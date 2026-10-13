Kurz gesagt: Bei vielen Workouts reichen Wasser und eine normale Mahlzeit. Ein Sportgetränk kann zu langen Belastungen passen, Whey zu einer tatsächlichen Proteinlücke. Beides ersetzt keine ausgewogene Ernährung.

Wann reicht Wasser und wann passt ein Sportgetränk? Lange Belastungen verändern die Trinkstrategie Für viele kürzere Einheiten ist Wasser die einfache Wahl. Bei langen Ausdauerbelastungen können auch Kohlenhydrate und Elektrolyte Teil der Trinkstrategie sein. Wie viel sinnvoll ist, hängt unter anderem von Dauer, Klima und Schweißverlust ab.

Für eine lange Radtour oder einen Wettkampf lassen sich Kohlenhydrate und Elektrolyte vorab gemeinsam ins Getränk mischen – etwa mit PowerBar Isoactive Red Fruit Punch aus dem Sortiment von Shop Apotheke. Entscheidend ist, ob die Mischung zu Dauer, Schweißverlust und Verträglichkeit passt. Für kurze Einheiten bringt ein Sportgetränk dagegen meist keinen automatischen Vorteil.

KI-generiert Ein Sportler füllt nach dem Training eine Trinkflasche mit Wasser.

Wann ist Whey nach dem Training sinnvoll? Eine echte Proteinlücke ist entscheidend Laut DGE-Position zur Proteinzufuhr im Sport haben gesunde Erwachsene bei bis zu etwa fünf Stunden Sport pro Woche grundsätzlich keinen sportbedingt erhöhten Proteinbedarf. Lebensmittel bleiben die erste Wahl.

Kannst du nach dem Training normal essen, brauchst du deshalb nicht automatisch einen Shake. Liegen zwischen Studio und der nächsten proteinreichen Mahlzeit jedoch mehrere Stunden, lässt sich beispielsweise Performance Whey als planbare Proteinportion nutzen.

KI-generiert Freizeitsportler bereitet nach dem Training eine einfache Mahlzeit zu.

Kurz beantwortet Muss ich direkt nach dem Training Protein trinken? Nein. Wichtiger als ein vermeintliches Mini-Zeitfenster sind Trainingsumfang, Tageszufuhr und eine passende Mahlzeitenplanung.