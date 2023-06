Chris Hemsworth zeigt sein Hammer-Training

In diesem Artikel: Das sind die Trainingstools von Chris Hemsworth:

Wie sieht Chris Hemsworths Workout aus?

Chris' letzte Übung sorgt für Gesprächsstoff

Ob als Superheld Thor, oder "Sexiest Man Alive": Der australische Schauspieler Chris Hemsworth beeindruckt viele Fans in seinen Filmen und auf Social Media mit seinem durchtrainierten Body. Über 15 kg Muskelmasse hat der Star für seine Rolle in den Marvel-Filmen zugelegt. Kein Wunder also, dass sich viele für seine Trainingsroutine interessieren. Kürzlich teilte Chris Hemsworth auf Instagram sein Workout. Wir haben die 6 Übungen für dich zusammengefasst. Besonders die letzte Übung sorgt bei Fans für große Augen — allerdings nicht bloß wegen des Anblicks seines Sixpacks.

Du möchtest trainieren wie der Hollywood-Star? Sichere dir unseren Trainingsplan und werde stark wie Chris Hemsworth:

Dein Trainingsplan Trainingsplan Schneller Muskelaufbau in 8 Wochen Bank, Kurzhanteln, Klimmzugstange und eine Erhöhung nötig

7 Übungen pro Workout

32 Einheiten

39 Seiten, auf allen Geräten abrufbar

Alle Übungen mit Bild und Video mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Einloggen + zusätzlich gratis Webversion erhalten Das könnte dir auch gefallen Muskelaufbau-Ernährungsplan für 8 Wochen 19,90 € 14,90 € Ernährungsplan

ideal für den Muskelaufbau mehr Infos Muskelaufbau für Einsteiger in 8 Wochen 19,90 € Trainings- und Ernährungsplan

nur Kurzhanteln nötig mehr Infos Trainingsplan zur Strandfigur in 2 Wochen 7,90 € Turbo-Trainingsplan für schnelle Ergebnisse

perfekte Vorbereitung für den Sommer mehr Infos Last Minute zur Strandfigur in 2 Wochen 9,90 € Turbo-Trainings- und Ernährungsplan

18 Übungen als Video und Bild mehr Infos Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Das sind die Trainingstools von Chris Hemsworth: Beim Sport verwendet Chris Hemsworth verschiedene Trainingstools:

Eine Trainingsmatte: Sie ist ein Muss für jedes Workout, - auch bei Chris Hemsworth darf eine gute Matte nie fehlen. Eine Klimmzugstange Ein Boxsack Ein Bosu-Ball: Dieses Balance-Tool findet in Chris' neuem Workout ganz besonders viel Einsatz. Denn er intensiviert damit klassische Bodyweight-Übungen wie Kniebeugen oder Liegestütze. Du möchtest dir auch einen anschaffen? Hier geht's zum bewährten Original. Wenn dir dieser Balance-Trainer zu teuer ist, haben wir auch eine kostengünstigere Alternative für dich. Ein Medizinball: Wir empfehlen unseren Men's-Health-Power-Medizinball Wie sieht Chris Hemsworths Workout aus?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

In diesem kurzen Videoclip sieht man Chris Hemsworth, wie er oben ohne in Badehose sein Training absolviert. "Eine gute, kurze Session. Zum Abschluss noch etwas Core-Kräftigung", so kommentiert der Star seine Workout-Session.



1. Balancieren auf dem Bosu-Ball Lege den Bosu-Ball mit der gewölbten Seite nach unten auf den Boden und stelle dich mit den Füßen hüftbreit auseinander auf die flache Seite und halte die Balance.



2. Squats auf dem Bosu-Ball Lege den Bosu-Ball mit der gewölbten Seite nach unten auf den Boden. Stelle dich aufrecht auf die flache Seite des Balls und platziere deine Füße in hüftbreitem Abstand zueinander. Beuge nun deine Knie und gehe in die Squat-Position, sodass deine Beine einen 90-Grad-Winkel bilden. Pass auf, dass deine Knie nicht über deine Zehen hinausragen. Drücke dich anschließend aus den Fersen heraus wieder nach oben, um zur Ausgangsposition zurückzukehren.

3. Spiderman-Push-Ups auf dem Bosu-Ball Lege den Bosu-Ball erneut mit der gewölbten Seite nach unten auf den Boden und geh in die hohe Planke. Stütze deine Hände hier auf der flachen Seite des Balls ab. Rumpf und Po werden angespannt, sodass der Körper eine gerade Linie bildet. Mache jetzt einen Liegestütz, indem du langsam deine Arme beugst, um deinen Körper in Richtung Boden zu bewegen und ihn anschließend wieder hochdrückst. Bringe oben dein rechtes Knie zu deinem rechten Ellbogen. Komme dann zurück in die Ausgangsposition, mache erneut einen Liegestütz und wiederhole die Übung auf der linken Seite.

4. Boxhiebe Steh mit erhobenen Fäusten in einer Kampfhaltung: Deine Füße sind hüftbreit auseinander und das eine Bein befindet sich etwas vor dem anderen. Bilde mit deinen Händen Fäuste und ziele mit beiden Fäusten abwechselnd auf den Boxsack.

5. Klimmzüge

Klimmzüge im Obergriff Level Fortgeschritten Hauptregion Rücken Hilfsmittel Klimmzugstange Übungsschritte Die Klimmzugstange im Obergriff etwa schulterbreit greifen. Die Bewegung durch Herunterziehen der Schulterblätter einleiten und mit den Armen nach oben ziehen, bis das Kinn über der Stange ist. Langsam wieder herablassen.

6. Seestern mit dem Medizinball Leg dich auf den Rücken und strecke Arme und Beine auseinander, sodass dein Körper ein X bildet. Nimm den Medizinball in die eine Hand und hebe den gestreckten Arm, der den Ball hält, an. Gleichzeitig hebst du das gegenüberliegende Bein an, um den Medizinball mit dem Fuß zu berühren. Anschließend rolle langsam wieder zurück. Vergiss nicht, die Übung auch für die andere Seite auszuführen.

Chris' letzte Übung sorgt für Gesprächsstoff Mit der letzten Übung trainiert der Hollywood-Star sein Sixpack. Auch wenn sein durchtrainierter Bauch allein schon ein Hingucker ist, zieht ein anderer Part seines Körpers die Aufmerksamkeit seiner Fans auf sich: Es ist seine Badehose, auf die alle Blicke gerichtet sind — oder vielmehr die kaum übersehbare Beule, die sich unter ihr abzeichnet. "Also, durftest du den Hammer behalten?", kommentiert ein User unter dem Beitrag des Thor-Darstellers, während eine weitere Userin ironisch hinzufügt: "Sollte bei der letzten Übung nicht nur ein Bein nach dem anderen zum Einsatz kommen?".

Tatsächlich passiert es nicht das erste Mal, dass Hemsworths bestes Stück in den Mittelpunkt rückt. Auch in der Komödie "Vacation – Wir sind die Grisworlds" zeigte er sich 2015 mit einem überdimensional großen Penis. Die Drehbuchautoren gaben jedoch später bekannt, dass sie hier mit einer Prothese nachgeholfen haben.

Du möchtest auch so hammerharte Oberarme wie "Thor"? Dann lad dir hier unseren Trainingsplan herunter: