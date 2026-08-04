Wassermelone nach dem Training: Was sie für deine Regeneration bringt

Das Training ist geschafft, du greifst automatisch zum Shake. Stopp! Probiere doch mal etwas völlig anderes: Wassermelone. Das klingt nicht gerade nach Performance-Food. Aber sie liefert sehr viel mehr, als viele vermuten.

Hydration ist mehr als nur Wasser Training kostet dich Flüssigkeit. Schon kleine Verluste erhöhen deinen Puls, verschlechtern die Durchblutung und bremsen deine Regeneration. Wassermelone besteht zu 90 Prozent aus Wasser, enthält außerdem Kalium und weitere Mikronährstoffe. Damit ...

liefert sie Flüssigkeit für Zellprozesse

versorgt mit Kalium und weiteren Mikronährstoffen

unterstützt den Transport von Nährstoffen Wassermelone ist kein Booster, aber eine gute Grundlage, damit dein Körper überhaupt arbeiten kann.

Citrullin: Der unterschätzte Hebel Der 2. Effekt steckt im Detail: Die Melone enthält Citrullin. Diese Aminosäure spielt eine Rolle im Stickstoffmonoxid-Stoffwechsel und damit in der Gefäßerweiterung.

Eine Studie im Journal of Agricultural and Food Chemistry (Tarazona-Díaz et al., 2013) liefert dazu einen interessanten Hinweis: Probanden, die Wassermelonensaft konsumierten, berichteten von weniger Muskelkater und zeigten eine schnellere Erholung der Herzfrequenz.

Der mögliche Mechanismus dahinter: Citrullin ist am Stickstoffmonoxid-Stoffwechsel beteiligt und kann damit die Gefäßfunktion und Durchblutung beeinflussen. Das könnte auch für die Erholung nach Belastung interessant sein.

Wann die Melone für dich Sinn macht Wassermelone funktioniert dann, wenn dein Körper das braucht, was sie liefert. Greife zu, wenn ...

du intensive Einheiten mit hohem Flüssigkeitsverlust hinter dir hast

dein Kühlsystem belastet ist, z. B. bei Hitze

du nach dem Training nichts Schweres essen willst Sinnvoll wird Wassermelone in Kombination mit einer proteinreichen Mahlzeit oder deinem klassischen Recovery-Shake. So deckst du beides ab: Flüssigkeit und Kohlenhydrate auf der einen, Protein auf der anderen Seite.

Praktisch: Wassermelone funktioniert auch im Salat oder mit etwas Salz – besonders dann, wenn du nach dem Training schnell Flüssigkeit aufnehmen willst.

FAQ: Wassermelone im Krafttraining: Das musst du wissen Hilft Wassermelone wirklich bei der Regeneration? Sie kann unterstützen. Studien zeigen Hinweise auf geringeren Muskelkater und bessere Durchblutung, der Effekt ist aber moderat. Reicht Wassermelone nach dem Training aus? Nein. Sie liefert kaum Protein und ersetzt keine vollständige Recovery-Mahlzeit. Warum ist Citrullin relevant? Citrullin spielt eine Rolle im Stickstoffmonoxid-Stoffwechsel und kann dadurch Gefäßfunktion und Durchblutung beeinflussen. Ist Wassermelone besser als ein Supplement? Nicht direkt. Supplemente liefern höhere Mengen an Citrullin, Wassermelone ergänzt dafür Hydration und Mikronährstoffe. Wann ist der Effekt am größten? Vor allem nach intensiven Einheiten oder bei hohen Temperaturen.