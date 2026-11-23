Die Strecke kennst du, das Tempo auch. Trotzdem fühlen sich die ersten Kilometer heute an, als hättest du heimlich eine Steigung eingebaut. Ein Blick auf die Uhr macht es nicht besser: Du bist nicht schneller als sonst.

Das bedeutet nicht automatisch, dass deine Form nachgelassen hat. Bei kaltem Wetter können mehrere Dinge dieselbe Pace anstrengender machen. Die Temperatur allein ist allerdings als Sündenbock ungeeignet.

Kühle Luft ist nicht automatisch eine Tempobremse Für Ausdauerbelastungen können kühle Bedingungen sogar günstig sein: Dein Körper kann die beim Laufen entstehende Wärme leichter abgeben als bei Hitze. Entscheidend ist, ob du selbst ausreichend warm bleibst. Ein frischer, trockener Tag ist etwas anderes als dieselbe Temperatur mit Regen und kräftigem Wind.

Eine im International Journal of Environmental Research and Public Health veröffentlichte Studie beschreibt genau diese Unterschiede: Für die Leistung zählen neben der Lufttemperatur unter anderem Wind, Nässe, Kleidung und die tatsächliche Abkühlung des Körpers. Aus einer Zahl auf dem Thermometer lässt sich deshalb nicht ableiten, wie schnell du heute laufen solltest. Bevor du deine Fitness infrage stellst, lohnt sich ein Blick auf die Bedingungen:

Bläst dir Gegenwind entgegen?

Ist der Weg nass, verschneit oder rutschig?

Schränkt deine Kleidung die Bewegung ein oder wird dir darunter schon zu warm?

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Gegenwind macht aus derselben Pace eine andere Belastung Deine Uhr zeigt, wie schnell du über den Boden läufst. Sie zeigt nicht, wie viel Luftwiderstand du dabei überwinden musst. Bei Gegenwind kann dein gewohntes Tempo deshalb mehr Einsatz verlangen. Gleichzeitig beschleunigt Wind den Wärmeverlust.

Auch der Untergrund verändert die Bedingungen. Auf matschigen oder rutschigen Wegen kannst du nicht denselben unbeschwerten Schritt erwarten wie auf trockenem Asphalt. Wenn du vorsichtiger aufsetzt und ständig die nächste sichere Stelle suchst, ist die gewohnte Kilometerzeit kein fairer Vergleich.

Die praktische Konsequenz: Halte bei einem lockeren Dauerlauf nicht um jeden Preis die Pace. Auf glatter Strecke geht Sicherheit vor; bei starkem Gegenwind darf das Tempo sinken. Die Trainingseinheit verliert dadurch nicht automatisch ihren Zweck.

Kalte Muskeln brauchen einen anderen Start Eine niedrige Muskeltemperatur kann die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Daraus folgt aber nicht, dass deine Beinmuskeln bei jedem Winterlauf stark auskühlen. Durch Bewegung entsteht schließlich Wärme. Problematisch ist eher die Kombination aus unzureichendem Wärmeschutz, längerem Herumstehen und einem abrupten Belastungssprung.

Besonders vor schnellen Einheiten lohnt sich deshalb ein bewusster Übergang. Erst locker anlaufen, dann die Belastung erhöhen. Die ersten Minuten sind Vorbereitung, kein Formtest.

Eine kleine Untersuchung in Applied Sciences zeigt außerdem, dass das Warten nach dem Aufwärmen eine Rolle spielen kann. Die Teilnehmenden liefen bei minus 15 Grad nach unterschiedlich langen Wartezeiten. Das ist deutlich extremer als eine typische Novemberrunde, macht aber einen wichtigen Punkt deutlich: Aufwärmen und anschließend in der Kälte herumstehen sind keine gute Kombination.

QUICK-CHECK: Was du bei Kälte anpassen solltestGegenwind, aber sicherer Untergrund: Reduziere bei einem lockeren Lauf das Tempo, statt die gewohnte Kilometerzeit zu erzwingen.

Die ersten Minuten fühlen sich steif an: Verlängere das lockere Einlaufen, bevor du beschleunigst.

Dir wird unter der Jacke heiß: Passe die Belüftung oder eine Schicht an, bevor du stark durchschwitzt.

Die Strecke ist rutschig/matschig: Wechsle Route oder Training. Die geplante Pace ist heute zweitrangig.

So kommst du sinnvoll auf Betriebstemperatur Für einen lockeren Lauf brauchst du kein aufwendiges Aufwärmprogramm. Ein praktikabler Ausgangspunkt sind etwa 10 bis 15 Minuten sehr entspanntes Anlaufen. Das ist keine starre Vorgabe: Passe die Dauer daran an, wie du dich bewegst und welche Einheit folgt.

Starte bewusst langsamer als in deinem üblichen Dauerlauftempo.

Erhöhe das Tempo erst, wenn sich die Bewegung flüssiger anfühlt.

Vor schnellen Abschnitten folgen einige kurze, kontrollierte Steigerungen auf sicherem Untergrund.

Halte dich zwischen Aufwärmen und Hauptteil in Bewegung. Wenn du warten musst, zieh eine zusätzliche Schicht über. Du kannst dich vor dem Loslaufen auch kurz drinnen bewegen, etwa mit zügigem Gehen auf der Stelle und lockeren Kniebeugen. Ziel ist, warm zu werden – nicht schon vor der Haustür durchzuschwitzen.

Zu viel Kleidung kann den Lauf ebenfalls schwer machen Die dickste Jacke ist nicht automatisch die beste Laufjacke. Deine Kleidung soll Wärme halten und vor Wind beziehungsweise Niederschlag schützen, ohne unnötig zu behindern. Produzierst du beim Laufen mehr Wärme, als du abgeben kannst, wird aus dem Kälteschutz schnell ein Wärmestau.

Wähle deshalb anpassbare Schichten. Öffne bei Bedarf frühzeitig einen Reißverschluss, statt erst zu reagieren, wenn du bereits stark schwitzt. Nach dem Lauf solltest du verschwitzte Kleidung zügig wechseln und nicht lange draußen stehen bleiben.

Für die Auswahl zählt die gesamte Wetterlage: Bei trockenem, windstillem Wetter kann eine andere Kombination passen als bei derselben Temperatur mit Wind und Regen.

Steuere den lockeren Lauf nach Anstrengung, nicht nach Ehrgeiz Wenn du locker laufen willst, sollte die Belastung auch locker bleiben. Ein einfacher Anhaltspunkt ist das Sprechen: Du solltest dich noch in ganzen Sätzen unterhalten können. Musst du für deine übliche Pace deutlich stärker arbeiten, nimm Tempo heraus.

Bleibt die Anstrengung auf einem windgeschützten, sicheren Abschnitt nach dem Einlaufen wieder im gewohnten Bereich, spricht das gegen einen pauschalen Formverlust. Einen einzelnen Lauf unter anderen Bedingungen solltest du ohnehin nicht wie einen Leistungstest bewerten.

Wenn nicht die Beine, sondern die Atmung Probleme macht Kalte, trockene Luft kann die Atemwege belasten, besonders bei hoher Atemleistung. Ein lockerer Einstieg und ein Tuch vor Mund und Nase können helfen, die eingeatmete Luft etwas anzuwärmen und zu befeuchten.

Wiederkehrender Husten, pfeifende Atmung oder ein Engegefühl im Brustkorb sind jedoch kein Grund, einfach härter weiterzulaufen. Lass solche Beschwerden ärztlich abklären. Bei plötzlich starker Atemnot oder Brustschmerzen brichst du den Lauf ab und holst umgehend medizinische Hilfe.