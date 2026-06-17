Welche Schmerze sind beim Sport gefährlich? Der Fitness-Prof klärt auf

Tut dir beim Krafttraining etwas weh, ist dies immer ein Warnsignal des Körpers. Aber wann ist es Zipperlein, wann Problem? Hier ist die Diagnose unseres Experten

Ist ein etwas stichartiger Schmerz bei Rumpfübungen im Liegen gefährlich? Bist du ganz sicher, dass auf der Matte kein spitzer Gegenstand liegt? Gut. Schmerzen in der Halswirbelsäule sind beim Rumpftraining nicht selten und meist harmlos. Sie entstehen aufgrund einer schwach ausgeprägten Halsmuskulatur. Die wird leider nur von wenigen Sportlern adäquat trainiert. Frag am besten einen Trainer nach guten Übungen dafür. Wenn es ein sehr heftiges, stechendes Schmerzgefühl ist, gehe zu einem Orthopäden, damit der die Wirbelsäule checkt.

Beim Training zieht der Bizeps, allerdings nur auf einer Seite. Was ist da los? Trainierst du denn auch den anderen Arm? Spaß! Dieser Schmerz deutet auf eine Überlastung der Bizepssehne hin. Gerade wenn es nur auf einer Seite ist, spricht das für eine Entzündung oder Reizung. Lass die Übungen, die diesen Schmerz auslösen, am besten weg. Ansonsten droht die berüchtigte Tendinitis bicipitalis, die Entzündung der Bizepssehne, die verdammt schmerzhaft und hartnäckig ist. Dehnübungen für Brust, Schultern und Bizeps helfen.

Wie kann es sein, dass der Puls trotz Belastung gar nicht mehr hochgeht? Wenn man gerade erst mit dem Training angefangen hat, könnte das natürlich an einem ökonomisierten Herzschlag liegen. Das wäre dann ein gutes Zeichen. Solltest du allerdings schon lange trainieren, könnte hier ein Problem vorliegen. Ohne eine Ferndiagnose stellen zu wollen: Es könnte sich da um eine sogenannte addisonoide oder auch parasympathische Übertrainingsreaktion handeln. Die tritt auf, wenn man zu lange, zu hart oder mit zu wenig Regeneration trainiert hat. Damit sich dein Körper wieder erholen kann, reduziere also idealerweise deinen Trainingsumfang.

Bei Kniebeugen knacken fast jedes Mal die Knie. Ist das eigentlich normal? Dazu eine ganz einfache Frage: Bereitet es dir Schmerzen, wenn es da knackt? Falls du mit Ja antwortest, gehe so schnell wie möglich zum Orthopäden. Falls du die Frage verneinst, ist dagegen vermutlich alles in bester Ordnung. Meine Empfehlung dazu: Nimm dir mehr Zeit für Dehnübungen und achte beim Krafttraining mal ganz bewusst darauf, dass die Beinachsen gerade sind.

Muss man sich Sorgen machen, wenn bei Überkopfübungen regelmäßig die Schulter schmerzt? Das werde ich oft gefragt, denn Schmerzen in der Schulter sind das meistgenannte Problem unter Kraftsportlern. Da die Schulter ein komplexes, fragiles Gelenk ist, solltest du zum einen Übungen, die schmerzen, vermeiden; zum anderen brauchst du eine Arzt-Diagnose. Die Schulter kannst du durch Rotationsübungen am Seilzug stabilisieren, aber ein Check beim Doc ist trotzdem besser.

Bei welchen Symptomen muss man fix etwas tun? Okay, dazu eine kleine Liste der Worst Case Scenarios.

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