Spazieren gehen, All-inclusive-Urlaub oder einfach gemütlich zu Hause bleiben – so stellen sich viele den Alltag vor, wenn man die 60er-Marke erreicht hat. Dabei braucht dein Körper gerade jetzt die volle Aufmerksamkeit. Mit dem richtigen Trainingsaufwand kannst du auch im fortschreitenden Alter noch richtig glänzen. Und statt auf der faulen Haut zu liegen, lieber die Wanderschuhe auspacken und deinen Urlaub oder deine Freizeit aktiv gestalten. Alles, was du brauchst, ist Motivation, Wille und den richtigen Trainingsplan.

Wie sollte ich mit über 60 trainieren?

Der Unterschied zum Training in jüngeren Jahren ist gar nicht so groß, wie du vielleicht denkst. Grundsätzlich gelten erst einmal die gleichen Regeln, die du schon kennst. "Deine Muskulatur muss mit relativ hohen Widerständen und kurzen Spannungszeiten gefordert werden. So wird dem Körper signalisiert, Muskeln zu behalten oder sogar vermehrt aufzubauen", erklärt Experte Christian Spoerri. Wichtig: Deine Gelenke sind natürlich nicht mehr so elastisch wie noch mit 20 oder 30 Jahren. Der Rat vom Profi: "Pass auf deine Gelenke auf, indem du sie schonst und nicht überlastest. Setze zudem vermehrt auf Regeneration. Dein Körper braucht nach einer intensiven Trainingseinheit mehr Zeit, um sich zu erholen."