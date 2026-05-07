Paused Reps: Warum dich kurze Stopps stärker machen

Es gibt beim Krafttraining dieses häufige Phänomen: Du scheiterst nicht am Gewicht, sondern an einem bestimmten Punkt der Bewegung. Genau dort setzen Paused Reps an: Sie nehmen dir den Schwung und zwingen deinen Körper, Kraft neu aufzubauen.

Anstatt immer nur das Gewicht zu erhöhen, rückt dabei etwas anderes in den Fokus: Kontrolle, Spannung und echte Kraftentwicklung. Wir zeigen dir, wie du das für dich nutzt.

Paused Reps: Mehr Kontrolle im schwächsten Punkt Bei Paused Reps hältst du eine Wiederholung bewusst in der schwierigsten Position kurz an, bevor du sie abschließt. Beispielsweise hältst du bei der Kniebeuge das Becken für 1–3 Sekunden unten, oder legst beim Bankdrücken eine kurze Pause auf der Brust ein.

Normalerweise nutzt dein Körper in genau diesen Momenten elastische Energie aus der Bewegung – den sogenannten Stretch-Shortening-Effekt. Diese gespeicherte Energie hilft dir, aus der tiefsten Position wieder nach oben zu kommen.

Die Pause unterbricht diesen Mechanismus vollständig. Du startest die Bewegung neu – ohne gespeicherte Energie, ohne Tempo, nur aus reiner Muskelkraft.

Warum Paused Reps deine Kraft gezielt verändern Die Pause zwingt deinen Körper, Kraft genau dort zu entwickeln, wo sie dir normalerweise fehlt.

Mehr Zeit unter Spannung: Deine Muskeln werden intensiver beansprucht.

Deine Muskeln werden intensiver beansprucht. Kraft aus schwachen Positionen: Du trainierst genau den Punkt, an dem du sonst Tempo verlierst oder kompensierst.

Du trainierst genau den Punkt, an dem du sonst Tempo verlierst oder kompensierst. Bessere Technik und Stabilität: Du lernst, jede Wiederholung sauber und kontrolliert auszuführen. Das verändert nicht nur einzelne Wiederholungen, sondern die gesamte Kraftkurve deiner Bewegung. Du wirst nicht einfach stärker – du wirst gleichmäßiger stark über den gesamten Bewegungsablauf.

Was in deinem Körper dabei passiert Paused Reps verschieben die Belastung stärker auf die aktive Muskelarbeit. Ohne Schwung muss dein Nervensystem mehr motorische Einheiten rekrutieren, um die Bewegung überhaupt zu starten.

Gleichzeitig steigt die intramuskuläre Spannung genau in der Position, in der du sonst am wenigsten Kontrolle hast. Das verbessert die Koordination zwischen Muskeln und Nervensystem – ein Faktor, der für Kraftentwicklung oft entscheidender ist als reines Trainingsvolumen.

Studien zeigen, dass verlangsamte oder unterbrochene Bewegungen die Kraftentwicklung und Muskelspannung spürbar beeinflussen können. Entscheidend ist dabei weniger die Pause selbst, als das, was sie verhindert: unkontrollierte Beschleunigung durch Schwung.

Wo Paused Reps den Unterschied machen Paused Reps funktionieren besonders gut in Übungen mit klaren Schwachstellen:

Kniebeugen – unten in der Hocke kurz halten

– unten in der Hocke kurz halten Bankdrücken – Stange kurz über der Brust halten

– Stange kurz über der Brust halten Klimmzüge – im Übergang von Zug zu Haltearbeit

– im Übergang von Zug zu Haltearbeit Romanian Deadlifts – kurz vor dem Umkehrpunkt unter maximaler Spannung

gettyimages/GoodLifeStudio Klimmzüge sind für Paused Reps perfekt geeignet. Wunder dich nicht, wenn die Wiederholungen durch die Pausen auf einmal deutlich schwerer werden – das ist der extra Reiz!



Überall dort, wo die Bewegung normalerweise "abreißt", entsteht durch die Pause ein gezielter Trainingsreiz. Besonders effektiv sind Paused Reps deshalb bei Plateaus: Wenn du an einem bestimmten Punkt immer wieder hängen bleibst, liegt das selten an mangelnder Gesamtkraft, sondern an fehlender Kraft genau in dieser Position.

Warum Trainer wieder stärker auf Paused Reps setzen Moderne Trainingsprogramme entfernen sich zunehmend von der Logik "mehr Gewicht = mehr Fortschritt". Stattdessen rückt die Qualität der Bewegung in den Fokus.

Paused Reps passen genau in diesen Ansatz: Sie machen sichtbar, wo deine Bewegung instabil wird, und zwingen dich, diese Schwäche aktiv zu beheben. Das ist der Grund, warum sie besonders im Powerlifting, Athletiktraining und technischen Krafttraining häufiger eingesetzt werden.

FAQ: Mehr Kraft und Kontrolle mit Paused Reps Was genau sind Paused Reps? Paused Reps sind Wiederholungen, bei denen du die Bewegung bewusst in der schwierigsten Position kurz stoppst, bevor du sie abschließt. Welche Vorteile haben Paused Reps? Paused Reps erhöhen die Zeit unter Spannung, wodurch die Muskeln intensiver beansprucht werden. Außerdem stärken sie gezielt die Kraft aus schwachen Positionen und verbessern die Technik sowie die Stabilität bei jeder Wiederholung. Welche Übungen eignen sich besonders für Paused Reps? Grundübungen mit kritischen Positionen lassen sich gut pausieren, z. B. Kniebeugen unten, Bankdrücken auf der Brust, Klimmzüge kurz unter dem Kinn und Romanian Deadlifts knapp über dem Boden. Wie lange sollte man die Pause halten? In der Regel reichen 1 bis 3 Sekunden, um den Effekt zu spüren. Längere Pausen können je nach Trainingsziel und Übung variieren, sollten aber die Technik nicht beeinträchtigen. Für wen sind Paused Reps geeignet? Sowohl für Fortgeschrittene, die ihre Technik und Kraft verbessern wollen, als auch für Einsteiger, die gezielt Muskeln kontrolliert aufbauen möchten.