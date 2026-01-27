Abnehmen & Muskelhalten: Der Männer-Trick im Januar

Nach den Feiertagen mit ihren kalorienreichen Versuchungen wächst bei dir der Wunsch, schnell ein paar Kilo loszuwerden und wieder in Form zu kommen – und das ohne dabei Muskelmasse einzubüßen? Mit den richtigen Tipps zu deiner Ernährung und einem effektiven Fitnessprogramm kannst du im Januar den Grundstein für dein Shape-up legen.

Abnehmen ohne Crash-Diät Die Pfunde waren im Nullkommanichts auf deinen Hüften und nun sollen sie genauso schnell wieder runter? Vorsicht! Hinter dieser Idee lauert die Crash-Diät-Falle*: Ein paar Kilo im Turbo-Tempo zu verlieren klingt verlockend, doch bei dieser Methode ist der Jojo-Effekt vorprogrammiert. Wenn du zu radikal abnimmst, verlierst du nämlich nicht nur Fett, sondern auch wertvolle Muskelmasse. Und genau diese brauchst du für deinen Wunsch-Body.

*So entsteht der Jojo-Effekt bei einer Crash-Diät:Der Körper reagiert auf die extrem schnelle Abnahme mit einer Art „Notfall-Modus“. Er verbrennt zwar Körperfett, baut aber zugleich auch Muskelmasse ab. Weniger Muskulatur bedeutet einen niedrigeren Grundumsatz. Sobald du nach der Diät wieder normal isst, lagert der Körper mehr Energie ein, weil er nun weniger verbraucht. Du nimmst wieder zu – und mit der nächsten Crash-Diät beginnt der Kreislauf von vorne.

Muskelmasse als Fatburner Muskelgewebe verbraucht Energie – und das nicht nur während du Sport machst, sondern auch danach und im Ruhezustand. Je mehr wertvolle Muskelmasse du also aufbaust, desto mehr Kalorien verbrennst du.

Hier findest du den passenden Trainingsplan zum Abnehmen, ohne Muskeln abzubauen.

Smartes Kaloriendefizit, gezieltes Krafttraining und ausreichend Regeneration Statt eines Verzicht-Marathons setze besser auf Kaloriendefizit und Krafttraining. Die Kombination aus beidem ist der Schlüssel zu nachhaltiger Gewichtsabnahme. Gesunde, proteinreiche Mahlzeiten und regelmäßige Ganzkörpertraining helfen dir dabei, Fett zu verlieren und Muskeln zu halten oder sogar aufzubauen. Neben der richtigen Ernährung und konstanten Workouts braucht dein Körper noch einen dritten Faktor: Regeneration. Mit diesem Trio gelingt dein Fitness-Start im Januar garantiert.

Weniger ist mehr – achte auf ein Kaloriendefizit Eine negative Energiebilanz ist der entscheidende Hebel beim Abnehmen: Du musst mehr Kalorien verbrennen, als du aufnimmst. Dein Gesamtbedarf ergibt sich aus der Summe von Grund- und Leistungsumsatz. Ein gesundes Kaloriendefizit für Männer liegt bei etwa 300–500 kcal unter dem täglichen Energiebedarf.

Checke deinen individuellen Kalorienbedarf mit unserem Online-Rechner.

5 Tipps für die richtige Ernährung zum Fettabbau Proteinreich essen (2–2,5 g Eiweiß/kg Körpergewicht) Komplexe Kohlenhydrate (Haferflocken, Quinoa, Vollkorn) Gesunde Fette (Avocado, Lachs, Nüsse) Viel Wasser trinken (3 Liter Wasser pro Tag) Auf Alkohol und Zucker verzichten Schau dir dazu unseren Ernährungsplan mit 20 proteinreichen Rezepten an.

skynesher, Getty Images Das Traumduo Fitness und Food sind auch dieses Jahr verantwortlich für deine sportlichen Erfolge. Willst du Fett abbauen und Muskeln behalten, brauchst du beide Komponenten für Fortschritt.

Dein Januar-Boost: Krafttraining Um deine Muskeln zu erhalten oder sogar aufzubauen, braucht dein Körper die richtige Botschaft. Und die heißt Krafttraining!

Was dich im Training weiterbringt Trainiere regelmäßig 2- bis 4-mal pro Woche.

Plane Einheiten von 30 bis 60 Minuten ein.

Setze auf Ganzkörperübungen (z. B. Kniebeugen, Liegestütz, Klimmzüge)

Führe jede Übung so aus, dass du die letzten Wiederholungen gerade noch sauber schaffst.

Achte auf ausreichend Erholung – Pausen bringen Fortschritt. Regenerieren nicht vergessen! Das Training läuft und du bist voller Energie? Perfekt! Plane dennoch genügend Pausentage ein – optional kannst du diese für aktive Erholung wie Mobility, Massagen oder Saunagänge nutzen. Regeneration ist ein wichtiger Teil deines Fat-Burning-Programms im neuen Jahr. Auch genügend Schlaf gehört dazu. Während der Nachtruhe laufen zahlreiche Stoffwechselprozesse ab. Eine schlechte Schlafroutine erhöht nachweislich das Risiko für Übergewicht.

FAQ: Abnehmen ohne Muskeleinbuße – das sollten Männer zum Januar-Trick wissen Kann ich gleichzeitig abnehmen und Muskeln erhalten oder sogar aufbauen? Ja! Mit der Kombination aus smarter Ernährung und regelmäßigem Training kommst du deinem Ziel deutlich näher: Ein moderates Kaloriendefizit und konsequente Workouts bringen dir sichtbare Fortschritte. Wie groß sollte mein Kaloriendefizit sein? Für Männer sind in der Regel 300–500 kcal pro Tag unter dem individuellen Energiebedarf sinnvoll. Ein zu großes Defizit, z. B. bei einer Crash-Diät, erhöht das Risiko für Muskelabbau und Jojo-Effekt. Wie oft sollte ich im Januar und den folgenden Monaten trainieren? Optimal für gute Ergebnisse sind 2–4 Trainingseinheiten pro Woche à 30–60 Minuten. Wichtig: Qualität vor Quantität. Trainiere sauber, setze auf Ganzkörperübungen und achte auf regelmäßige Regeneration. Ist die Regeneration beim Abnehmen wichtig? Unbedingt! Erholung unterstützt den Muskelerhalt, stabilisiert den Stoffwechsel und verhindert Überlastung. Gib deinem Körper also die Pausen, die er braucht, damit er dich mit noch besseren Ergebnissen belohnt.