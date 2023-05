In diesem Artikel: Das Hormon FGF21 steuert die Alkoholaufnahme

Mit dem Hormon können Mäuse schneller den Alkohol abbauen

Ist FGF21 das neue Wundermittel gegen Alkoholvergiftungen?

Du hast gestern mal wieder zu tief ins Glas geschaut und jetzt straft dich dein Körper mit einem brummenden Schädel? Nichts kann eine lustige Nacht mehr verderben, als der Kater am nächsten Tag. Viele schwören auf Elektrolyte-Ergänzungsmittel wie Elotrans, um den Hangover schneller loszuwerden. Forschungserkenntnisse zeigen nun einen neuen Weg, wie man der Entstehung eines Katers in Zukunft möglicherweise vorbeugen könnte: Mithilfe einer neuen Studie haben Forschende an Mäusen erforscht, wie ein körpereigener Wirkstoff dem Körper dabei helfen könnte, sich schneller vom exzessiven Alkoholkonsum zu erholen.

Das Hormon FGF21 steuert die Alkoholaufnahme Trinkst du Alkohol, sendet die Leber ein hormonelles Signal ans Gehirn, das dich vor den gefährlichen Folgen des Alkoholkonsums schützen soll. Das Hormon mit dem Namen FGF21 ist an verschiedenen Prozessen im Körper beteiligt und wird meist dann ausgeschüttet, wenn man droht, zu verhungern, ein Eiweißmangel besteht, oder eben auch beim Alkoholkonsum. So konnte zuvor bereits gezeigt werden, dass FGF21 anregt, Alkohol zu meiden und Wasser zu trinken. Da das Hormon also maßgeblich zum Schutz vor einer Alkoholvergiftung beiträgt, untersuchten die Forschenden der amerikanischen Universität von Texas, ob die Einnahme des Hormons helfen kann, eine Alkoholvergiftung zu bekämpfen.

Mit dem Hormon können Mäuse schneller den Alkohol abbauen Da Mäuse beim Alkoholkonsum das gleiche Hormon produzieren wie Menschen, wurden die Tests an Mäusen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen: Auswirkungen des übermäßigen Alkoholkonsums waren schneller weg, wenn die Konzentration an FGF21 im Blut höher war. Die Mäuse, denen das Hormon injiziert wurde, konnten schneller wieder normal laufen, als diejenigen, die nicht mit FGF21 behandelt wurden. Mit dem Hormon erholten sich die Mäuse doppelt so schnell vom Rausch.

Ist FGF21 das neue Wundermittel gegen Alkoholvergiftungen? Die Forschenden betonen, dass weitere Studien notwendig sind, um zu erforschen, warum das Hormon die Vorgänge im Körper steuert und zu überprüfen, ob sich die Ergebnisse der Studie auf den Menschen übertragen lassen. "Diese Ergebnisse lassen darauf hindeuten, dass sich dieser FGF21-Leber-Hirn-Weg entwickelt hat, um vor einer durch Ethanol induzierten Vergiftung zu schützen", so die Forschenden. Sie sehen Potenzial darin, dass FGF21 zukünftig zur Behandlung von Alkoholvergiftungen eingesetzt werden könnte.

