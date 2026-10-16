Tiefe statt feine Falten? So altert Männerhaut

Mit Mitte 30 nur ein paar Linien beim Lachen, mit Mitte 40 plötzlich eine Stirn, auf der jede durchgearbeitete Nacht ihre Unterschrift hinterlässt: Was hat sich da verändert? Ganz so plötzlich, wie es im Spiegel wirkt, passiert das allerdings nicht. Deine Haut verändert sich über Jahre – nur werden die Spuren irgendwann schwerer zu übersehen.

Warum Männerhaut beim Altern einen Vorsprung hat Männerhaut altert nicht einfach später, sie altert anders. Interessanterweise beginnt das schon bei ihrem Aufbau. Unter dem Einfluss von Androgenen wie Testosteron ist sie im Durchschnitt dicker als Frauenhaut, enthält mehr Kollagen und produziert mehr Talg.

Übersichtsarbeiten zu den biologischen Unterschieden zwischen männlicher und weiblicher Haut bestätigen diese Unterschiede. Vor allem das Kollagen ist interessant. Es bildet gewissermaßen das Stützgerüst deiner Haut und sorgt dafür, dass sie fest und belastbar bleibt.

Mehr davon sind also erst einmal gute Nachrichten fürs Gesicht. Auch die höhere Talgproduktion kann dazu beitragen, dass Männerhaut weniger trocken erscheint. Zusammengenommen schaffen diese Eigenschaften andere Voraussetzungen dafür, wie sich Alterungszeichen entwickeln und sichtbar werden.

Der Haken: Während dein Gesicht noch ziemlich unbeeindruckt aussehen kann, steht die biologische Uhr darunter nicht still.

Ein Haut-Vorsprung, der nicht ewig hält Auch das beste Kollagenpolster ist kein lebenslanges Gratis-Abo auf glatte Haut. Mit zunehmendem Alter verändert sich die Struktur männlicher Haut. Untersuchungen zeigen, dass ihre Dicke über die Jahre abnimmt. Auch Kollagen wird abgebaut, die Elastizität lässt nach.

Der robuste Aufbau kann also beeinflussen, wann und wie deutlich du Alterungszeichen wahrnimmst. Aufhalten kann er die Prozesse dahinter nicht.

Das ist es, was diesen merkwürdigen Spiegel-Moment erklärt: Gefühlt war jahrelang kaum etwas los, und plötzlich sieht die Stirn aus, als hätte jemand über Nacht die Kontraste hochgedreht. Dabei kommen die Falten natürlich nicht plötzlich. Sie werden nur irgendwann schwerer zu übersehen.

Wie schnell sich das in deinem Gesicht bemerkbar macht, entscheidet allerdings nicht allein dein Geburtsjahr. Genetik und Hauttyp mischen ebenso mit wie dein Lebensstil. Rauchen etwa beschleunigt die Hautalterung und kann unter anderem den Kollagenstoffwechsel beeinträchtigen.

Milky Way / GettyImages Du siehst plötzliche Veränderungen im Spiegel? Diese Alterserscheinungen haben sich schon über Jahre abgezeichnet.



Männerfalten wirken oft markanter Auch bei der Ausprägung von Gesichtsfalten finden Untersuchungen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Je nach Alter und Gesichtsregion können Falten bei Männern tiefer oder stärker ausgeprägt sein.

Eine einfache Regel à la "Männer bekommen später, dafür heftigere Falten" lässt sich daraus allerdings nicht ableiten. Hautdicke, Gesichtsanatomie, Mimik und individuelle Hautalterung spielen zusammen.

Was du daraus mitnehmen kannst: Dein Geschlecht legt nicht fest, wann deine erste tiefe Falte auftaucht. Es verändert lediglich einige der biologischen Voraussetzungen, unter denen deine Haut altert.

Der größte Faltenmacher steht jeden Morgen auf Dann kommt allerdings ein Faktor ins Spiel, dem auch kollagenreichere Männerhaut wenig entgegenzusetzen hat: die Sonne – heiß geliebt und hoch gefeiert, aber leider nicht ohne Nebenwirkungen.

Chronische UV-Strahlung gehört zu den wichtigsten äußeren Treibern vorzeitiger Hautalterung. Sie fördert oxidativen Stress und schädigt Strukturen, die deine Haut fest und elastisch halten. Die sichtbaren Folgen dieses sogenannten Photoagings: unter anderem Falten, Pigmentveränderungen und eine gröbere Hautstruktur. Das Gemeine daran: Die Rechnung kommt mit Verzögerung.

Jahre auf dem Sportplatz, Rennrad, Balkon oder im Freibad verschwinden nicht einfach, weil deine Haut lange robust aussah. Deshalb ist Sonnenschutz kein Beauty-Gimmick.

Wie viel konsequenter UV-Schutz ausmachen kann, zeigte eine randomisierte Studie mit 903 Erwachsenen: Nach 4,5 Jahren hatte die Gruppe, die täglich Sonnenschutz verwendete, 24 Prozent weniger Zunahme sichtbarer Hautalterung als jene, die Sonnencreme nach eigenem Ermessen nutzte.

Übersetzt auf deine Morgenroutine: Du brauchst weder ein Badezimmer voller Tiegel, noch 12 Pflegeschritte. Konsequenter Sonnenschutz hat für die Prävention UV-bedingter Hautalterung deutlich bessere Argumente auf seiner Seite.

FAQ: Was Männer über Falten wissen sollten Bekommen Männer tatsächlich später Falten als Frauen? So pauschal lässt sich das nicht sagen. Männerhaut ist im Durchschnitt dicker und kollagenreicher, wodurch sich sichtbare Hautalterung anders entwickeln kann. Wann Falten auffallen, hängt außerdem stark von Genetik, Hauttyp und UV-Belastung ab. Warum wirken Falten bei Männern häufig tiefer? Männliche und weibliche Haut unterscheiden sich unter anderem bei Dicke, Kollagengehalt und Talgproduktion. Untersuchungen finden zudem Unterschiede bei Gesichtsfalten – allerdings abhängig von Alter und Gesichtsregion. Wann beginnt Männerhaut zu altern? Lange, bevor du es deutlich im Spiegel siehst. Hautalterung ist ein kontinuierlicher Prozess. Einen festen Zeitpunkt, an dem männliche Haut plötzlich schneller altert, gibt es wissenschaftlich nicht. Kann Sonnenschutz Falten vorbeugen? Er kann einen der wichtigsten vermeidbaren Treiber vorzeitiger Hautalterung reduzieren: UV-Strahlung. Den natürlichen Alterungsprozess stoppt Sonnenschutz nicht. Konsequent angewendet hilft er aber dabei, UV-bedingter Hautalterung vorzubeugen, und dafür gibt es sogar Daten aus einer randomisierten Langzeitstudie. Brauchen Männer spezielle Anti-Aging-Pflege? Nicht zwingend. Entscheidend sind Hauttyp und Hautzustand, nicht allein das Geschlecht. Eine komplizierte Pflegeroutine ist auch nicht automatisch besser. Beim Schutz vor vorzeitiger Hautalterung bleibt konsequenter UV-Schutz die wichtigste Basis.