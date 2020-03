Denim-Labels Das sind die angesagtesten Denim-Kollektionen diesen Sommer

1 . Wrangler – Texas Slim Collection

Wrangler / PR Die Wrangler Texas Slim ist ein Update der beliebtesten Jeans des Labels

Ja, an diesem Klischee ist was dran: Wrangler-Jeans sind die Uniform der Rodeo-Reiter und Biker-Kerle – der "Cowboys on steel". Die Neuauflage der Texas Slim widmet Wrangler der Kühnheit und Rebellion der Fahrer amerikanischer Motorrad-Stuntshows. Das Modell Texas ist seit 1990 der beliebteste Denim-Fit von Wrangler und bekommt aufgrund der hohen Nachfrage nun zum 30. Geburtstag ein cooles Update. Die Silhouette wird verschlankt und aus Texas wird Texas Slim. Der bequeme hohe Bund auf Taillenhöhe bleibt bestehen, aber der Fit läuft am Bein etwas schmaler zusammen (Tapered Fit) und verpasst dem Klassiker einen neuen Slim-Look – Wear with abandon! Die Texas Slim Collection gibt es ab sofort im Online-Shop.

2. G-Star RAW – Denim Icons

G-Star RAW / PR G-Star "Denim Icons" bringt Nachhaltigkeit auf die nächste Ebene

Das niederländische Label G-STAR RAW ist für seinen Einsatz für Nachhaltigkeit bekannt und geht mit großen Schritten voran. Die neue Kollektion "Denim Icons" bringt Nachhaltigkeit auf die nächste Ebene. Alle Styles sind zu 100% recycelbar, was ein endloses Upcycling ermöglicht und zu der bisher höchsten Denim-Produktzertifizierung führt, die das Cradle to Cradle™ Products Innovation Institute vergeben hat. Das führende Institut für kreislaufbasiertes Design wendet das weltweit strengste Zertfizierungsverfahren an. 2020 intensiviert G-STAR RAW seine Bemühungen auf höchster Stufe und wendet sie bereits auf den Bestsellern an, zum Beispiel der 3301 und D-Staq Jeans und der Scutar Jeans-Jacke (gibt es ab sofort im Online-Shop).

3. Levi's Vintage Clothing – Soap Box

Levi's Vintage Clothing / PR Die Vintage Clothing-Kollektion "Soap Box" ist inspiriert von einem Seifenkisten-Rennen im Jahr 1975

"Vintage Clothing" von Levi's ist das ultimative Label für Fans von Vintage- und Heritage-Styles. Das kalifornische Label greift jede Saison auf sein unfassbares Vintage-Archiv der letzten 140 Jahre zurück, und adaptiert alte Original-Pieces für heutige Trends. Die Sommer-Kollektion "Soap Box" ist inspiriert von einem Seifenkisten-Derby, das 1975 zur Eröffnung des San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) stattfand. Zur Vorbereitung dieser Veranstaltung wurden Künstler aus der Bay Area engagiert, um ausgefallene Fahrzeuge zu entwerfen. Unter den Sponsoren war auch Levi Strauss & Co., die unter anderem Denim für Fahnen spendeten. Die coolste 70er-Denim-Kollektion gibt es ab sofort im Online-Shop.

4. Lee – For A World That Works

Lee / PR Die Teile der "Back To Nature"-Kollektion von Lee lassen sich komplett kompostieren.

Lee hat die Initative "For A World That Works™" ins Leben gerufen, die sich der Suche nach den nachhaltigsten Beschaffungs- und Herstellungsmethoden sowie ökologischen Innovationen verschrieben hat. Die Methoden decken den gesamten Produktionsbereich vom Rohstoff bis zum fertigen Kleidungsstück ab. Eine der neuen Innovationen ist die "Back To Nature"-Kollektion, deren fester, naturfarbener Denim vollständig biologisch abbaubar ist. Die Teile aus kompostierbarem Leinen-Baumwollgewebe werden ohne Nieten hergestellt und die recyclebaren Knöpfe können zur Wiederverwendung abgeschraubt werden. Die Teile der "For A World That Works"-Kollektion ist ab sofort im Online-Shop erhältlich.

5. Arket – Every Day Denim

Arket / PR "Every Day Denim" von Arket bringt lässt 80s Normcore und Workwear aufeinander treffen.

Der Geist von Kreativität, Rebellion und signifikantem Style der 80er ist so zeitlos, dass sie bis heute immer noch große Relevanz und Einfluss beweisen. Das schwedische Label Arket greift auf das Archiv der Modegeschichte zurück und interpretiert Key-Pieces auf seine eigene, moderne Art. Neben Workwear-Details und -Einflüssen, ist der puristische 80er-Normcore-Look der rote Faden der Kollektion. Gerade Straight-Fits und klassische Denim-Farben machen die Teile zu Go-To-Pieces, die du trendunabhängig jeden Tag tragen kannst. Außerdem bleibt Arket mit der "Every Day Denim"-Kollektion seiner Linie treu und fertigt alle Denim-Stücke aus 100% Organic Cotton. Die Teile gibt es ab sofort im Online-Shop.

