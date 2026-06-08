Rotationskraft: Das fehlende Glied zwischen Kraft und Leistung

Du kannst stark sein und trotzdem Leistung verlieren. Genau dann fehlt dir die Rotationskraft.

Im Gym weiß dein Körper meist genau, was als Nächstes kommt. Auf dem Platz, in der Bewegung oder im Zweikampf muss Kraft dagegen ständig neu übertragen werden.

Viele Trainingspläne im Gym sind sagittal aufgebaut, sprich: Bewegungen laufen nach vorn, hinten, oben, unten. Das ist sinnvoll, aber nicht vollständig.

Dein Körper dreht Kraft, bevor er sie abgibt Jede explosive Bewegung im Sport folgt demselben Prinzip: Kraft entsteht in den Beinen, wird vom Rumpf übertragen und im Oberkörper freigesetzt. Dieser Weg heißt kinetische Kette und verläuft fast immer über eine Rotationsachse.

Entscheidend ist dabei nicht nur, wie viel Kraft du erzeugst, sondern wie viel davon tatsächlich ankommt.

Wenn du sprintest und die Richtung wechselst, dreht sich die Hüfte. Wenn du einen Ball wirfst, beschleunigt der Rumpf mit Rotation. Wenn du im Zweikampf explodierst, initiiert die Hüftdrehung die Kraft.

Für die Athletik bedeutet das: Nicht jede Kraft, die du im Gym aufbaust, kommt später auch in der Bewegung an.

Eine Übersichtsarbeit von Hibbs et al. (2008) zeigt, dass Core-Stabilität und Core-Kraft entscheidend dafür sind, wie effizient Kraft zwischen Unter- und Oberkörper übertragen wird. Genau diese Kraftübertragung ist die Grundlage für Sprints, Würfe, Schläge und schnelle Richtungswechsel.

Wo Rotationskraft über Leistung entscheidet Das ist kein Thema für einzelne Sportarten. Rotationskraft ist überall relevant, wo Athletik gefragt ist:

Sprint und Cut: Jeder Richtungswechsel, ganz gleich, ob vor dem Fußballtor, unterm Basketballkorb oder beim funktionellen Training, erzeugt eine Rotation in Hüfte und Rumpf. Wer dort nicht stabilisiert und Kraft übertragen kann, bremst sich selbst aus.

Jeder Richtungswechsel, ganz gleich, ob vor dem Fußballtor, unterm Basketballkorb oder beim funktionellen Training, erzeugt eine Rotation in Hüfte und Rumpf. Wer dort nicht stabilisiert und Kraft übertragen kann, bremst sich selbst aus. Wurfbewegungen: Die Geschwindigkeit eines Wurfs kommt nicht aus Arm und Schulter. Sie entsteht in der Hüfte, wird vom rotierenden Rumpf beschleunigt und im Arm freigesetzt. Ohne die Rotationskraft bliebe der Wurf schwach, egal, wie groß der Bizeps des Wurfarms ist.

Die Geschwindigkeit eines Wurfs kommt nicht aus Arm und Schulter. Sie entsteht in der Hüfte, wird vom rotierenden Rumpf beschleunigt und im Arm freigesetzt. Ohne die Rotationskraft bliebe der Wurf schwach, egal, wie groß der Bizeps des Wurfarms ist. Explosive Drehungen: Im Kampfsport beispielsweise oder bei jedem Schwung mit einem Schläger (Tennis, Badminton, Squash) ist die Rotationskraft der entscheidende Leistungsfaktor. Kraft ohne Rotation bleibt Potenzial. Obwohl diese Bewegungen auf den ersten Blick wenig gemeinsam haben, folgen sie demselben Prinzip: Kraft muss über den Core übertragen und beschleunigt werden. Deshalb gilt Rotationskraft heute als wichtiger Bestandteil moderner Athletikprogramme.

Wer Kraft besser übertragen kann, ist oft leistungsfähiger als jemand, der einfach nur stärker ist.

Kraft allein reicht nicht mehr Lange galt Rotationstraining als Ergänzung für Kampfsportler oder Golfer. Das hat sich geändert. Neben Maximalkraft und Schnelligkeit rückt deshalb auch die Fähigkeit in den Fokus, Kraft effizient durch den Körper weiterzuleiten.

Der Grund liegt auf der Hand: Wer dreidimensional leistungsfähig sein will, muss auch dreidimensional trainieren. Die Rotationskraft wird deshalb heute gezielt entwickelt, periodisiert und gemessen – nicht mehr als Nice-To-Do, sondern als Must-Do.

Für Männer, die im Gym bereits stark sind und ihre Stärke auch auf den Platz bringen wollen, ist das der nächste logische Schritt. Nicht mehr Masse, nicht mehr Volumen, dafür bessere Kraftübertragung.

Mit diesen Übungen trainieren Athleten Rotationskraft Rotationskraft trainierst du am besten mit Übungen, bei denen Hüfte, Rumpf und Oberkörper gemeinsam arbeiten:

Russian Twists: Setze dich auf den Boden, lehne den Oberkörper leicht zurück und rotiere kontrolliert von Seite zu Seite. Das verbessert die aktive Rumpfrotation – besonders relevant für Tennis, Padel, Squash oder Kampfsport.

Setze dich auf den Boden, lehne den Oberkörper leicht zurück und rotiere kontrolliert von Seite zu Seite. Das verbessert die aktive Rumpfrotation – besonders relevant für Tennis, Padel, Squash oder Kampfsport. Kabelzug-Rotationen: Stelle dich seitlich zum Kabelzug, halte den Griff vor dem Körper und rotiere explosiv aus Hüfte und Rumpf nach außen. Diese Übung trainiert die Kraftübertragung für Wurf-, Schlag- und Schlägerbewegungen.

Stelle dich seitlich zum Kabelzug, halte den Griff vor dem Körper und rotiere explosiv aus Hüfte und Rumpf nach außen. Diese Übung trainiert die Kraftübertragung für Wurf-, Schlag- und Schlägerbewegungen. Pallof-Press: Stelle dich seitlich zum Kabelzug oder Widerstandsband, halte den Griff vor der Brust und drücke die Arme gerade nach vorn, ohne dich verdrehen zu lassen. Das stärkt die Anti-Rotationskraft und hilft bei Sprints, Cuts und Zweikämpfen.

Stelle dich seitlich zum Kabelzug oder Widerstandsband, halte den Griff vor der Brust und drücke die Arme gerade nach vorn, ohne dich verdrehen zu lassen. Das stärkt die Anti-Rotationskraft und hilft bei Sprints, Cuts und Zweikämpfen. Medizinball-Rotationswürfe: Stelle dich seitlich zu einer Wand, gehe in einen athletischen Stand und wirf den Medizinball explosiv aus Hüfte und Rumpf gegen die Wand. Das schult die Kraftübertragung von den Beinen über den Core in die Arme – ideal für Wurf-, Schlag- und Kampfsportarten.

Stelle dich seitlich zu einer Wand, gehe in einen athletischen Stand und wirf den Medizinball explosiv aus Hüfte und Rumpf gegen die Wand. Das schult die Kraftübertragung von den Beinen über den Core in die Arme – ideal für Wurf-, Schlag- und Kampfsportarten. Für Fortgeschrittene – Landmine Rotations: Fixiere eine Langhantel einseitig, halte das freie Ende mit beiden Händen und führe es kontrolliert von einer Körperseite zur anderen. Die Übung verbindet Rotation, Rumpfstabilität und Schulterkontrolle – besonders wertvoll für Kampfsport, Golf, Hockey oder explosive Drehbewegungen.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Rotationskraft im Athletiktraining für Männer Was ist Rotationskraft und warum fehlt sie noch in so vielen Trainingsplänen? Rotationskraft ist die Fähigkeit des Körpers, über Drehbewegungen Kraft zu erzeugen und zwischen Unter- und Oberkörper zu übertragen. Sie fehlt oft, weil klassisches Krafttraining fast ausschließlich in einer Ebene (Sagittal- oder Frontalebene) stattfindet – Rotationen kommen kaum vor. Für welche Sportarten ist Rotationskraft besonders relevant? Für nahezu alle, die explosive Bewegungen fordern: Fußball, Basketball, Tennis, Kampfsport, aber auch funktionelles Training und Sprint-Disziplinen. Überall dort, wo Richtungswechsel, Würfe oder Schläge gefragt sind, entscheidet Rotationskraft über Leistung. Was sagt die Wissenschaft zu Rotationskraft? Forschung zeigt, dass ein gezielt trainierter Core die Kraftübertragung zwischen Unter- und Oberkörper verbessert und damit direkt zur athletischen Leistung beiträgt. Dein Core ist demnach kein reiner Stabilisator, sondern aktiver Krafterzeuger in der kinetischen Kette.