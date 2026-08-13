Haarausfall oder normal? So viele Haare darfst du verlieren

Nach dem Duschen liegen Haare im Abfluss, nach dem Styling sammeln sich einige in der Bürste. Sofort schießt vielen Männern derselbe Gedanke durch den Kopf: Fängt jetzt der Haarausfall an? In den meisten Fällen lautet die Antwort jedoch: Nein.

Wie viele Haare verliert ein Mann pro Tag? Jeder Mensch verliert täglich Haare. Das gehört zum natürlichen Haarzyklus, bei dem alte Haare ausfallen und neue nachwachsen. Als grobe Orientierung gelten etwa 50 bis 100 Haare pro Tag als normal.

Wie viele Haare du tatsächlich bemerkst, hängt allerdings von mehreren Faktoren ab:

Wie lang deine Haare sind

Wie oft du deine Haare wäschst

Wie intensiv du sie kämmst oder stylst. Vor allem nach dem Haarewaschen wirkt der Haarverlust oft größer, weil sich ausgefallene Haare mehrerer Stunden oder sogar Tage auf einmal lösen. Das bedeutet nicht automatisch, dass du unter Haarausfall leidest.

Wann sprechen Experten von Haarausfall? Nicht einzelne ausgefallene Haare sind entscheidend, sondern Veränderungen des Haarbildes über einen längeren Zeitraum.

Typische Anzeichen sind:

zunehmende Geheimratsecken

eine dünner werdende Tonsur am Hinterkopf

sichtbar geringere Haardichte

mehr Kopfhaut zwischen den Haaren

Veränderungen, die sich über mehrere Monate verstärken Beobachte deshalb nicht einzelne ausgefallene Haare, sondern, ob sich Haaransatz, Tonsur oder Haardichte mit der Zeit verändern.

Der Fehler, den viele Männer beim Haarausfall machen 20 Haare im Waschbecken können dramatischer aussehen als eine Haarlinie, die sich über Monate millimeterweise zurückzieht. Medizinisch kann genau das Gegenteil entscheidend sein.

Das Problem: Erblich bedingter Haarausfall entwickelt sich oft schleichend. Weil du dich jeden Tag im Spiegel siehst, fallen kleine Veränderungen am Haaransatz oder an der Tonsur zunächst kaum auf.

Tipp: Fotografiere deine Haare alle 2 bis 3 Monate bei möglichst gleichem Licht aus denselben Perspektiven – von vorne, von oben und die Schläfen. Veränderungen erkennst du darauf oft früher als beim täglichen Blick in den Spiegel.

Die häufigsten Ursachen für Haarausfall bei Männern Haarausfall kann sehr unterschiedliche Ursachen haben. Häufig steckt einer der folgenden Auslöser dahinter:

Androgenetischer Haarausfall : Die häufigste Form bei Männern. Sie ist erblich bedingt und beginnt oft mit Geheimratsecken oder einer lichter werdenden Tonsur.

: Die häufigste Form bei Männern. Sie ist erblich bedingt und beginnt oft mit Geheimratsecken oder einer lichter werdenden Tonsur. Körperlicher oder psychischer Stress: Kann vorübergehend zu vermehrtem Haarausfall führen.

Kann vorübergehend zu vermehrtem Haarausfall führen. Erkrankungen oder Medikamente : Manche Erkrankungen oder Arzneimittel können Haarausfall als Nebenwirkung verursachen.

: Manche Erkrankungen oder Arzneimittel können Haarausfall als Nebenwirkung verursachen. Crash-Diäten sowie Nährstoff- oder Energiemangel: Starker Gewichtsverlust, eine sehr geringe Energie- oder Proteinzufuhr sowie bestimmte Nährstoffmängel können den Haarzyklus beeinflussen. In vielen Fällen lässt sich die Ursache erst nach einer ärztlichen Untersuchung sicher bestimmen.

Milan Markovic, Getty Images Auch ein simpler Nährstoffmangel kann den Haarausfall beschleunigen.

Wann Männer handeln sollten Je früher die Ursache eines anhaltenden Haarverlusts abgeklärt wird, desto besser sind häufig die Behandlungsmöglichkeiten. Du solltest Veränderungen deshalb nicht ignorieren.

Sinnvoll ist es:

die Entwicklung mit Fotos zu dokumentieren

auf Veränderungen von Haaransatz und Haardichte zu achten

bei anhaltendem Haarverlust frühzeitig eine dermatologische Praxis aufzusuchen. Gerade beim erblich bedingten Haarausfall kann ein früher Therapiebeginn entscheidend sein. Tritt der Haarverlust dagegen plötzlich, sehr stark oder stellenweise auf, oder verändert sich gleichzeitig die Kopfhaut, solltest du ihn zeitnah dermatologisch abklären lassen.

FAQ zum Haarausfall bei Männern Wie viele Haare pro Tag sind bei Männern normal? Bis zu etwa 100 Haare täglich gelten als normal. Die genaue Zahl variiert, da sich Haare ständig in unterschiedlichen Wachstumsphasen befinden. Woran erkenne ich, ob ich wirklich Haarausfall habe? Nicht die Haare im Waschbecken, sondern eine sichtbar geringere Haardichte sind entscheidend: größer werdende Geheimratsecken, eine ausdünnende Tonsur oder lichter wirkendes Haar über mehrere Monate. Warum verliere ich beim Haarewaschen so viele Haare? Beim Waschen lösen sich oft Haare, die bereits zuvor ausgefallen wären. Deshalb wirkt der Haarverlust nach dem Duschen häufig stärker, als er tatsächlich ist. Ab wann sollte ich mit Haarausfall zum Dermatologen? Wenn sich Haaransatz oder Haardichte sichtbar verändern oder der Haarverlust über mehrere Monate zunimmt, solltest du ihn abklären lassen. Kann Haarausfall auch nur vorübergehend sein? Ja. Starker Stress, Erkrankungen, Medikamente oder ein schneller Gewichtsverlust können zeitweise zu vermehrtem Haarverlust führen. Nach Beseitigung der Ursache normalisiert sich das Haarwachstum häufig wieder.