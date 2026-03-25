Schlafqualität verbessern: So schläfst du besser im Frühling

Viele Männer kämpfen im Frühling mit schlechterem Schlaf, obwohl die Tage heller und wärmer werden. Der Körper muss sich an veränderte Lichtverhältnisse anpassen, was den Schlafrhythmus durcheinanderbringen kann. Mit gezielter Schlafhygiene und ein paar einfachen Anpassungen schläfst du trotz längerer Tage bald wieder erholsam.

Warum du im Frühling schlechter schläfst Wenn die Tage länger werden, verschiebt sich dein natürlicher Schlaf-Wach-Rhythmus. Schuld daran ist vor allem das Tageslicht. Es steuert die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Je mehr Licht deine Augen aufnehmen, desto weniger Melatonin schüttet dein Körper aus. Im Frühling wird es morgens früher hell und abends später dunkel – dein Gehirn bekommt dadurch andere Signale als im Winter.

Im Ergebnis wirst du abends nicht rechtzeitig müde, weil dein Körper die Melatoninproduktion später startet. Gleichzeitig weckt dich das frühe Morgenlicht auf, bevor du ausreichend geschlafen hast. Diese Verschiebung kann sich über mehrere Wochen ziehen, bis sich dein Organismus vollständig angepasst hat.

Hinzu kommt die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit. Dein Körper stellt im Frühling seinen Stoffwechsel um, der Hormonhaushalt verändert sich. Dazu gehört die vermehrte Ausschüttung von Serotonin, während gleichzeitig der Melatoninspiegel sinkt. Diese Umstellung kostet Energie und kann dich tagsüber müder machen – ein Teufelskreis, der nachts zu Einschlafproblemen führt.

Djavan Rodriguez, Getty Images Vormittags müde, abends dafür wach? Das geht im Frühjahr vielen so und liegt vor allem an den Umstellungen deines Hormonhaushalts.



Schlafphasen verstehen: REM-Schlaf und Tiefschlafphase Dein Schlaf läuft in verschiedenen Phasen ab, die sich jede Nacht mehrfach wiederholen. Jede Phase hat eine eigene Funktion für deine Erholung. Wenn der Schlafrhythmus im Frühling durcheinandergerät, betrifft das vor allem deine Tiefschlafphase und den REM-Schlaf.

Was passiert in den verschiedenen Schlafphasen? Der Schlaf gliedert sich in Non-REM-Schlaf und REM-Schlaf. Der Non-REM-Schlaf umfasst drei Stadien:

Einschlafphase (N1)

Leichtschlafphase (N2)

Tiefschlaf (N3) Im Tiefschlaf erholt sich dein Körper am stärksten. Muskeln werden regeneriert, das Immunsystem wird gestärkt, und Wachstumshormone werden ausgeschüttet. Die Tiefschlafphase macht etwa 20 Prozent deiner Nachtruhe aus.

Der REM-Schlaf folgt auf den Tiefschlaf. Der Begriff REM steht für Rapid Eye Movement, denn deine Augen bewegen sich in dieser Phase schnell unter den geschlossenen Lidern. Hier verarbeitet dein Gehirn Erlebnisse, festigt Gelerntes und sortiert Informationen. Diese Schlafphase macht etwa 25 Prozent deines Schlafs aus und ist besonders wichtig für Gedächtnis und Konzentration.

Wie lange dauern die einzelnen Schlafphasen? Ein vollständiger Schlafzyklus dauert zwischen 90 und 110 Minuten. Pro Nacht durchläufst du vier bis sieben solcher Zyklen. In der ersten Nachthälfte dominiert der Tiefschlaf, in der zweiten Nachthälfte nehmen die REM-Phasen zu. Wenn du im Frühling durch helles Morgenlicht geweckt wirst, fehlt dir oft gerade dieser REM-Schlaf am Ende der Nacht. Und das hat spürbare Folgen für deine Konzentration.

So beeinflusst Tageslicht deinen Schlafrhythmus Dein Körper orientiert sich am Tageslicht, um einzuschätzen, wann er aktiv sein soll und wann nicht. Dieser zirkadiane Rhythmus wird über spezielle Rezeptoren in deiner Netzhaut gesteuert. So funktioniert das System:

Maskot, Getty Images Die kurzwelligen UV-Strahlen haben auf deinen Körper einen Wachheits-Effekt – dadurch wird die Nachtruhe unruhiger.



Licht als Taktgeber

Spezielle Rezeptoren in der Netzhaut nehmen Licht auf und leiten die Info ans Gehirn weiter

Blaues Licht mit einer Wellenlänge um 450 Nanometer hemmt die Produktion von Melatonin besonders stark

Licht kommt natürlich von der Sonne, aber auch von LED-Bildschirmen Individuelle Lichtempfindlichkeit

Menschen reagieren unterschiedlich empfindlich auf Licht

Bei manchen genügt eine schwache Nachttischlampe für eine Reaktion (10 Lux)

Bei anderen sind 100 Lux, etwa von einer hellen Deckenlampe, nötig, bis der Körper reagiert Auswirkung im Frühling

Der Körper passt die Melatoninproduktion an wechselnde Lichtverhältnisse an

Verzögerte Ausschüttung am Abend, frühes Aufwachen am Morgen

Anpassung kann mehrere Wochen dauern Die 9 gefährlichsten Folgen von Schlafmangel

Wie viel Schlaf braucht ein Mensch? Die oft genannte Faustregel von 8 Stunden Schlaf gilt nicht für jeden. Der tatsächliche Schlafbedarf hängt von mehreren Faktoren ab, vor allem vom Alter, aber auch von der jeweiligen genetischen Veranlagung und deinem Lebensstil.

Durchschnittlicher Schlafbedarf nach Alter

Junge Erwachsene (18-25 Jahre): oft 7 bis 9 Stunden, teilweise bis 10 Stunden

oft 7 bis 9 Stunden, teilweise bis 10 Stunden Erwachsene (18-64 Jahre): 7 bis 9 Stunden

7 bis 9 Stunden Ältere Erwachsene (ab 65 Jahre): 7 bis 8 Stunden Beim Schlaf geht Qualität vor Quantität Entscheidend ist nicht nur die Schlafdauer, sondern vor allem die Schlafqualität. Wenn du ausreichend Tiefschlaf- und REM-Phasen durchläufst, bist du nach 7 Stunden Schlaf oft erholter als nach 9 Stunden Hin und Herwälzen. Ein guter Indikator ist, wenn du morgens ohne Wecker aufwachst und dich tagsüber fit fühlst.

Individuelle Unterschiede im Schlafverhalten Manche Menschen sind genetisch bedingt Kurzschläfer und kommen mit nur 6 Stunden aus. Andere brauchen 9 Stunden, um sich erholt zu fühlen. Im Frühling kann sich dein Schlafbedarf vorübergehend erhöhen, weil die Hormonumstellung deinen Körper zusätzlich belastet.

Häufige Ursachen für Schlafstörungen und Insomnie Wenn Schlafprobleme länger als 3 Wochen anhalten, können andere Ursachen dahinterstecken.

Medizinische Faktoren: Schilddrüsenprobleme, Schlafapnoe, chronische Schmerzen

Schilddrüsenprobleme, Schlafapnoe, chronische Schmerzen Psychische Belastungen: Stress, Angststörungen, Depressionen

Stress, Angststörungen, Depressionen Lebensstilfaktoren: Koffein, Alkohol, unregelmäßige Arbeitszeiten Wenn du trotz guter Schlafhygiene über Wochen schlecht schläfst, sprich mit deinem Arzt. Chronische Insomnie erfordert ärztliche Behandlung.

Djavan Rodriguez, Getty Images Was dich tagsüber umtreibt, nimmst du mit in die Nacht: Wenn du gestresst bist, dann wirkt sich das sehr auf deine Schlafqualität aus.



7 Tipps für besseren Schlaf im Frühling Wenn ab Ende Januar die Tage wieder länger werden, kannst du deinen Körper unterstützen, indem du deine Schlafhygiene gezielt an die veränderten Lichtverhältnisse anpasst.

Tageslicht am Morgen: Geh direkt nach dem Aufstehen für 15 bis 30 Minuten nach draußen. Das stoppt die Produktion von Melatonin und sorgt für einen aufgeweckten Start in den Tag. Verdunkle dein Schlafzimmer: Nutze Rollos oder Verdunklungsvorhänge, damit kein zu frühes Morgenlicht deinen Schlaf unterbricht. Feste Schlafenszeiten: Gehe immer zur gleichen Zeit schlafen, auch wenn es draußen noch hell ist. Bildschirmpause vor dem Schlaf: Verzichte 1 bis 2 Stunden vor dem Schlafen auf Smartphone und Laptop. Das blaue Licht trägt dazu bei, dich wachzuhalten. Kühle Raumtemperatur: Eine Temperatur zwischen 16 und 18 Grad im Schlafzimmer fördert den Tiefschlaf. Bewegung am Tag: Sport und Spaziergänge bringen deinen Kreislauf in Schwung und unterstützen die Serotoninproduktion. Meide späte Mahlzeiten: Iss spätestens 3 Stunden vor dem Schlafengehen deine letzte große Mahlzeit.

Die häufigsten Fragen zu Schlaf und Schlafqualität Warum ist Schlaf so wichtig für die Gesundheit? Schlaf ist unersetzlich für deine körperliche und mentale Regeneration. Im Tiefschlaf repariert der Körper Muskeln, stärkt das Immunsystem und schüttet Wachstumshormone aus. Während der REM-Schlafphase verarbeitet dein Gehirn Informationen und festigt das Gedächtnis. Chronischer Schlafmangel erhöht zudem das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Depressionen. Was passiert während des Schlafs im Körper? Dein Körper durchläuft im Nachtschlaf verschiedene Phasen. Im Tiefschlaf regenerieren sich Zellen, das Immunsystem arbeitet auf Hochtouren und Stoffwechselprodukte werden aus dem Gehirn gespült. Beim REM-Schlaf träumst du intensiv, während dein Gehirn Erlebnisse verarbeitet und wichtige von unwichtigen Informationen trennt. Wie viele Stunden Schlaf braucht man pro Nacht? Erwachsene benötigen durchschnittlich 7 bis 9 Stunden Schlaf. Der individuelle Bedarf variiert aber erheblich. Manche Menschen kommen mit 6 Stunden aus, andere brauchen 9 Stunden, um erholt zu sein. Entscheidend ist, dass du dich tagsüber fit fühlst und ohne Wecker aufwachst. Wann spricht man von einer Schlafstörung oder Insomnie? Eine Insomnie liegt vor, wenn du über mindestens 3 Monate hinweg an mindestens 3 Nächten pro Woche schlecht einschläfst, durchschläfst oder zu früh aufwachst und das deine Tagesform beeinträchtigt. Gelegentliche Nächte mit schlechtem Schlaf im Frühling sind hingegen normal und nicht unbedingt Zeichen einer Schlafstörung. Hilft Melatonin als Nahrungsergänzungsmittel? Melatoninpräparate können bei Jetlag, Schichtarbeit oder altersbedingten Schlafproblemen helfen. Die Einnahme über einen längeren Zeitraum ist allerdings risikobehaftet und sollte unterlassen werden. Die Einnahme solltest du mit deinem Arzt besprechen, da Melatonin mit anderen Medikamenten wechselwirken kann. Kann zu viel Schlaf schädlich sein? Studien zeigen, dass ein Schlafpensum unter 7 Stunden ebenso wie eines über 9 Stunden mit erhöhten Gesundheitsrisiken verbunden sein kann. Regelmäßig mehr als 9 Stunden zu schlafen und sich trotzdem müde zu fühlen, kann auf eine Grunderkrankung hinweisen.