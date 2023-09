1. Ein Parka ist die perfekte Übergangsjacke für Wind und Wetter

Mit einem Parka bist du für jede Witterung gewappnet. Bei Wind und Regen schützt die Kapuze, bei Sonnenschein lässt sich die Jacke offen tragen und wenn es unerwartet warm wird, kann man den Anorak platzsparend zusammenrollen und schnell in den Rucksack packen. Das Non-Plus-Ultra für die wechselhafte Übergangszeit sind Modelle mit herausnehmbarem Futter. Weiterhin kannst du einen Parka ganz einfach stylen und kombinieren: Zu Jeans und Sweatshirt sieht die olivfarbene Variante sehr lässig aus und dein Look bekommt einen coolen Military-Touch. Ein schwarzer oder dunkelblauer Parka kommt etwas dezenter und schicker rüber und du kannst ihn sogar über einen Anzug tragen.

2. Eine Jeansjacke passt immer

Eine Jeansjacke ist einfach immer angesagt und im Winter auch gern mit warmem Futter. Am besten trägst du die Jacke etwas weiter geschnitten, sodass darunter noch genug Platz für einen dicken Pulli, Hoodie oder ein Trackjacket bleibt. Oversized-Modelle sind gerade ohnehin viel angesagter als Slim-Fit-Jacken und obendrein auch viel bequemer. Was wir an Jeansjacken als Übergangsjacke besonders toll finden: Du kannst sie nicht nur in der Übergangszeit tragen. Im Winter trägst du sie einfach als einen Layer zwischen Hemd/Pulli und Steppjacke.