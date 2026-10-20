Mit diesem simplen Trick erzielt "The Rock" 40 Prozent mehr Muskelzuwachs

Dwayne "The Rock" Johnson hat seinen legendären Körper nicht durch Zufall aufgebaut. Der 54-jährige Schauspieler und ehemalige Wrestler zeigt regelmäßig, wie er trainiert – und seine Trainingsmethoden sind wissenschaftlich fundiert. Aktuell dreht er den Film "Lizard Music" und ist dabei 22 kg leichter als sonst, trainiert aber mit maximaler Intensität, um seine Muskelkraft zu bewahren.

In einem kürzlich veröffentlichten Video über sein Brust-Workout teilt Johnson sein wichtigstes Trainings-Prinzip, das viele Freizeitsportler immer noch ignorieren, und liefert damit überraschende Ergebnisse für den Muskelaufbau. "Wenn ich maximale Erschöpfung erreiche, mache ich zwei Rest-Pausen und so viele Halbwiederholungen wie möglich am Ende", sagt Johnson.

Die Regel, die The Rock nie bricht: Kontrolle über Gewicht Die wichtigste Erkenntnis aus Johnsons Training lautet: Es geht nicht darum, wie schwer das Gewicht ist, sondern wie du es kontrollierst. Besonders in der Phase, wenn die Muskeln ermüdet sind, macht Johnson keinen Fehler: Anstatt das Gewicht einfach nur von A nach B zu wuchten, bemüht er sich hier weiterhin darum, die Spannung in der beanspruchten Muskulatur so hoch wie möglich zu halten, sodass jede verbleibende Wiederholung wirklich zählt.

"Behalte die Kontrolle über das Gewicht – besonders am Ende, wenn du verdammt erschöpft bist und dir nur noch dein Biss und dein Mut bleiben", erklärt Johnson. "Genau dann musst du besonders auf eine saubere Ausführung achten. In diesem Moment ist es reine Kopfsache – ein mentaler Flow-Zustand inmitten des Schmerzes, und genau da geschieht das Magische. Jenseits des Schmerzes liegt deine wahre Größe." Diese Philosophie unterscheidet erfolgreiche Athleten von Freizeitsportlern, die bei Ermüdung oft ihre Technik opfern.

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Das Trainings-System von The Rock: Rest-Pause und Halbwiederholungen Während des gesamten Satzes führt Johnson langsame exzentrische Abwärtsbewegungen aus, bevor er das Gewicht in der konzentrischen Phase jeder Wiederholung explosiv nach oben drückt. Dadurch erhöht er die Spannung auf seine Brustmuskulatur.

Schritt 1: Die Rest-Pause-Technik Sobald er das Muskelversagen erreicht, ruht er sich nur für wenige Sekunden aus, bevor er sich durch weitere Wiederholungen quält. Er wiederholt diesen Prozess dann noch einmal, was bedeutet, dass er zwei Rest-Pausen während desselben Arbeitssatzes durchführt. Aber er ist immer noch nicht fertig.

Schritt 2: Halbwiederholungen für maximale Spannung Johnson wechselt dann zu Halbwiederholungen und arbeitet durch die stärkste Portion der Bewegungsamplitude, um seine Muskeln in völlige mechanische Erschöpfung zu treiben und jeden letzten Rest an Stimulus aus dem Satz herauszuziehen. Es ist eine Technik, die Spannung auf dem Muskel hält, auch nachdem vollständige Wiederholungen nicht mehr möglich sind.

Die Wissenschaft dahinter: Laut einer Studie der Nord University steigert das Hinzufügen von Halbwiederholungen nach Muskelversagen das Muskelwachstum signifikant. Die Forschung zeigt: Sportler, die mit Halbwiederholungen in der gestreckten Position trainierten, erreichten ein 43,3 Prozent höheres Muskelwachstum im Vergleich zum Standard-Training (9,6 Prozent vs. 6,7 Prozent Zunahme der Muskeldicke). Diese relative Steigerung ist beachtlich für denselben Trainingsaufwand.

Wo Rest-Pause-Training funktioniert – und wo nicht Rest-Pause-Training ist eine weitere fortgeschrittene Bodybuilding-Technik, die darauf ausgelegt ist, das Muskelwachstum zu maximieren. Indem du dich nur wenige Sekunden ausruhst, bevor du den Satz fortsetzt, zwingst du deine Muskeln, weiter zu arbeiten, bevor sie sich vollständig erholt haben.

Die Technik eignet sich generell am besten für Maschinen, wobei der fixierte Bewegungsablauf hilft, das Risiko zu verringern, dass die Form unter Ermüdung zusammenbricht. Sie ist weniger geeignet für schwere Verbundübungen wie Bankdrücken, Kniebeugen und Kreuzheben, wo technischer Zusammenbruch das Verletzungsrisiko erhöhen kann.

Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass Johnson Rest-Pausen und Halbwiederholungen nur im finalen Brustpressensatz nutzt, anstatt während des gesamten Workouts. Das ermöglicht ihm, die Leistung während seiner früheren Sätze zu bewahren, bevor er den Muskel mit so viel qualitativ hochwertiger Stimulation wie möglich abschließt.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zu The Rocks Muskel-Regel Kann ich Rest-Pause-Training auch als Anfänger nutzen? Ja, aber mit Vorsicht. Als Anfänger solltest du dich zunächst auf saubere Grundtechniken konzentrieren. Rest-Pause-Training funktioniert am besten, wenn deine Basis stabil ist. Nutze es höchstens bei isolierten Übungen (Bizeps-Curls, Trizeps-Extensions) und nicht bei schweren Verbundübungen. Wie viele Sekunden sollte die Pause bei Rest-Pause-Training sein? Johnson pausiert nur "wenige Sekunden" – typischerweise 10-15 Sekunden. Das ist lang genug, dass dein neuromuskuläres System sich minimal erholt, aber nicht so lang, dass die Spannung komplett nachlässt. Sollte ich jedes Training mit dieser Methode machen? Nein. Übertraining ist ein echtes Risiko. Johnson nutzt diese intensive Technik nur im finalen Satz einer Übung. Das ist ausreichend, um starke Reize zu setzen, ohne dein Nervensystem zu überlasten.