Schlafen bei Hitze Die 6 ultimativen Tipps, mit denen du trotz Hitze gut schläfst

Die aktuelle Wetterlage lässt uns zur Zeit ordentlich schwitzen. Nicht nur tagsüber sind die Temperaturen schweißtreibend, sondern auch nachts. Die sogenannten Tropennächte mit Temperaturen über 20 Grad lassen uns im Bett wühlen und beeinträchtigten die Schlafqualität. Denn 18 Grad beträgt die optimale Schlafzimmertemperatur, bei der wir am besten ein- und durchschlafen. Mit diesen 6 Einschlaf-Tipps für zu heiße Nächte findest du dennoch in eine entspannte Nachtruhe:

1. Lauwarmes Duschen sorgt für besseres Einschlafen bei Hitze

An heißen Tagen solltest du vor dem Schlafen die Körpertemperatur durch kurzes, lauwarmes Duschen normalisieren. "Eine zu kalte Dusche bewirkt, dass sich die Gefäße zusammenziehen und ein Wärmestau entsteht", erklärt Ingo Fietze, Leiter des schlafmedizinischen Zentrums der Charité Berlin. Unter warmem Wasser dagegen öffnen sich die Poren, so dass überschüssige Körperwärme entweichen kann. Duschgels mit beruhigenden ätherischen Kamille- oder Lavendel-Ölen tragen zusätzlich zur Entspannung bei.

2. Wärmequellen im Schlafzimmer eliminieren

Verdunkele den Tag über die Fenster deines Schlafzimmers, um die größte Hitze auszusperren. Am besten sind Metallrollos – die reflektieren Sonnenstrahlen. Nachts, wenn die Luft kühler wird, solltest du das Fenster geöffnet lassen und ein nasses Laken davor hängen. Denk auch daran, alle Wärme abstrahlenden Elektrogeräte abzuschalten: Kontrollieren, ob Lampen, Laptops und Fernseher wirklich ausgeschaltet sind.

3. Keine kalten Getränke vor dem Einschlafen

Ein paar Stunden vor dem Einschlafen sind stark gesüßte sowie alkohol- und koffeinhaltige Getränke tabu, denn sie regen sowohl den Stoffwechsel als auch den Kreislauf an. Tagsüber solltest du viel Wasser trinken, am besten 2 bis 3 Liter pro Tag. Doch Vorsicht: "Erfrischungen aus dem Kühlschrank und Eiswürfel regen die Wärmebildung an!", sagt Fietze. Abends vor dem Einschlafen helfen warme, einschlaffördernde Tees (etwa mit Melisse oder Baldrian), den Körper optimal auf Schlaf zu programmieren.

4. Eiweißhaltige Lebensmittel wirken schlaffördernd

Ein bis zwei Stunden vor dem Schlafen solltest du vorzugsweise Pute, Eier oder Milchprodukte essen. Fietze: "Das körpereigene Eiweiß Tryptophan darin wirkt schlaffördernd." Fette und kohlenhydratreiche Abendessen dagegen liegen schwer im Magen und lassen dich lange nicht zur Ruhe kommen.

5. Kühle Bettwäsche, nasses Laken erleichtern das Einschlafen bei Hitze

"Die Wohlfühl-Temperatur im Schlaf liegt zwischen 23 und 29 Grad", sagt Fietze. Trage leichte Pyjamas aus Naturfasern, welche die Wärme gut abgeben. Die meiste Wärme entsteht übrigens an der Auflagefläche des Körpers. Investiere in eine hochwertige Matratze, die wärme- und feuchtigkeitleitend ist, und in dünne Baumwolllaken, die Schweiß gut aufsaugen können. Wer seine Bettwäsche zudem bis kurz vor dem Schlafengehen im Kühlschrank lagert, hat einen guten Start in die Nacht.

Übrigens: Nackt schlafen ist zwar auch eine Option, aber Vorsicht: Die Gefahr, sich eine fiese Sommergrippe einzufangen, ist groß.

6. Countdown bis zur Schlafenszeit clever gestalten

Bewegung am Abend fördert gutes Einschlafen. Zwischen Action und Ins-Bett-Gehen sollten allerdings mindestens 2 Stunden liegen. In dieser Zeit solltest du Computer oder Handy links liegen lassen, das blaue Licht der Displays ist ein nachgewiesener Schlafkiller.

Fazit: Organisation und Timing helfen beim Einschlafen

Wer morgens, wenn es noch kühl ist, sein Schlafzimmer gut lüftet und anschließend verdunkelt, und frische Bettwäsche im Kühlschrank deponiert, hat schon wesentliche Voraussetzungen für das Einschlafen am Abend geschaffen. Wenn du dann in den Stunden vor dem Schlafen unsere Tipps anwendest, solltest du trotz Hitze entspannt in den Schlaf finden.

