9 Dinge, die du in diesem Jahr unbedingt tun solltest

Wir haben für dich die ultimative To-Do-Liste für 2026 erstellt. Manche Aufgaben mögen auf den ersten Blick wenig Spaß machen, doch genau sie sorgen dafür, dass dein Jahr rundum gesund, produktiv und erfüllend wird.

Mit jedem erledigten Punkt sammelst du kleine Erfolge, die dich motivieren und dir zeigen, wie viel du erreichen kannst. Dieses Jahr steht im Zeichen von Fortschritt, Wohlbefinden und mehr Energie – mit unserer Liste behältst du den Überblick und startest richtig durch.

1. Rauf auf den Zahnarztstuhl Etwa die Hälfte aller Erwachsenen drückt sich jedes Jahr vor der Zahnreinigung – besonders viele Männer. Wartet man zu lange, können aus kleinen Problemen schnell größere werden, denn Infektionen und Schwellungen entwickeln sich oft rasant. Im schlimmsten Fall braucht man eine Krone oder verliert sogar einen Zahn. Ein Zahnarztbesuch alle sechs Monate kann solche Schäden zuverlässig verhindern. Wenn du keinen guten Zahnarzt hast, frag einfach im Freundes- oder Bekanntenkreis nach Empfehlungen – meistens kennt jemand eine vertrauenswürdige Praxis.

2. Sprich mit deinen Eltern Nutze den nächsten Besuch, um mehr über die gesundheitliche Vorgeschichte deiner Familie zu erfahren. Die Krankheitsgeschichte innerhalb der Familie gibt oft Hinweise darauf, welche Erkrankungen für dich selbst relevant sein könnten und worauf du besonders achten solltest. Frag auch Onkel, Tanten oder Großeltern, ob Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Schlaganfälle, Autoimmun- oder Augenerkrankungen, Depressionen oder Suchterkrankungen vorgekommen sind. Notiere dir, wer wann betroffen war, und nimm diese Liste zum nächsten Arzttermin mit. So kann dein Arzt eventuell schon früher Untersuchungen einplanen, wenn bestimmte Risiken in deiner Familie gehäuft auftreten.

3. Finde dein Fitnesslevel heraus Mit Sport anzufangen, ist nie zu spät!. Besonders hilfreich ist am Anfang eine Körperanalyse und ein "Functional Movement Screen" (FMS), der zeigt, wo deine körperlichen Stärken und Limits liegen. Meist reicht ein einmaliger Test – außer, er fällt sehr schlecht aus. Dann lohnt sich ein monatlicher Check, um Fortschritte zu verfolgen. Der FMS hilft auch dabei, typische Trainingsfehler zu erkennen, zum Beispiel wenn man Workouts unbewusst als Ausrede nutzt, um mehr zu essen.

4. Ruf einen alten Freund an Was macht eigentlich dein bester Schulfreund? Ruf ihn doch einfach mal an oder verabredet euch spontan fürs Wochenende. Gespräche mit alten Weggefährten tun gut und bringen oft auch dazu, das eigene Leben zu reflektieren. Wenn man jemandem ein ehrliches Update gibt, erkennt man leichter, welche Ziele man bisher noch nicht erreicht hat. Männer reden darüber zwar selten, aber genau deshalb lohnt es sich, diese alten Verbindungen wieder aufleben zu lassen.

5. Besuch deinen Arzt Für gesunde Männer in den 30ern ist ein jährlicher Check zwar nicht in jedem Fall zwingend, aber wenn du keinen Überblick mehr hast, wann du zuletzt dort warst, solltest du einen Termin vereinbaren. Ärzte können dich besser behandeln, wenn sie dich auch mal im gesunden Zustand gesehen haben. Bei einer Standarduntersuchung werden meist Herzgesundheit, Lunge, mögliche Krebsrisiken und Anzeichen für Diabetes gecheckt – alles Bereiche, in denen eine frühe Diagnose enorm hilft.

6. Organisiere deine Unterlagen Niemand denkt gern über den Ernstfall nach, vor allem nicht in jungen Jahren. Trotzdem lohnt es sich, früh Dinge wie ein Testament oder medizinische Vollmachten zu regeln. Auch ohne Partner oder Kinder kann es eine enorme Entlastung für Angehörige sein, wenn klare Anweisungen existieren.

7. Sag Danke In einer langen Beziehung fühlt man sich schnell sicher – manchmal so sicher, dass man vergisst, aktiv Wertschätzung zu zeigen. Schreib dir die fünf besten Dinge auf, die dein:e Partner:in im letzten Jahr für dich getan hat. Das müssen keine besonders tiefgründigen Gesten sein: Vielleicht hat dein:e Partner:in dich bei einer Pleite unterstützt oder war einfach nur großartig im Alltag. Bedanke dich ehrlich dafür. Dankbarkeit macht nicht nur dein Gegenüber glücklicher, sondern hebt auch deine eigene Stimmung.

8. Regel deine Finanzen Nimm dir einen Tag Zeit, um deine Finanzen gründlich zu sortieren. Ein Blick auf die vergangenen zwölf Monate zeigt dir, wohin dein Geld geflossen ist, und bildet die Grundlage für eine stabile Planung 2026. Digitale Tools helfen dir beim Tracken deiner Ausgaben.

Häufiger Fehler: ständiges Abheben am Automaten – Bargeld lässt sich deutlich schlechter nachvollziehen. Setz dir klare Ziele, plane Budgets für Anschaffungen oder Reisen und prüfe monatlich, ob du im Rahmen bleibst. So erkennst du finanzielle Engpässe frühzeitig.

9. Setz dich ein Anderen zu helfen steigert nicht nur ihre Lebensqualität, sondern hebt auch deine eigene Laune. Beim Helfen schüttet das Gehirn Serotonin, Oxytocin und Dopamin aus – Stoffe, die Glücksgefühle verstärken und sogar das Immunsystem stärken. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst: Auf freiwilligenarbeit.de findest du unzählige Einsatzmöglichkeiten.

Tools, die dir das Leben erleichtern Digitale Helfer können dein Leben deutlich einfacher und strukturierter machen. Fitness-Apps tracken deine Workouts, analysieren Fortschritte und geben dir Tipps für bessere Ergebnisse. Ernährungs-Apps helfen dir, Kalorien, Makros und Nährstoffe im Blick zu behalten, während Finanz-Apps dein Budget, Sparziele und Ausgaben übersichtlich darstellen.

To-Do-Listen und Kalender-Apps sorgen dafür, dass keine wichtigen Termine untergehen, und Erinnerungsfunktionen halten dich auf Kurs. Automatisierungen nehmen dir repetitive Aufgaben ab, entlasten dein Gehirn und schaffen Freiraum, um dich auf die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben zu konzentrieren. Mit den richtigen Tools kannst du effizienter arbeiten, motiviert bleiben und langfristig bessere Ergebnisse erzielen.

Life Admin Day – Checkliste Nimm dir einmal im Monat einen festen Tag, um deine administrativen Aufgaben zu erledigen. So behältst du den Überblick, vermeidest Stress und sorgst dafür, dass dein Alltag reibungslos läuft.

Checkliste für deinen Life Admin Day:

Rechnungen prüfen und bezahlen

Bankkonten und Kreditkarten abgleichen

Versicherungen überprüfen und ggf. aktualisieren

Steuerunterlagen sortieren und vorbereiten

Verträge auf den neuesten Stand bringen

Dokumente und Unterlagen ordentlich abheften oder digitalisieren

To-Do-Liste für den nächsten Monat erstellen

FAQ – Gesund, organisiert und zufrieden durchs Jahr Muss ich wirklich alle Punkte der To-Do-Liste jeden Monat erledigen? Nein, die Liste ist als Orientierung gedacht. Wähle die Punkte aus, die für dich am relevantesten sind, und passe sie flexibel an deinen Alltag an. Wichtig ist, dass du regelmäßig kleine Fortschritte machst. Welche Apps oder Tools eignen sich am besten für Fitness, Ernährung und Finanzen? Für Fitness eignen sich Apps wie „MyFitnessPal“ oder „Strava“, für Ernährung „Yazio“ oder „Lifesum“, und für Finanzen Tools wie „YNAB“ oder „Mint“. Letztlich gilt: Finde die Tools, die du regelmäßig nutzt und die zu deinem Alltag passen. Wie motiviere ich mich, den Life Admin Day nicht zu verschieben? Setze einen festen Termin im Kalender, verbinde ihn mit einer Belohnung (z. B. Lieblingskaffee danach) und nutze Erinnerungen. Wenn du ihn konsequent beibehältst, wird er schnell zur Routine und mindert Stress dauerhaft.