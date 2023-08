Wetten, dass du Wasser bisher falsch getrunken hast?

Eine Tasse warmes Wasser statt Kaffee am Morgen – klingt ziemlich gewöhnungsbedürftig. Doch nicht für jeden, denn beim Wasser trinken scheiden sich nicht die sprichwörtlichen Geister, sondern vor allem die Kulturen. In asiatischen Ländern, vor allem in China oder Indien, ist es völlig normal, heißes oder warmes Wasser pur zu trinken, da es sowohl im Sinne der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) sowie des Ayurveda als sehr gesund gilt. Kaltes Wasser hingegen wird eher verpönt, während wir es vor allem als Durstlöscher im Sommer genießen.

Und wer hat nun recht: Bietet das Trinken von warmem Wasser tatsächlich Vorteile? Wir haben bei Dr. Burkhard Jahn, Facharzt für Allgemeinmedizin sowie Ernährungsmediziner, nachgefragt: Warmes Wasser trinken ist gesund – Wahrheit oder Mythos?

Warmes oder kaltes Wasser trinken – was ist gesünder? Wasser ist gesund, so viel ist sicher. Eine regelmäßige und ausreichende Wasserzufuhr stellt die Basis für einen reibungslosen Ablauf aller Körperfunktionen dar, sprich: Wasser hält die Maschine Mensch am Laufen, denn sie ist ein wichtiger Treibstoff in deinem Körper. Ob die Temperatur dabei wirklich so eine große Rolle spielt?

"Ich selbst trinke seit Jahren nach dem Aufstehen ein bis zwei Becher heißes Wasser", verrät unser Experte Dr. Jahn. "Ich habe mir irgendwann das Kaffeetrinken abgewöhnt und bin zum Wasser übergegangen."

Dazu gekommen ist er über die Traditionelle Indische Medizin, besser bekannt als Ayurveda. Dort gilt das Trinken von warmem Wasser als heilsam und sehr gesund. Die Wärme soll das sogenannte Agni, das Verdauungsfeuer, bei seiner Arbeit unterstützen. "Es ist morgens zudem einfach sehr angenehm, etwas Warmes zu trinken", so der Ernährungsmediziner und Buchautor ("Der gesunde Mensch").

Was ist die ideale Trinktemperatur von Wasser? Oft liest man, dass kaltes Wasser im Körper erst einmal auf "Betriebstemperatur" (37 Grad Körpertemperatur) gebracht werden muss, was viel Energie kosten soll. Stattdessen sollen warme Getränke als Durstlöscher im Sommer die bessere Wahl sein. In einer Stellungnahme der Justus-Liebig-Universität Gießen zum Thema "Trinken an heißen Tagen" werden diese Theorien allerdings genauer unter die Lupe genommen und betont, dass es für diese Behauptung keine wissenschaftlichen Belege gibt. Im Magen-Darm-Trakt findet nach dem Trinken eines kühlen Getränks eine passive – keine aktive – Erwärmung statt. Das bedeutet, dass unsere Körpertemperatur minimal sinkt und sich anpasst. Die gleiche Gegenregulation findet beim Trinken von warmem Wasser statt, das ist ganz normal.

Jacob Lund / Shutterstock.com Kühle Getränke im Sommer sind unbedenklich, aber eiskalte Getränke können auf den Magen schlagen

Lauwarme Getränke, um die 37 Grad, bedeuten für den Körper demnach am wenigsten "Aufwand", doch auch kühle Getränke als Durstlöscher im Sommer sind vollkommen okay. Von einem eiskalten Drink wird aber dennoch eher abgeraten, da dieser zu Magenkrämpfen führen kann.

Was soll warmes Wasser im Körper bewirken? Im Internet kursieren zahlreiche Artikel, in denen warmem Wasser wahre Wunderwirkungen nachgesagt werden: "Warum warmes Wasser schöner macht als kaltes" oder "Einfachstes Medikament: Warmes Wasser trinken" – um nur zwei Headlines zu nennen. Warmes Wasser soll den Körper von Giftstoffen befreien, Schmerzen lindern, die Durchblutung verbessern und sogar beim Abnehmen helfen. Studien oder Expertenmeinungen, die diese Aussagen belegen können, fehlen.

Es ist etwa die Rede davon, dass vor allem der Nährstoff Fett durch das Trinken von warmem Wasser einfacher aus der Nahrung gelöst und dadurch das Abnehmen aktiv unterstützen würde. "Absoluter Unfug", sagt Ernährungsmediziner Jahn, dem keinerlei wissenschaftliche Grundlagen für solche Behauptungen bekannt sind.

Dennoch gibt es tatsächlich ein paar Besonderheiten, die das Trinken von warmem Wasser mit sich bringt und die wir dir nicht vorenthalten wollen:

1. Warmes Wasser bringt den Kreislauf optimal in Schwung Ein Glas Wasser am Morgen auf nüchternen Magen getrunken regt den Stoffwechsel an. "Im Ayurveda heißt es, dass warmes Wasser wie eine Dusche von innen wirkt", so unser Experte. "Das ist ein guter Vergleich, denn auch die Dusche am Morgen bringt unseren Körper in Schwung und reinigt ihn von außen. Ein Glas warmes Wasser bringt also eine zusätzliche Reinigung von innen mit sich."

Sorgt nicht auch ein Glas kaltes Wasser für einen Stoffwechselkick? "Wissenschaftlich sicher schwierig zu belegen, aber ich würde definitiv zu warmen Wasser am Morgen raten, da es viel angenehmer ist", so Jahn. Mit einem Thermobecher hältst du dir dein Wasser angenehm warm, auch unterwegs.

2. Warmes Wasser regt die Verdauung an und beugt Verstopfungen vor Damit deine Verdauung auf Trab gehalten werden kann, ist eine regelmäßige Wasserzufuhr essenziell. "Vor allem die Trinkmenge spielt eine wesentliche Rolle bei der Verdauung", so Dr. Jahn. Wasser regt die Darmperistaltik an und unterstützt so regelmäßigen Stuhlgang. Daher beugt das regelmäßige Trinken von Wasser definitiv Verstopfungen vor. Dir fällt es schwer, regelmäßig etwas zu trinken? Hier kommen 7 Tipps, um im Alltag mehr Wasser zu trinken.

Dean Drobot / Shutterstock.com Ein Glas warmes Wasser am Morgen kann deine Verdauung ankurbeln, probiere es einfach mal aus

Muss das Wasser dafür aber wirklich warm sein? Nicht zwingend, aber Studien belegen tatsächlich die krampflösende und wohltuende Wirkung von warmem Wasser auf den Darm, vor allem im Kontext der Reduzierung von Spasmen (Krämpfen) während Dickdarmspiegelungen.

"Warmes Wasser ist zudem einfach angenehmer zu trinken und vielleicht animiert die Trinktemperatur den ein oder anderen auch dazu mehr zu trinken", so der Ernährungsmediziner. Wenn dir der Geschmack von purem Wasser zu langweilig ist, gib noch eine Scheibe Zitrone oder Gurke hinzu. Auch lecker und super gesund: warmes Ingwerwasser. So bereitest du es richtig zu.

3. Warmes Wasser kann Schmerzen lindern Bei Bauchschmerzen, Blähungen oder Krämpfen greifen viele zur Wärmflasche, da das warme Wasser beziehungsweise die Wärme eine entkrampfende und gefäßerweiternde Wirkung hat. Genauso gut kann das auch von innen funktionieren: Ein Becher heißes Wasser kann laut indischem Review zur Entspannung verkrampfter Muskeln und Nerven beitragen. Warmes Wasser sorgt sowohl von innen als auch von außen für einen gewissen Wohlfühleffekt, den du dir ganz einfach zunutze machen kannst – ohne Rezept, ohne Nebenwirkungen. Sollten die Schmerzen allerdings anhalten, hol dir ärztlichen Rat.

Am besten ergänzt du aber noch ein paar Kräuter und bereitest dir bei Bauchschmerzen & Co. einen Kräutertee, wie den bekannten Fenchel-Anis-Kümmel Tee zu. Fenchel und Kümmel wirken Studien zufolge krampflösend und werden traditionell bei Verdauungsproblemen eingesetzt.

Übrigens: Auch Ballaststoffe unterstützen eine gesunde Verdauung und sollten täglich auf dem Teller landen. Wenn du dich gesünder ernähren möchtest, sind unsere abwechslungs- und ballaststoffreichen Ernährungspläne ideal für dich. Wir liefern dir wöchentlich wechselnde Rezepte mit Einkaufsliste. Angepasst auf deinen Kalorienbedarf, dein Ziel und deine Vorlieben.

4. Heißes Wasser wirkt wohltuend bei Erkältungen Wer regelmäßiges warmes Wasser am Morgen trinkt, kann keine Erkältungen verhindern oder Viren abwehren. Aber es kann deiner verstopften Nase durchaus Linderung verschaffen, wenn du sie über eine dampfende, heiße Tasse Wasser (oder Tee) hältst. Der Dampf des heißen Wassers und natürlich das Wasser selbst hält die Schleimhäute feucht, was bei Erkältungen immer als unterstützende Heilmaßnahme empfohlen wird.

Africa Studio / Shutterstock.com Ein heißer Tee oder eine heiße Zitrone können subjektiv deine Erkältungssymptome lindern

Eine ältere Studie untersuchte zudem, ob Heißgetränke einen positiven Effekt auf Schnupfnasen und andere Erkältungssymptome haben. Objektiv konnte keine signifikante Verbesserung gemessen werden (Luftstrom in der Nase), doch subjektiv setzte bei den Probanden nach dem Genuss eines heißen Tees eine sofortige Linderung von Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Frösteln und Müdigkeit ein.

Ist warmes Wasser besser als Kaffee am Morgen? Das lässt sich pauschal nicht sagen, zumal die Gründe, warum Menschen morgens Kaffee trinken, sehr unterschiedlich sind. Einige empfinden vielleicht die wohltuende Wärme des Kaffees am Morgen als angenehm, weniger das Koffein, vermutet Dr. Jahn. Eine Tasse Tee oder ein Becher warmes Wasser kann daher den gleichen wärmenden Effekt haben.

Ein Heißgetränk am Morgen ist laut unseres Experten daher immer eine gute Wahl – auch Kaffee, denn er ist alles andere als ungesund. "Kaffee hat seinen schlechten Ruf längst verloren und kann durchaus als gesundes Lebensmittel bezeichnet werden", so Jahn. Grund dafür sind vor allem die sekundären Pflanzenstoffe, wie die sogenannten Polyphenole, in der Kaffeebohne, die nachweislich für gesundheitliche Benefits sorgen.

Auf seinen geliebten Kaffee am Morgen muss also niemand verzichten. "Jeder, der gerne Kaffee trinkt, kann dies guten Gewissens weiterhin tun." Dr. Jahn empfiehlt, das warme Wasser vielleicht einfach zusätzlich zum Kaffee zu trinken.

Warmes Wasser oder kaltes – probiere am besten einfach mal aus, was dir guttut. Laut Ayurveda überwiegen die positiven Eigenschaften von warmem Wasser ganz klar. Starte vielleicht direkt nach dem Aufstehen mal mit einem Glas warmem Wasser als kleinen, gesunden Stoffwechsel-Booster und trinke ein wenig später wie gewohnt deinen Kaffee als leckeren Wachmacher. Gesunde Alternative zum Koffein findest du übrigens hier:

