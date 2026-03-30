Bauchmuskeltraining versus Core-Training

Crunches und Sit-ups trainieren nur die oberflächlichen Bauchmuskeln. Sie sind zwar schön anzuschauen, wie die frisch polierte Karosserie eines Wagens, doch sie verraten nicht, wie viel PS du intus hast. Wichtiger sind die tiefen Muskeln. Wie du sie trainierst und welche Vorteile ein Anti-Rotationstraining für deinen Rücken mit sich bringt, erfährst du hier.

Dein Rumpf soll dich stabilisieren – nicht einknicken Keine Bewegung. Nur halten. Das klingt simpel, ist aber eine Herausforderung für den ganzen Core: Jede Hantel, jeder Schritt zieht an deinem Rumpf und versucht, ihn zu verdrehen. Anti-Rotationsübungen wie die Plank stärken die tief liegenden Muskeln, stabilisieren die Wirbelsäule und machen deinen Rumpf belastbar. Das ist nicht nur gut für dein Spiegelbild, sondern auch für Kraft, Balance und echte Leistungsfähigkeit.

Core-Übungen trainieren mehr als die Bauchmuskeln Idealerweise trainieren diese Anti-Rotations- oder Core-Übungen (Übungen für deine Körpermitte) nicht nur die Bauchmuskeln, sondern die gesamte Rumpfmuskulatur, zu der die tiefen Bauchmuskeln, die schrägen Bauchmuskeln, die Rückenstrecker, der Beckenboden und die Hüftstabilisatoren gehören. Diese Muskeln sorgen gemeinsam für Rumpfstabilität bei Belastungen, wie sie beispielsweise beim Sprinten, Heben, Werfen oder Richtungswechseln auftreten.

Studien zeigen: Anti-Rotation ist effektiver als Sit-ups Dieser Ansatz wird durch die Forschung deutlich unterstützt. Besonders bekannt sind die Arbeiten von Prof. Stuart McGill von der University of Waterloo – einem der führenden Wirbelsäulenexperten. In dem Sport-Podcast Effective Core Exercises for Your Workout Programs stellt er die Erkenntnisse seiner Studien zu Anti-Rotationsübungen vor und warnt, dass wiederholte Wirbelsäulenflexion – wie bei Crunches – den Stress auf die Bandscheiben nur erhöht, ohne die tiefen Rumpfstabilisatoren optimal zu aktivieren.

Warum Anti-Rotation dein Training verbessert Anti-Rotation bedeutet: Dein Körper will sich drehen – du hältst dagegen. Dadurch arbeitet der Core nicht isoliert, sondern als funktionelle Einheit. Das verbessert:

die Rumpfstabilität

deine Haltung und Körperkontrolle

die Kraftübertragung bei Grundübungen

den Schutz der Lendenwirbelsäule Gerade für Einsteiger ist das entscheidend: Ein stabiler Core (eine stabile Körpermitte) ist die Basis für jedes weitere Training.

Praxis: Die 3 besten Anti-Rotationsübungen Die folgenden 3 Anti-Rotationübungen verschaffen dir eine stabile Körpermitte. Sie sorgen für Rumpfstabilität, schützen deine Wirbelsäule vor Verletzungen und steigern deine funktionelle Kraft. Du benötigst lediglich einen Kabelzug, ein Widerstandsband und 10 Minuten Zeit.

1. Pallof Press

Der Klassiker im Anti-Rotationtraining. Du stehst seitlich zu einem Kabelzug oder Widerstandsband, hältst den Griff vor der Brust und drückst ihn kontrolliert nach vorn. Dein Rumpf verhindert jede Drehbewegung.

Trainingstipps: Stelle dich seitlich zum Kabelzug oder Band. Griff vor der Brust halten, dann langsam nach vorn drücken. Die Zugkraft drängt dich zu rotieren – dein Core bleibt aber stabil.

Zeit: 3-mal 30 Sekunden pro Seite

Fokus: tiefe Bauchmuskulatur, schräge Bauchmuskeln, Rumpfspannung

2. Anti-Rotation Hold (Cable Hold)

Der Anti-Rotation Hold wird seitlich zum Kabelzug gehalten, Griff vor der Brust oder gestreckt, um jede Drehung zu verhindern. Er trainiert den tiefen Core und baut maximale Rumpfspannung auf.

Trainingstipps: Halte den Griff vor der Brust oder leicht gestreckt. Keine Bewegung zulassen, gleichmäßig atmen und Spannung aufbauen.

Zeit: 2-mal 40 Sekunden pro Seite

Fokus: Maximale Rumpfstabilität, Haltung, Körperspannung

3. Kontrollierter Cable Chop

Der Cable Chop wird am Kabelzug diagonal geführt, während der Oberkörper stabil bleibt. Der Core arbeitet gegen Rotation, verbessert Rumpfstabilität und kontrolliert Rotationskräfte.

Trainingstipps: Ziehe das Kabel diagonal nach unten oder oben, aber halte den Oberkörper stabil. Die Bewegung kommt aus Armen und Hüfte – nicht aus der Wirbelsäule.

Zeit: 2-mal 10–12 Wiederholungen pro Seite

Fokus: Kraftübertragung, Anti-Rotation unter Bewegung

Dieses Workout kannst du vor oder nach dem Training absolvieren. Es eignet sich aber auch als Solo-Training für einen Core-Support – mindestens 2- bis 3-mal pro Woche.

Die häufigsten Fragen zur Effektivität von Anti-Rotationstraining Kann ich durch Core-Training einen Sixpack bekommen? Nein, eher nicht. Ein starker Core macht sich nicht im Spiegel bemerkbar, sondern zeigt sich in mehr Stabilität, höherer Leistung und weniger Verletzungen Welche Vorteile haben Anti-Rotationsübungen? Anti-Rotationsübungen aktivieren den Musculus transversus abdominis und die schrägen Bauchmuskeln deutlich effektiver als klassisches Bauchmuskeltraining. Welche Übungen sind am besten für eine stabile Körpermitte geeignet? Die besten Übungen hierfür sind Anti-Rotationsübungen wie der Pallof Press, Anti-Rotation Holds und kontrollierte Cable Chops. Sie aktivieren die tiefen Rumpfstabilisatoren und schützen die Wirbelsäule vor unnötigem Stress.