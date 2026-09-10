Die 5 besten Toner und Gesichtswaser für Männer

Gesicht reinigen, Creme auftragen, fertig? Für viele Männer endet die Hautpflege genau dort. Ein Toner kann die Routine jedoch sinnvoll ergänzen. Moderne Formulierungen versorgen die Haut mit Feuchtigkeit, unterstützen die Hautbarriere und können je nach Inhaltsstoffen sogar bei Pickeln, Rasurbrand oder überschüssigem Talg helfen.

Was ist ein Toner überhaupt? Ein Toner – häufig auch als Gesichtswasser bezeichnet – wird direkt nach der Gesichtsreinigung angewendet. Seine Aufgabe ist es die Haut auf die nachfolgenden Pflegeschritte vorzubereiten. Je nach Formulierung kann ein Toner Feuchtigkeit spenden, die Haut beruhigen, überschüssigen Talg reduzieren oder Wirkstoffe liefern, die das Hautbild verbessern.

Infobox: Das kann ein Toner leisten• unterstützt die Hautbarriere

• spendet Feuchtigkeit

• beruhigt gereizte Haut

• reduziert Spannungsgefühle

• kann das Hautbild verfeinern

• bereitet die Haut auf Seren und Cremes vor

• entfernt letzte Rückstände nach der Reinigung

Warum ein Toner für viele Männer sinnvoll sein kann Ein Toner hat die Aufgabe, den pH-Wert deiner Haut wiederherzustellen. Der Haut-pH-Wert spielt eine wichtige Rolle bei der Gesunderhaltung der Haut. Wenn dieser Wert zu sehr abweicht, stört das den Säureschutzmantel, welcher der Schlüssel zu einer gesunden Hautschutzbarriere ist.

Vor allem nach der Reinigung mit einem (wasser- oder ölbasierten) Cleanser, oder wenn du dein Gesicht mit kalkhaltigem Leitungswasser gewaschen hast, ist es nötig, dass du den pH-Wert deiner Haut wieder in Balance bringst. Je nach Hauttyp, Bedürfnis, Pflege-Ziel und zugesetzten Wirkstoffen kann ein Toner aber auch noch einiges mehr, denn er:

gleicht den pH-Wert der Haut nach Kontakt mit kalkhaltigem Leitungswasser aus

stärkt den Säureschutzmantel der Haut nach der Gesichtsreinigung

reinigt zusätzlich von Make-up, Schmutz und Talg

verfeinert den Teint und große Poren

mildert Anzeichen von Irritationen, Rötungen und Entzündungen

spendet Feuchtigkeit und vermindert ein Spannen der Haut

peelt die Haut mit aktiven Wirkstoffen wie Salizylsäure und befreit so verstopfte Poren Das sind die besten Hautpflegetipps für Männer

Gesichtswasser oder Toner – wo liegt der Unterschied? Toner und Gesichtswasser sind sehr ähnlich und werden häufig verwechselt, da die Grenzen und Unterschiede leicht verwischen. Im Prinzip haben beide das Ziel, die Haut zu klären und das Gewebe weich zu machen, um Pflegeprodukte besser auftragen zu können:

Ein Gesichtswasser ist meist nicht ganz so dickflüssig, wie ein Toner, hat einen leichten Tensid-Anteil und ist in einigen Fällen mit Alkohol versetzt.

Ein Toner zählt zu den Gesichtswassern und wird nach der Reinigung als Pflegeprodukt eingesetzt. Er hat keine (bis geringe) reinigende Wirkung, sondern gleicht den pH-Wert deiner Haut aus und unterstützt sie mit Inhaltsstoffen (z.B. Hyaluronsäure, Vitamin C usw.). Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Unterschiede:

In der Praxis verschwimmen die Grenzen allerdings zunehmend, da viele moderne Produkte beide Funktionen kombinieren.

Diese Inhaltsstoffe solltest du kritisch prüfen Neben vielen nützlichen und sinnvollen Zusätzen und Wirkstoffen kann es auch Inhaltsstoffe geben, die du vielleicht lieber nicht haben willst, etwa diese:

Alkohol : Gesichtswasser mit Alkohol ist als Konservierungsmittel und aus Hygienegründen sehr häufig in der Inhaltsstoffliste zu finden – jedoch nicht für jeden Hauttyp geeignet. Gerade empfindliche Haut kann mit Irritationen und starker Trockenheit reagieren. Und selbst Menschen mit öliger und Mischhaut greifen besser zu Tonern ohne Alkohol, da der Haut sonst Feuchtigkeit entzogen wird und sie aus Schutz nur noch mehr Talg produziert.

: Gesichtswasser mit Alkohol ist als Konservierungsmittel und aus Hygienegründen sehr häufig in der Inhaltsstoffliste zu finden – jedoch nicht für jeden Hauttyp geeignet. Gerade empfindliche Haut kann mit Irritationen und starker Trockenheit reagieren. Und selbst Menschen mit öliger und Mischhaut greifen besser zu Tonern ohne Alkohol, da der Haut sonst Feuchtigkeit entzogen wird und sie aus Schutz nur noch mehr Talg produziert. Ätherische Öle : Sie sind zwar ein natürliches Produkt, aber nicht zu unterschätzen. Im Grunde sind sie nichts weiter als hoch konzentrierte Duftstoffe, die bei sensibler Haut für Ausschläge, Irritationen und sogar Allergien sorgen können.

: Sie sind zwar ein natürliches Produkt, aber nicht zu unterschätzen. Im Grunde sind sie nichts weiter als hoch konzentrierte Duftstoffe, die bei sensibler Haut für Ausschläge, Irritationen und sogar Allergien sorgen können. Duftstoffe: Bei Duftstoffen verhält es sich ähnlich wie bei ätherischen Ölen. Ein Duftstoff hat keinen pflegenden Aspekt. Empfindliche Haut kann von Duftstoffen unnötig gereizt werden und kann Auslöser für Juckreiz, Brennen und Ausschlag sein. Die besten Toner und Gesichtswasser für unterschiedliche Hautbedürfnisse Nicht jeder Toner ist für jeden Hauttyp geeignet. Während einige Produkte vor allem Feuchtigkeit spenden, setzen andere auf beruhigende Inhaltsstoffe oder helfen bei unreiner Haut. Die folgenden Empfehlungen decken unterschiedliche Hautbedürfnisse ab.

Für unreine und ölige Haut: 'Zink Gesichtswasser' von Junglück

Unser absoluter Favorit, wenn es um porentiefe Reinheit und Pflege geht. Das Gesichtswasser von Junglück ist für jeden Hauttyp geeignet, besonders wenn du unreine, ölige oder Mischhaut hast. Das Pflegeprodukt enthält 1 Prozent Zink PCA und 4 Prozent Niacinamid und eignet sich als Basis für ein Serum oder deine Feuchtigkeitscreme. Zink PCA (Zinksalz) wirkt antimikrobiell, das heißt, es geht gegen schädliche Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze vor, die deine Haut aus dem Gleichgewicht bringen können. Niacinamid sorgt für einen ebenmäßigen Teint, reduziert öligen Glanz und beugt so verstopften Poren vor.

Für sensible Haut: Anua Heartleaf 77% Soothing Toner

Der Anua Heartleaf-Toner ist zwar speziell für sensible Haut kreiert worden, kann aber ohne Bedenken von jedem Hauttyp benutzt werden. Der Toner enthält neben Niacinamiden auch 67 Prozent Teebaum-Blattwasser und 19,5 Prozent Centella-Asiatica, um die Haut zu beruhigen und zu hydratisieren. Teebaum-Wasser (nicht zu verwechseln mit Teebaum-Öl) hat eine entzündungshemmende Wirkung, wodurch Pickel oder kleine Verletzungen schneller abklingen und verheilen. Centella Asiatica (Wassernabelkrautwasser) hat neben einer antibakteriellen Wirkung auch Haut-beruhigende Eigenschaften.

Für zu Unreinheiten neigende Haut: DermatoClean Klärendes Tonic von Eucerin

Akne ist kein Thema, mit dem sich nur Teenager in der Pubertät herumschlagen müssen, es betrifft Menschen jeden Alters. Solltest du unter leichter bis mittelschwerer Erwachsenen-Akne leiden, dann eignet sich das Gesichtswasser von Eucerin optimal, um deine Haut auf die anschließende Pflege vorzubereiten. Die antibakterielle Formel enthält ein Milchsäure-Wirksystem, welches die Poren öffnet, das Bakterienwachstum hemmt und Unreinheiten vorbeugt.

Für gestresste Haut: 'Full Fit Propolis Synergy Toner' von COSRX

Der Toner der südkoreanischen Marke COSRX enthält den Trend-Wirkungsstoff Propolis (eine Substanz, die Bienen von Knospen und Laubbäumen sammeln). Propolis ist aus der Naturheilkunde bekannt und fördert unter anderem die Wundheilung. Mit über 72 Prozent ist der Toner eine wahre Propolis-Bombe und wirkt in Kombination mit Pro-Vitamin B5 (Panthenol) entzündungshemmend und beruhigt die Haut. Außerdem werden Rötungen minimiert und die zusätzlichen 10 Prozent Honig-Extrakt lassen deinen Teint strahlend, gesund aussehen.

Für eine geschwächte Hautbarriere: 'Sweet Biome Fermented Sake Spray' von Drunk Elephant

Wenn du deine Haut überpflegt hast (ja, das kann passieren) und deine Hautbarriere angegriffen ist, dann ist unser Tipp das Mikrobiom-Pflegespray von Drunken Elephant. Der Toner zum Aufsprühen enthält fermentierten Sake-Extrakt, Kombucha, Hopfen und wichtige Amino- und Fettsäuren, Elektrolyte und Ceramide: ein Cocktail, der den Säureschutzmantel der Haut regeneriert und das Mikrobiom (natürliche Mikroorganismen auf der Haut) ausgleicht und wiederherstellt. Der Toner ist so leicht, dass du ihn an warmen Tagen auch zwischendurch als kühlendes Gesichtsspray zur Erfrischung aufsprühen kannst.

So findest du das passende Produkt Der beste Toner ist nicht automatisch der teuerste. Entscheidend ist, dass die Inhaltsstoffe zu deinem Hauttyp passen. Wer mit Unreinheiten kämpft, profitiert oft von Niacinamid oder Zink. Trockene Haut freut sich über Hyaluronsäure, Panthenol oder Ceramide. Empfindliche Haut fährt meist mit möglichst reizarmen Formulierungen ohne Alkohol und Duftstoffe am besten.

FAQ: Häufige Fragen zu Tonern und Gesichtswasser Muss ich einen Toner jeden Tag verwenden? Ja, die meisten Toner können morgens und abends angewendet werden. Bei Produkten mit Säuren solltest du die Anwendung langsam steigern. Kommt der Toner vor oder nach dem Serum? Der Toner wird direkt nach der Reinigung aufgetragen. Danach folgen Serum, Feuchtigkeitscreme und tagsüber Sonnenschutz. Kann ich einen Toner nach der Rasur verwenden? Ja, viele Toner eignen sich hervorragend zur Beruhigung der Haut nach der Rasur. Achte dabei auf alkoholfreie Formulierungen. Helfen Toner gegen Pickel? Bestimmte Wirkstoffe wie Niacinamid, Salicylsäure oder Zink können unreine Haut unterstützen und das Hautbild verbessern. Trägt man Toner mit Wattepad oder den Händen auf? Beides funktioniert. Viele Hautpflege-Experten empfehlen inzwischen das Auftragen mit den Händen, um Produkt zu sparen.