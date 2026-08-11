Für Menschen, die unter verstärkt schwitzenden Händen leiden, hatte die Coronapandemie auch Vorteile: Das Händeschütteln zur Begrüßung hat in den letzten Jahren wegen möglicher Virenübertragung an Bedeutung verloren. Eine Erleichterung für Betroffene.

Doch längst sind die Vor-Corona-Zustände zurückgekehrt und damit auch das Händeschütteln. Und in der Folge die leidige Frage: Wie kann man verhindern, dass die Hände anfangen, unkontrolliert zu schwitzen? Besonders, wenn man Angst vor den Schweißhänden hat und deshalb nur noch mehr schwitzt. Ein Hautarzt hat 4 effektive Tipps dagegen und erklärt außerdem, wie Ärzt:innen das Problem behandeln können.

Warum bekommt man schwitzige Hände? Schwitzen ist eine völlig natürliche Reaktion des Körpers. Wenn die Temperatur im Inneren steigt, versucht der Körper, sich durch Schwitzen zu regulieren. Überall am Körper finden sich Schweißdrüsen, wobei besonders viele in den Achseln, an den Händen und Füßen zu finden sind. "Die Anzahl und Aktivität der Drüsen variieren jedoch von Person zu Person und sind sowohl genetisch bedingt als auch durch den Lebensstil beeinflusst", erklärt Hautarzt Dr. Uwe Kirschner aus Mainz. Manche Menschen haben an den Händen eine besonders hohe Anzahl an Schweißdrüsen, was dazu führt, dass sie dort stärker schwitzen.

Wann schwitzen die Hände besonders viel? Die Schweißproduktion wird von verschiedenen Ursachen angekurbelt. Alles, was den Kreislauf in Schwung bringt, sei es körperliche Aktivität, Koffein oder auch Stress, lässt uns schwitzen. Vielleicht hast du schon mal gemerkt, dass deine Hände feuchter sind als sonst, nachdem du einen Kaffee getrunken oder etwas Scharfes gegessen hast oder nervös warst.

Es kann sogar sein, dass du deine Schweißdrüsen trainierst, zum Beispiel durch Sport. Wenn dein Körper schon gewohnt ist, schnell seine Temperatur herunterregeln zu müssen, springt die Schweißproduktion auch schneller an. Wenn du dein Workout aber beendet hast oder der Kaffee einige Stunden her ist, hört das Schwitzen in der Regel auch bald wieder auf.

Vielleicht kennst du das: Vor einem Bewerbungsgespräch, Date oder wichtigen Meeting werden die Hände feucht und sobald du daran denkst, wird es noch schlimmer. Dieser Kreislauf aus Schwitzen, Stress und noch mehr Schwitzen ist typisch.

Ab wann sind schwitzige Hände nicht mehr "normal"? Wenn du aber ständig nasse Hände hast, selbst wenn es draußen nicht warm ist und du nicht aktiv warst, hast du vielleicht eine sogenannte Hyperhidrose. Der Begriff bezeichnet ein unnatürlich starkes Schwitzen, das nicht von äußeren Faktoren verursacht wird. Entscheidend für die Diagnose ist vor allem der Leidensdruck des Betroffenen. Es gibt aber auch einen objektiven Schwellenwert: "Wenn eine Person mindestens 30 Milliliter pro Minute an den Händen schwitzt, sprechen wir von einer Hyperhidrose", erklärt Dr. Kirschner.

Das Problem kann als primäre und sekundäre Hyperhidrose auftreten. "Die primäre Hyperhidrose ist wahrscheinlich eine erblich bedingte Erkrankung, denn bisher konnte man keinen anderen Auslöser feststellen", beschreibt der Hautarzt. Man geht davon aus, dass das sogenannte sympathische Nervensystem, also das, was für alle unbewussten Prozesse im Körper zuständig ist, und dessen Botenstoff Acetylcholin hier überaktiv sind. Diese überaktiven Nerven treiben dann an bestimmten Körperstellen, etwa Händen oder Füßen, die Schweißproduktion in die Höhe.

Die sekundäre Hyperhidrose tritt dagegen in der Regel am ganzen Körper auf, und es gibt dafür ganz konkrete Ursachen. Übergewicht, Stoffwechselstörungen, Krankheiten oder Arzneien senken die generelle "Schwitztoleranz", und die Körperkühlung geht dann schneller los als bei gesunden Menschen. Typisch dafür sind Infektionen wie eine Grippe, Störungen der Schilddrüse, Übergewicht oder Medikamente wie Antidepressiva. Sie alle können dafür sorgen, dass die Schweißtoleranz des Körpers runtergeht und man schneller anfängt zu schwitzen. "Das geht manchmal nach einigen Wochen wieder weg, es kann aber auch eine dauerhafte Veränderung sein", so Dr. Kirschner.

Was hilft sofort gegen schwitzige Hände? Egal, ob du nur manchmal stärker schwitzt oder dauerhaft mit nassen Händen durch die Gegend läufst: Dr. Kirschner hat 4 Tipps, mit denen du Schweißhände vermeiden kannst:

1. Bekämpfe die Auslöser Wenn du nur in bestimmten Situationen Schweißhände bekommst oder aber eine sekundäre Hyperhidrose hast, solltest du erst einmal die Ursachen angehen. Reagierst du etwa empfindlich auf Koffein oder scharfes Essen, solltest du das zumindest meiden, wenn du demnächst jemand Wichtigem die Hand geben musst. Wenn du zu Nervosität neigst, kannst du dir eine Entspannungstechnik angewöhnen. Wenn du wegen Übergewicht oder sogar einer Krankheit stärker schwitzt, solltest du das ebenfalls unbedingt angehen, denn oft ist der Schweiß da das geringste Problem.

2. Apfelessig wirkt über Nacht Wenn du stattdessen dauerhaft feuchte Hände hast, kannst du es mit diesem Hausmittel versuchen: Reib vor dem Schlafen die Bereiche, wo du besonders viel schwitzt, mit einem in Apfelessig getränkten Waschlappen ein. "Während der Essig über Nacht einzieht, verengt er die Schweißdrüsen und bekämpft gleichzeitig die Bakterien, die für den unangenehmen Schweißgeruch verantwortlich sind", erklärt der Hautarzt. Morgens duschst du den Apfelessig wieder ab. Alternativ zum Apfelessig gibt es auch Antitranspirantien, die nachts aufgetragen werden und den Tag über wirken, z.B. Odaban.

3. Salbei hilft tagsüber "Auch Salbei führt dazu, dass sich die Schweißdrüsen zusammenziehen", so Dr. Kirschner. So geht's: Du kochst einen Teelöffel frischen oder getrockneten Salbei (gibt es z.B. in Bio-Qualität von Kluitz) mit 250 bis 300 Millilitern Wasser auf. Das lässt du 15 Minuten köcheln und danach abkühlen. Jetzt kannst du mehrmals täglich deine Hände mit diesem Salbeitee reinigen.

4. Hol dir eine Antitranspirant-Handcreme So wie es auch Deo mit Aluminiumsalzen gibt, gibt es auch Cremes für die Hände, zum Beispiel SeatBlock Antiperspirant Lotion oder Perspirex Anti Schweiß Hand- und Fußdeo. Das Aluminiumsalz verschließt die Schweißporen und verhindert so das Schwitzen. "Allerdings können solche Cremes die Haut auch austrocknen, deshalb sollte man mit einem Arzt absprechen, ob das eine dauerhafte Lösung ist", rät Dr. Kirschner. Für ein wichtiges Treffen kann eine solche Handcreme aber schnell für trockene Hände sorgen.

Welcher Arzt oder welche Ärztin hilft bei Schweißhänden? Wenn die Tipps nicht helfen und du unter deinen schwitzigen Händen leidest, suchst du dir am besten Hilfe bei einem Dermatologen oder einer Dermatologin. Einige Praxen bieten sogar spezielle Hyperhidrose-Sprechstunden an. In der Praxis passiert dann Folgendes:

Ein Gespräch zu deiner Vorgeschichte (Anamnese): Zuerst wird geschaut, wie du so lebst, ob du gesund bist, ob du bestimmte Medikamente nimmst und so weiter. Oft kann man dann schon einschätzen, wo der Grund für dein Problem liegt. Liegt es beispielsweise an Stress, steckt eine ernstere Krankheit dahinter oder sind einfach die Schweißdrüsen überaktiv? Deine Schweißproduktion wird gemessen (Gravimetrie): "Die Schweißmenge wird mit einer sogenannten Gravimetrie gemessen", erklärt der Arzt. Dabei wird saugfähiges Papier für eine Minute auf deine Hand gelegt und vorher und nachher gewogen. Der Gewichtsunterschied zeigt an, wie viel du in der Zeit geschwitzt hast. Das Problem wird behandelt (Therapie): Wenn deine Hände wegen einer körperlichen Ursache unangenehm schwitzen, kann man jetzt versuchen, die zu bekämpfen. Bei einer psychologischen Ursache kann dagegen ein Life-Coach oder ein:e Psycholog:in dabei helfen, deinen Stress und deine Nervosität zu senken. Liegt dagegen eine primäre Hyperhidrose vor, kannst du mit deinem Hautarzt bzw. deiner Hautärztin nach einer Therapie gegen das Schwitzen selbst suchen. Welche medizinischen Behandlungen gibt es, um Schweißhände dauerhaft loszuwerden? Wenn diese Tipps nicht mehr helfen oder du das Problem ein für alle Mal lösen willst, gibt es einige Therapien, die langfristig dagegen helfen. Welche sinnvoll ist, hängt von Stärke, Ursache, Nebenwirkungen, Kosten und Leidensdruck ab. Die Behandlung solltest du mit einer dermatologischen Praxis besprechen.

Was bringt Iontophorese bei Schweißhänden? "Bei der sogenannten Iontophorese werden mithilfe eines leichten Stromflusses die Schweißdrüsen überreizt und abgestumpft", erklärt Kirschner. Keine Sorge, das tut nicht weh, kribbelt nur ein wenig auf der Haut und hilft sehr effektiv gegen überaktive Schweißdrüsen. Wenn du das täglich machst, kannst du dir damit 2 bis 3 Tage Ruhe verschaffen. Iontophorese-Geräte (gibt es z.B. von Ionto) kosten zwischen 350 und 800 Euro, können aber unter bestimmten Bedingungen von der Krankenkasse übernommen werden.

Studien-Check zu IontophoreseEine Übersichtsarbeit im Journal of Drug Assessment aus dem Jahr 2020 bewertet Iontophorese als etablierte Behandlungsoption bei primärer Hyperhidrose, besonders an Händen und Füßen. Auch dermatologische Fachgesellschaften beschreiben sie als sichere und wirksame Methode gegen übermäßiges Schwitzen. Wichtig ist: Die Wirkung hält meist nur an, wenn die Behandlung regelmäßig fortgeführt wird.

Hilft Botox gegen schwitzige Hände? Botulinumtoxin kann bei Schweißhänden sehr wirksam sein. Es blockiert die Nervenreize, die den Schweißdrüsen das Signal zum Schwitzen geben. Dadurch wird die behandelte Stelle für mehrere Monate deutlich trockener.

Die American Academy of Dermatology nennt Botulinumtoxin als Option bei starkem Schwitzen an Achseln, Händen, Füßen und Gesicht. Viele Patient merken nach 7 bis 10 Tagen weniger Schwitzen; die Wirkung an Händen und Achseln kann mehrere Monate halten.

Dr. Kirschner weist aber auf einen Nachteil hin: "Gerade an den Händen ist das aber sehr schmerzhaft und die Stellen müssen vorher betäubt werden, danach kann es für einige Zeit zu einem Taubheitsgefühl kommen". Eine Behandlung für beide Hände liegt etwa bei 750 Euro und hält gewöhnlich für 4 bis 6 Monate an.

Wann ist eine OP sinnvoll? Eine Operation gegen Schweißhände ist die letzte Option, wenn andere Therapien nicht helfen und der Leidensdruck extrem hoch ist. Sie kann den Sympathikusnerv blockieren: Der Sympathikusnerv ist der, der die Impulse zum Schwitzen an Hände und Füße weiterleitet. In einer OP kann der abgeklemmt und das Schwitzen so dauerhaft reduziert werden. "Allerdings versucht der Körper manchmal, das durch stärkeres Schwitzen an anderer Stelle auszugleichen", warnt der Hautarzt. Das passiert nicht immer, ist aber ärgerlich, weil die OP sehr aufwendig ist und mit einigen Risiken einhergeht. "Außerdem gibt es keine Garantie, dass man danach nicht mehr schwitzt. Meist sind solche Eingriffe die letzte Möglichkeit", warnt Dr. Kirschner. Wenn alles glattgeht, kann es dein Problem aber dauerhaft lösen.

FAQ: Schweißhände Kann Ernährung Schweißhände auslösen? Ja, bei manchen Menschen. Koffein, Alkohol und scharfes Essen können Schwitzen verstärken. Wenn du einen wichtigen Termin hast, kann es helfen, diese Trigger vorher zu meiden. Was ist der Unterschied zwischen Deo und Antitranspirant? Deo reduziert vor allem Geruch. Ein Antitranspirant soll die Schweißproduktion verringern, meist durch Aluminiumsalze. Für Schweißhände sind spezielle Hand-Antitranspirantien sinnvoller als normale Deos. Gehen Schweißhände von allein weg? Manchmal, besonders wenn Stress, Koffein, Hitze oder Medikamente die Ursache sind. Eine primäre Hyperhidrose bleibt dagegen oft länger bestehen, lässt sich aber behandeln. Je stärker dein Leidensdruck ist, desto eher lohnt sich ein Termin in der Dermatologie.