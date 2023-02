Anzeige Elektronischer Matratzen-Lift Dein Bett: jetzt ist ALLES möglich!

Na gut, 24/7 wollen natürlich auch wir nicht im Bett liegen, Fitness, frische Luft und Social-Life gehören ebenso zum aktiven Leben. Doch wir waren positiv überrascht von diesem Lifestyle-"Add-on" fürs Zuhause: Ein elektrischer Matratzen-Lift, der das heimische Bett als alternativen Ort für viele Dinge erweitert, die wir ansonsten auf einem Stuhl oder auf der Couch ableisten müssten.

Arbeiten am Laptop, Fernsehen, Telefonieren, sogar Essen im Bett ist jetzt zum Greifen nahe, und zwar ohne dass sich die Hälfte vom Brokkoli-Reis mit Hühnchen übers Laken verteilt. Alles bleibt schön und gemütlich an seinem Platz, inklusive dir selbst, mit dem CosyLift.

Wohlfühlen: auf Knopfdruck

Das innovative Gadget von CosyWorld für zu Hause bietet auf Knopfdruck nicht nur mehr Nutzungsmöglichkeiten für Freizeit und Home-Office, sondern tatsächlich auch mehr Schlaf-Komfort: Das Schlafen mit leicht erhöhter Rückenlehne, wodurch der Kopf höher gelagert wird als das Herz, wird mit zahlreichen positiven gesundheitlichen Effekten in Verbinung gebracht.

So kann durch die höhere Lage der Blutdruck im Gehirn gesenkt und das Schnarchen reduziert werden, ebenso soll das Sodbrennen verringert werden, weil die Magensäure nicht so leicht aufsteigt. Zudem sollen sich die oberen Atemwege weiten, was zum Beispiel für Allergiker:innen wichtig ist und auch bei Erkältungskrankheiten für Linderung sorgt.

Made in Germany: einfach, effizient, gemütlich

Ob Lieblingsmatratze, neues Edelmodell oder Box-Spring-Bett, mit dem CosyLift lässt sich jedes x-beliebige Bett in ein elektrisch verstellbares umrüsten — außer Wasserbetten, da muss der CosyLift passen. Aber wer ein Wasserbett besitzt, der möchte vermutlich weniger sitzen und primär darin schlafen.

Der CosyLift wurde in Deutschland entwickelt und wird in Europa produziert: Verbaut ist ein TÜV-geprüfter, ultraflacher Motor eines führenden Herstellers für Schlaftechnologie und flache Antriebssysteme.

Stufenlos und leise winkelt der Matratzen-Lift deine Matratze um bis zu 59° stufenlos an. Der CosyLift ist übrigens ein Powerlifter: bis zu 150 kg hebt das Gadget an, das du entweder mit der inkludierten Fernbedienung oder mittels Adapter und kostenloser App locker vom Bett heraus steuerst. Die stufenlose Verstellbarkeit ermöglicht dir ein exaktes Einstellen der gewünschten Position.

Kurzum: Wer mehr Komfort und Nutzungsmöglichkeiten für Freizeit und das Home-Office sucht, der kommt am CosyLift nicht vorbei.