als Limit vor. Kann jeder an einem 100-km-Marsch teilnehmen? Ein 100-km-Marsch verlangt eine gezielte Vorbereitung. Längere Trainingswanderungen helfen dabei, Füße, Gelenke und Muskulatur schrittweise an die Belastung zu gewöhnen. Was ist beim Extremwandern die größte Herausforderung? Nach vielen Stunden werden Füße, Gelenke und Muskulatur stark beansprucht. Dazu kommt die mentale Herausforderung, trotz Müdigkeit und Erschöpfung weiterzugehen.