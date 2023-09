Auf dieses Training setzt Chris Hemsworth jetzt

Chris Hemsworth hat seine Herangehensweise an Fitness verändert, seit er sich aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) zurückgezogen hat. Nachdem er in den letzten zehn Jahren den Gott des Donners mit einer immer muskulöseren Physis gespielt hatte (er nahm für "Thor: Love and Thunder" im Jahr 2022 die meiste Muskelmasse seines Lebens zu), trainiert der australische Schauspieler nun für mehr Athletik und funktionale Fitness .

So sieht Chris Hemsworths Training jetzt aus

In einem neuen Instagram-Video gab Hemsworth einen Einblick in das, was heutzutage ein "solides Ganzkörper-Trainingsprogramm" ausmacht. "Ich mache in letzter Zeit viel weniger schwere Gewichtsübungen und integriere stattdessen Sprints und funktionale Bewegungen", schrieb er. "Funktionelles" Training bezieht sich einfach gesagt darauf, Übungen durchzuführen, die deine körperliche Leistung im Alltag verbessern, anstatt ein spezifisches Ziel im Fitnessstudio oder ein definiertes Aussehen anzustreben. Das sind die besten Übungen fürs Functional Training.