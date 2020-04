Cargo-Hosen Diese Cargohosen sind das Fashion-Comeback des Jahres

Die Hose mit den Seitentaschen hat man in den letzten Jahren nur an Wanderern oder Bauarbeitern gesehen. Das ändert sich jetzt: Diese Cargopants sind dieses Jahr Trend

K lassisch: Military Cargo-Pants

Die klassische Military-Cargo-Pants war Anfang der 2000er ein absolutes Must-have. Marken wie G-Star haben diesen Trend geprägt und bringen ihn wieder zurück. Merkmale für Military-Hosen sind Abnäher am Knie, seitlich aufgesetzte Taschen, Reißverschluss-Details und ein cooler Tapered Fit. Die perfekte Hose für den Urban Jungle kannst du zu fast allem stylen: zu Vintage Denim-Teilen, zum bunten Hawaii-Hemd oder einfach lässig zu einem T-Shirt.

Sweatpants go Cargo

Ganz ehrlich: Wir können uns ein Leben ohne Sweatpants nicht mehr vorstellen. Du bestimmt auch nicht. Für alle Sweatpants-Fans gibt es für diesen Sommer gute News: Die bequemste Hose aller Zeiten bekommt diesen Sommer ein Cargo-Style-Update. Um einen Couch-Look zu vermeiden, solltest du einen Stilbruch in dein Outfit einbauen und die Hose zu puristischem Strick oder Hemden stylen. Ein absolutes No-go zu Cargo-Sweats sind Brogues oder ähnliche, schicke Lederschnürer. Besser: coole, klobige Trekking-Sneaker oder derbe Military-Boots.

Denim-Cargo ist Trend

Ein großer Trend sind diesen Sommer sind puristische Denim-Hosen mit Cargo-Elementen. Ein weites, gerade geschnittenes Bein verpasst der Hose einen sehr modernen und modischen Look. In Kombination mit einem Retro-Sneaker (z.B. Adidas Superstar oder Supercourt) kannst du die Hose im Büro oder als entspannte Freizeithose tragen. Styling-Tipp: Die Denimhose sollte keine extravagante Waschung haben. Ein pures Blau oder Schwarz im Raw Denim-Look sieht am stilvollsten aus.

Shorts im Boyscout-Style

Männer und Shorts ist kein einfaches Thema. Neben Sportshorts und Bundfalten-Bermudas war das Angebot der kurzen Hosen in den letzten Saisons recht dünn. Zum Glück gibt es dieses Jahr auch ein Comeback der Cargo-Shorts. Ein entspannter Baggy-Fit und aufgesetzte Cargo-Taschen, inspiriert von Jagd- und Pfadfinder-Uniformen, machen die knielangen Hosen zum perfekten Sommerbegleiter. Styling-Tipp: Versuche deinem Look einen Stilbruch zu verpassen und style ein angesagtes, buntes Batik-T-Shirt dazu.

Lang kann es nicht mehr dauern, bis der Sommer startet. Mit einer Cargohose, ob lang oder kurz, bist du stilmäßig zwischen Office und Park immer gut aufgestellt.