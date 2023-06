Trizeps-Training: Darum ist der Trizeps der neue Bizeps

In diesem Artikel: Warum solltest du dich beim Oberarm-Training auf deinen Trizeps konzentrieren?

Wie oft solltest du deinen Trizeps trainieren?

Sind Trizeps und Bizeps muskuläre Gegenspieler?

Solltest du deinen Trizeps isoliert trainieren?

Das sind die 5 effektivsten Trizepsübungen

Fazit: Dein Trizeps ist der neue Bizeps

In der Fitness-Welt genoss der Bizeps lange Zeit eine Art Monopolstellung unter den Muskeln. Ohne einen stabilen Musculus biceps brachii, wie der Armbeuger im lateinischen Original heißt, hatte man sogar unter erfahrenen Pumpern einen schlechten Stand. Doch der Wind hat sich gedreht: Die Aufmerksamkeit gilt immer mehr dem Zwillingsbruder: dem Trizeps (Musculus triceps brachii). Warum die Oberarm-Rückseite dem Bizeps die Show gestohlen hat, ist eigentlich ganz simpel.

Warum solltest du dich beim Oberarm-Training auf deinen Trizeps konzentrieren? Der Trizeps macht etwa zwei Drittel des Muskelvolumens im Oberarm aus und ist somit im Vergleich zum Bizeps der deutlich größere Muskel. Er besteht aus drei Muskelköpfen: langer Kopf (caput longum), mittlerer Kopf (caput mediale) und äußerer Kopf (caput literale). Damit hat er einen Muskelkopf mehr als der Bizeps. Laut einer Studie soll ein Überkopf-Training für den langen Kopf des Trizeps übrigens deutlich effektiver sein als das Training in der neutralen Armposition.

Als primärer Steckmuskel des Ellbogengelenks spielt der Trizeps eine entscheidende Rolle bei Bewegungen wie dem Drücken und Stoßen. Das heißt, ein kräftiger Trizeps sieht nicht nur optisch beeindruckend aus, sondern ist vor allem auch funktional. Bei Alltagsbewegungen wie dem Tragen von Einkaufstüten oder beim Heben von schweren Gegenständen bist du auf deinen Trizeps angewiesen. Diese Bewegungen erfordern oft mehr Kraft als die, welche der Bizeps ausführt. Um diese Aufgaben optimal zu erledigen, ist es also notwendig, dass dein Trizeps größer ist als dein Bizeps. Wenn du deinen Trizeps regelmäßig trainierst, sorgst du dafür, dass deine Armstreckung verbessert wird. Du wirst merken, dass du viele Bewegungen besser und effektiver ausführen kannst, sowohl beim Krafttraining als auch im Alltag. Und mal ehrlich: Aus ästhetischer Sicht macht ein gut trainierter Trizeps richtig was her. Er verleiht deinem Oberarm eine schöne Form und du siehst kräftiger und muskulöser aus. Aber merke: Du solltest immer alle Muskelgruppen trainieren.

Wie oft solltest du deinen Trizeps trainieren? Beim Trizeps-Training gibt es verschiedene Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Wie oft du deinen Trizeps tatsächlich in der Woche trainieren solltest, hängt von deinem Trainingsstand, Trainingsziel und deiner Trainingsintensität ab. Als Einsteiger dürfte deine Trizepsmuskulatur noch relativ schwach sein. Steige daher mit einer niedrigen Trainingsfrequenz ein und versuche, dich kontinuierlich zu steigern. Einmal pro Woche reicht für den Anfang aus.

Als fortgeschrittener Sportler hast du dir bereits eine stabile Trizepsmuskulatur aufgebaut und kannst dein Pensum daher auf drei bis vier Einheiten pro Woche erhöhen. Dabei solltest du allerdings darauf achten, dass du dir ausreichend Erholungspausen gönnst, damit du deinen Trizeps nicht überstrapazierst.

Grundsätzlich empfehlen wir, den Trizeps mindestens zweimal pro Woche zu trainieren. Erst wenn du deine Trizeps-Muskeln regelmäßig zerstörst, kannst du mit zufriedenstellenden Fortschritten rechnen.

Sind Trizeps und Bizeps muskuläre Gegenspieler? Um das Zusammenspiel von Bizeps und Trizeps zu verstehen, musst du wissen, was ihre Funktionen sind. Während der Bizeps hauptsächlich für die Beugung des Ellbogengelenks verantwortlich ist und dabei hilft, den Unterarm richtig drehen zu können, ist die Hauptfunktion des Trizeps, das Ellbogengelenk vernünftig zu strecken. Daher redet man auch vom Armbeuger (Bizeps) und Armstrecker (Trizeps).

Das bedeutet: Bizeps und Trizeps haben unterschiedliche Funktionen, müssen aber, um eine reibungslose Bewegung des Ellbogengelenks zu ermöglichen, zusammenarbeiten. Wenn du etwa eine Hantel curlst, geht das nur, indem dein Bizeps aktiviert wird, um deinen Unterarm zu heben. Irgendwann hast du mit der Hantel den höchsten Punkt erreicht. Jetzt schaltet sich dein Trizeps ein, damit dein Arm wieder in die Ausgangsposition zurückgeführt werden kann. Für eine reibungslose Arm- bzw. Gelenkbewegung brauchst du also beide Muskeln, der Unterschied ist nur, dass sie in die jeweils entgegengesetzte Richtung ziehen. Das macht sie zu Gegenspielern (Antagonisten), die aber das gleiche Ziel verfolgen.

Solltest du deinen Trizeps isoliert trainieren? Das hängt ganz von deinem aktuellen Trainingsstand und deinen Fitnesszielen ab. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Trizeps durch dein bisheriges Training nicht richtig aktiviert wird oder deinen anderen Muskelgruppen nachsteht, kann ein isoliertes Training eine gute Alternative für dich sein. Durch gezielte Übungen wie Dips oder Trizeps-Strecken forderst du deinen größten Oberarmmuskel nämlich gezielt heraus und kannst ihn so stärker und definierter machen. Das kann vor allem dann hilfreich sein, wenn du in einer Stillstand-Phase steckst und deine Fortschritte stagnieren. Durch ein isoliertes Trizeps-Training brichst du deine Trainingsroutine auf und bringst Abwechslung in dein Fitnessprogramm.

Trotzdem ist auch hier Vorsicht geboten. Wenn deine Trainingsintensität bereits sehr hoch ist und du andere Muskelgruppen wie Brust, Schultern und Rücken in einem umfassenden Trainingsprogramm einbeziehst, kann eine zusätzliche Belastung des Trizeps durch isolierte Übungen zu Verletzungen führen. Vergiss nicht: Deinen Trizeps trainierst du besonders bei Übungen, die du mit deinen Armen ausführst, automatisch mit. Bank- und Schulterdrücken sind beispielweise Druckübungen, die den Trizeps aktiv einbeziehen. Sei also vernünftig und schätze deine Kräfte richtig ein. Wenn du noch Power hast, dann ran ans isolierte Trizeps-Training!

Das sind die 5 effektivsten Trizepsübungen Manche Trizeps-Übungen wirst du kennen, einige könnten dich vielleicht überraschen. Eins ist jedoch klar: Alle Übungen werden dir helfen, deine Armmuskulatur zu verbessern.

Dips Level Fortgeschritten Hauptregion Brust, Arme Hilfsmittel Dip-Barren Übungsschritte Mit ausgestreckten Armen auf die Dip-Barren stützen. Knie nach hinten anwinkeln und Füße in der Luft halten. Brust raus. Gesäß anspannen. Oberkörper leicht nach vorne lehnen. Körperspannung halten. Arme beugen und Körper kontrolliert absenken. So tief herablassen, dass Ober- und Unterarm möglichst im 90 Grad Winkel zueinander stehen. Brust rausgedrückt lassen. Arme wieder strecken und nach oben drücken.

Trizeps-Strecken am Schlingentrainer Level Einsteiger Hauptregion Arme Hilfsmittel Schlingentrainer Übungsschritte Mit dem Rücken zum Schlingentrainer auf die Zehen stellen und die Schlaufen über dem Kopf halten. Nach vorne lehnen. Die Arme sind gestreckt. Den Rumpf anspannen, damit der Körper eine gerade Linie bildet. Die Arme anwinkeln, die Hände hinter den Kopf führen und so den Körper weiter nach vorne lehnen. Die Ellenbogen immer nach vorne zeigen lassen. Der Endpunkt ist erreicht, wenn der Winkel zwischen Ober- und Unterarm möglichst weit geschlossen ist. Die Arme wieder strecken und so in die Ausgangsposition zurückkehren.

French Press mit Langhantel Level Einsteiger Hauptregion Arme Hilfsmittel Bank Langhantel Übungsschritte Mit dem Rücken auf die Hantelbank legen. Beine anwinkeln. Fußsohlen berühren den Boden komplett. Langhantel mit ausgestreckten Armen nach oben und leicht schräg hinten halten. Etwas enger als schulterbreit greifen. Ellenbogen fixieren und Arme beugen. Winkel zwischen Ober- und Unterarm möglichst weit schließen. Tiefster Punkt ist erreicht, wenn Langhantel Stirn berührt. Arme wieder durchstrecken.

Trizeps-Kickbacks, einarmige – mit Kurzhantel Level Einsteiger Hauptregion Arme Hilfsmittel Bank Kurzhanteln Übungsschritte Mit dem linken Knie und dem linken Arm auf die Hantelbank stützen. Oberkörper sollte in etwa parallel zur Bank sein. Das rechte Bein für einen stabilen Stand zur Seite abspreizen. Kurzhantel mit der rechten Hand greifen und den Arm anwinkeln. Oberarm seitlich am Körper halten, der Unterarm zeigt senkrecht nach unten. Rechten Ellenbogen an der gleichen Position halten und den rechten Unterarm nach hinten strecken. Gewicht auf diese Art anheben. Kurz halten und den Unterarm kontrolliert zurück in die Ausgangsposition absenken. Nach Ablauf der vorgegebenen Wiederholungen mit dem linken Arm ausführen, Beinstellung dazu tauschen.

Trizeps-Strecken, einarmiges – mit Kurzhantel im Liegen Level Einsteiger Hauptregion Arme Hilfsmittel Bank Kurzhanteln Übungsschritte Mit dem Rücken auf die Bank legen. Beine anwinkeln. Fußsohlen berühren den Boden komplett. Eine Kurzhantel in die linke Hand nehmen und Arm senkrecht in die Luft strecken. Handrücken zur Seite zeigen. Ellenbogen in dieser Position halten. Arm abknicken und Kurzhantel zur rechten Schulter führen. Tiefster Punkt ist erreicht, wenn das Gewicht den Körper berührt. Arm wieder strecken und zurück in die Ausgangsposition. Nach Ablauf der vorgegebenen Wiederholungen mit dem rechten Arm zur linken Schulter ausführen.

Fazit: Dein Trizeps ist der neue Bizeps Der dreiköpfige Trizeps ist der größte Muskel am Arm. Um einen strammen Oberarm zu bekommen, ist es logischerweise sinnvoller, den größeren Oberarmmuskel fokussiert zu trainieren. Als Einsteiger solltest du noch Vorsicht walten lassen. Sobald du auf einem fortgeschrittenen Fitnesslevel bist, können dich besonders isolierte Übungen wie Dips und Trizeps-Strecken nach vorn bringen. Trizeps und Bizeps gelten als Gegenspieler, die für die optimale Gelenkbewegung des Ellbogens verantwortlich sind. Sie ziehen in entgegengesetzte Richtungen, verfolgen aber dasselbe Ziel. Für ein langfristig erfolgreiches Training und für die körperliche Gesundheit solltest du immer alle Muskelgruppen bei deinem Training einbeziehen.

Erwähnte Quellen: