Sneaker-Trends Diese coolen Sneaker-Geheimtipps solltest du kennen

Swoosh, drei Streifen oder springende Wildkatze – jeder Sneaker-Fan kennt die dazugehörigen Marken. Es lohnt sich aber, die Augen aufzuhalten: Es gibt ein paar Außenseiter, die nach ihren eigenen Regeln spielen und am Fuß ganz schön was hermachen. Das sind unsere Top 5:

Sonra – die Zukunft ist Retro

Sonra / PR Limitierter Sneaker von Sonra, um 285 €

Sonra (türkisch für: dann, danach) wurde 2016 von Hikmet Sugoer gegründet. Der Sneaker-Sammler eröffnete in den 90ern seinen ersten Laden für Retro-Sneaker und gründete 2002 mit Solebox (Berlin) einen der bekanntesten Sneaker-Stores Deutschlands. Mit seiner Brand Sonra startet er seine eigene Sneaker-Marke, die für außergewöhnliche Colorways und eine Retro-inspirierte Silhouette steht. Jedes Modell ist streng limitiert (maximal 200 Stück) und wird nachhaltig in Deutschland produziert. Wenn du mehr von Hikmet und seinen Sneaker-Projekten hören möchtest, dann halte Ausschau nach seinem Sneaker-Podcast "TalkSchuh". Hier kannst du Sonra kaufen.

Northwave Espresso – 90er-Snowboard trifft Sneaker

Northwave Espresso / PR 90s-Kultsneaker von Northwave Espresso, um 150 €

Als Anfang der 90er-Jahre Snowboarding zum Trendsport wurde, war die Marke Northwave Espresso mit Bindungen, Schuhen und Klamotten ganz vorne dabei. Inspiriert von ihren eigenen Snowboard-Boots entstand der Espresso-Sneaker. Das ikonische Modell gibt es jetzt 30 Jahre später wieder als Low- und High-Top mit einem Glatt- oder Veloursleder-Upper und seiner charakteristischen, extrem dicken, runde Sohle, die an einen Snowboard-Boot erinnert. Hier kannst du die Sneaker von Northwave Espresso kaufen.

Ecoalf – einer der nachhaltigsten Sneaker der Welt

Ecoalf / PR Nachhaltiger Sneaker von Ecoalf, um 129 €

Immer mehr Sneaker-Marken nehmen Nachhaltigkeit ernst und ändern ihre Produktion. Allen voran die spanische Firma Ecoalf. Dank dem von ihnen gegründeten Projekt "Upcycling the Oceans" (seit 2015) werden in Thailand und dem Mittelmeer Plastikmüll aus den Meeren gefischt und recycelt. Pro Sneaker werden etwa 5 Plastikflaschen wiederverwertet. Plus: Die Sohlen der Modelle (Sia, Bora und Shao) werden mit einem besonderen Verfahren aus Algen hergestellt. Verpackt wird das Ganze in 100 % recycelbarem Material. Diese Produktionsmaßnahmen führen dazu, dass die Sneaker von Ecoalf weltweit den niedrigsten CO2-Abdruck aller Sneaker-Marken hinterlassen. Hier kannst du Sneaker und Klamotten von Ecoalf kaufen.

Copenhagen – skandinavisches, zeitloses Design

Copenhagen / PR Puristischer Sneaker von Copenhagen, um 193 €

Die 2017 von den Brüdern Julian und Johannes Rellecke gegründete Marke wird zu 100 % in Europa produziert und hat es sich zum Ziel gesetzt, Handwerkskunst mit zeitgemäßem Design in Einklang zu bringen. Produziert werden die Schuhe mit italienischem Leder in Portugal und Italien und bekommen ein Finish in Handarbeit. Ob zu einem Jogg-Suit im Büro oder zur Jeans im Alltag, dank seines reduzierten Designs kannst du die Sneaker einfach zu allem tragen. Hier kannst du die Schuhe von Copenhagen kaufen.

éS – ein Klassiker unter den Skate-Sneakern

éS / PR Skateboard-Sneaker von éS, um 114,95 €

Skateboard-Sneaker haben dieses Jahr ein Mega-Comeback. Ihren Ursprung hatten die Schuhe von éS Mitte der 90er, als Skateboard-Sneaker einen großen Hype erlebten und mit einer etwas breiteren, klobigen Silhouette ein Must-have am Fuß waren. Unser Favorit ist das Modell "Silo", welches inspiriert von den 90ern den angesagten Style nochmal aufleben lässt. Wenn dir das Modell etwas zu auffällig am Fuß ist, dann halte Ausschau nach dem schmaleren, reduzierten "Accel" von éS. Hier kannst du Sneaker von éS kaufen.

Es muss nicht immer die offensichtliche Wahl sein, wenn du dir einen Sneaker kaufen möchtest. Wenn man die Augen offen hält, findet man bei den kleinen Marken echte Highlights. Welchen der angesagten Treter setzt du auf deine Shopping-Liste?