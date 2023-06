In diesem Artikel: Auf diese Übung schwört "The Rock" am Ende seines Brusttrainings



Wenn man sich seinen muskelbepackten Körper anschaut, könnte man meinen, er wäre vom Altern nicht betroffen: Kaum zu glauben, dass Dwayne Johnson Anfang letzten Monats seinen 51. Geburtstag feierte. Viele Männer bewundern seine muskulöse Brust, die definierten Bauchmuskeln und seinen dicken Bizeps. Wie er es schafft, seine Form bis heute aufrechtzuerhalten, zeigte der ehemalige Wrestler kürzlich auf Instagram.

Bereits in diesem Artikel haben wir für dich zusammengefasst, wie das Training von Dwayne Johnson aufgebaut ist. Auf seinem Instagram-Account dokumentiert der Star zahlreiche seiner Trainingseinheiten. Hier sind Übungen für Arme, Beine, Schultern, Rücken und den Bauch dabei. Wer sich seine Workouts genauer anschaut, kann dabei eine Menge lernen, insbesondere in Bezug auf das Brusttraining.

Auf Instagram teilte der Ex-Wrestler nun Tipps für das Bankdrücken: "Smith Machine Incline mache ich gegen Ende meines Brusttrainings, wenn meine Brustmuskulatur erschöpft ist", schreibt Johnson. Die Übung sollte langsam und kontrolliert ausgeführt werden. Besonders die negative Bewegung, also das Herabsenken des Gewichts zur Brust, sollte kontrolliert erfolgen. Etwa 3 Sekunden lang führt er jede negative Bewegung durch.

Du willst vor dem Sommer noch in Topform kommen und auch so einen breiten Oberkörper wie Dwayne Johnson? Hier findest du unseren Brust-Trainingsplan:

Wie viel Kilo drückt Dwayne Johnson beim Bankdrücken? Beim Gewicht achtet "The Rock" darauf, dass es nicht zu schwer ist. Er selbst nutzt 275 Pfund zum Trainieren, was umgerechnet etwa 125 kg entspricht. Zudem rät er, dass man darauf achten sollte, wie weit man das Gewicht nach unten bringt, um die Schulter nicht allzu sehr zu belasten. "Ich hatte eine komplette Schulterrekonstruktion - du willst diese spaßigen Schmerzen nicht in deinem Leben haben, also nimm meinen Rat an”, schreibt der Star.

Eine weitere Übung, die bei Johnsons Training nicht fehlen darf, ist das Rudern am Kabelzug. Hier führt er 3 Sätze mit je 20 Wiederholungen aus. Sein Geheimtipp: Bei der letzten Wiederholung solltest du dich besonders weit nach vorn strecken und nach dem Zurückziehen des Gewichts zum Körper die Muskelspannung 5 Sekunden lang halten.

…und was ist mit dem Leg Day? Während seine Fans von seiner massiven Brustmuskulatur angetan sind, erntet er für einen bestimmten Part seines Körpers harte Kritik: Seine Beine. In den Kommentaren heißt es: "The Rock überspringt den Leg Day?", oder "Darum sagen wir 'lass niemals den Leg Day aus'" Andere Fans ergreifen jedoch Partei für den Star und bemerken: "Ich habe noch nie so viele Männer gesehen, die von den Beinen eines Mannes so besessen sind".

Mit dieser Bauchübung trainiert "The Rock" seine Problemzone Selbst "The Rock" hat eine Problemzone - und zwar seinen Bauch. Seitdem er sich beim Kampf im Ring einen Riss der Bauchdecke zugezogen hat, fällt ihm das Bauchtraining nicht mehr so leicht wie zuvor. "Ich musste mich auf Bauchmuskelübungen konzentrieren, die meine gesamte Bauchdecke und den Kern wieder stärkten", schreibt Johnson. Generell sei eine starke Core-Muskulatur wichtig für den Muskelaufbau am gesamten Körper. Natürlich hat der ehemalige Wrestler auch hier die passende Übung für dich parat:

Bei seinem Bauchtraining führt Johnson verschiedene Varianten von Crunches durch. In seinem Instagram-Post sieht man ihn auf der Hantelbank sitzend, wie er seine gerade ausgestreckten Beine gleichzeitig mit seinem angespannten Oberkörper anhebt. Im Video führt der Star 15 Wiederholungen der Übung aus.

Du möchtest sichtbare Bauchmuskeln? Eine gesunde und proteinreiche Ernährung ist hier das A und O! Unser Sixpack-Cookbook liefert dir einige leckere Rezeptideen:

