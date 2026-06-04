Mehr Power, weniger Pump: Warum Explosivität zurückkommt

Lange galt im Gym eine einfache Regel: Mehr Muskelspannung, mehr Muskelpump, mehr Wachstum. Doch immer mehr Trainer und Athleten setzen inzwischen wieder auf etwas, das jahrelang in den Hintergrund geraten war: Explosivität.

Immer mehr Athleten integrieren wieder explosive Bewegungen in ihr Training.

Nicht die Frage „Wie viel kannst du heben?“ steht dabei im Mittelpunkt, sondern:

„Wie schnell kannst du Kraft entwickeln?“

Was Explosivkraft ist, und wie sie sich von Hypertrophie unterscheidet Explosivkraft beschreibt die Fähigkeit, Kraft möglichst schnell abzurufen. Entscheidend ist also nicht nur, wie viel Gewicht du bewegst, sondern wie schnell du es beschleunigen kannst.

Der Unterschied zum klassischen Muskelaufbautraining ist der: Dort bewegst du die Hantelstange kontrolliert und bewusst langsam, um deine Muskelspannung zu maximieren.

Beim Schnellkrafttraining passiert das Gegenteil: Die Bewegung ist explosiv, die Belastung kurz, aber intensiv, und stellt hohe Anforderungen an dein Nervensystem.

Beide Ansätze trainieren zwar deine Muskeln, doch das tun sie auf grundlegend unterschiedliche Weise.

Warum Explosivtraining besonders effektiv ist Der entscheidende Faktor sind die schnell kontrahierenden Muskelfasern, sogenannte Typ-II-Fasern. Sie liefern die Spitzenleistung bei explosiven Bewegungen – bei klassischem Slow-Tempo-Training kommen sie hingegen kaum zum Zug.

Explosivtraining rekrutiert sie direkt und trainiert damit genau die Fasern, die deine Athletik, Schnellkraft, Koordination und Leistungsfähigkeit ausmachen.

Eine häufig zitierte Übersichtsarbeit von Cormie et al., veröffentlicht 2011 im Strength and Conditioning Journal, kommt zu dem Schluss, dass insbesondere ballistische Übungen und olympische Hebevarianten besonders geeignet sind, um die Schnellkraft zu verbessern. Diese Faktoren erwiesen sich demnach als besonders geeignet:

Ballistische Übungen mit 0 bis 50 Prozent des Einwiederholungsmaximums (1RM) sowie

Olympische Lifts mit 50 bis 90 Prozent Ein wichtiger Punkt dabei: Wer kaum Maximalkraft mitbringt, sollte zunächst dort ansetzen. Denn ohne solide Kraftbasis kannst du Explosivkraft nicht effektiv entwickeln.

Hinzu kommt die Veränderung auf neuromuskulärer Ebene: Explosivtraining verbessert die intramuskuläre Koordination, also das Zusammenspiel zwischen Nerven und Muskelfasern. Das führt dazu, dass du dich schneller, koordinierter und zugleich effizienter bewegst.

So bringen Athleten Explosivität zurück ins Training Für dein Explosivtraining brauchst du kein spezielles Equipment.

Der Hintergrund: Sportarten wie Hyrox, Functional Fitness oder moderne Athletikprogramme bewerten nicht nur Muskelmasse, sondern vor allem die Fähigkeit, Kraft schnell und effizient einzusetzen.

Lange stand im Gym vor allem die Frage im Mittelpunkt, wie viel Muskelmasse sich aufbauen lässt. Moderne Wettkampfformate und Athletikprogramme bewerten dagegen stärker, wie schnell, explosiv und effizient jemand seine Kraft einsetzen kann.

Die folgenden Übungen eignen sich, um explosive Reize in deinen Trainingsplan zu integrieren:

Box Jumps: Sprung auf eine erhöhte Fläche, maximale Intensität beim Absprung. Trainiert Bein-Explosivität und Koordination.

Sprung auf eine erhöhte Fläche, maximale Intensität beim Absprung. Trainiert Bein-Explosivität und Koordination. Sprintintervalle: Kurze Maximalsprints (10 bis 30 m) mit vollständiger Erholungspause fordern die schnellen Muskelfasern direkt und verbessern die Reaktionsfähigkeit.

Kurze Maximalsprints (10 bis 30 m) mit vollständiger Erholungspause fordern die schnellen Muskelfasern direkt und verbessern die Reaktionsfähigkeit. Explosive Kettlebell Swings: Die Hüftstreckung wird mit maximaler Beschleunigung ausgeführt. Das trainiert die hintere Kette explosiv und verbessert Kraftübertragung vom Rumpf in die Extremitäten.

Die Hüftstreckung wird mit maximaler Beschleunigung ausgeführt. Das trainiert die hintere Kette explosiv und verbessert Kraftübertragung vom Rumpf in die Extremitäten. Power Cleans oder Hang Cleans: Varianten der olympischen Gewichtheber-Übungen mit hoher neuromuskulärer Anforderung. In Studien als besonders wirksam belegt.

gettyimages/mihailomilovanovic Statisch war gestern; Heute solltest du mal Explosivität trainieren, etwa bei Kettlebell Swings.



Grundsätzlich gilt: Dein Explosivtraining lebt von Qualität, nicht von Quantität. Sobald du in der Ausführung nachlässt, ist die Einheit beendet. Weiter zu trainieren, bringt dir dann nicht mehr Schnellkraft, sondern vor allem Ermüdung.

FAQ: Die häufigsten Fragen zum Explosivkrafttraining bei Männern Kann ich Explosivtraining und Hypertrophietraining kombinieren? Das kannst und solltest du sogar tun. Viele Trainingsprogramme setzen inzwischen auf Explosiv-Einheiten für neuromuskuläre Effizienz und Hypertrophie-Einheiten für Muskelwachstum. Wichtig: Schnellkrafttraining gehört an den Anfang der Einheit, wenn Nervensystem und Muskeln noch frisch sind. Wie oft pro Woche sollte ich Explosivtraining einbauen? Ein- bis zweimal pro Woche reichen für spürbare Effekte. Explosivtraining fordert das Nervensystem intensiv – eine ausreichende Erholungszeit zwischen den Einheiten ist Pflicht. Bin ich fürs Explosivtraining erfahren genug? Wenn du noch wenig Krafttrainingserfahrung hast, baue zuerst deine Grundkraft auf. Explosivtraining setzt du dann darauf auf. Es gilt: Ohne Kraft keine effektive Schnellkraft. Ist Explosivtraining nur was für Leistungssportler? Nein. Auch Breitensportler profitieren von explosivem Training: Es bringt ihnen bessere Körpersteuerung, mehr Leistungsfähigkeit im Alltag und langfristig stabilere Gelenke. Entscheidend ist, die Technik sauber zu erlernen, bevor du Intensität und Last steigerst.