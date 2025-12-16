So trainierte Liam Hemsworth für "The Witcher"

Henry Cavills Rolle zu übernehmen, ist keine kleine Aufgabe, doch Liam Hemsworth hat sich der Herausforderung gestellt und schlüpft in der vierten Staffel von The Witcher in die Rolle von Geralt. Seine Transformation bestand zu gleichen Teilen aus Schwertkampf und Krafttraining.

Im Gespräch mit The Mirror über die Übernahme der Rolle gab Hemsworth zu: "Ich war unsicher, weil es herausfordernd ist, eine Hauptrolle mitten in einer Serie zu übernehmen. Aber als großer Fan des Videospiels hatte ich das Gefühl, etwas Neues einbringen zu können."

So trainierte Hemsworth für "The Witcher" Der 35-jährige Australier stürzte sich in 3 Monate intensive Vorproduktion und zog für Krafttraining, Schwertübungen und Proben mit der Besetzung um.

"Das körperliche Training begann fast sofort in Australien, bevor ich nach London zog", sagte er. "Dann kam das Schwertkampftraining – die Feinheiten von Bewegung und Haltung herauszufinden. Als ich ans Set kam, fühlte ich mich großartig. Das Schwert fühlte sich wie eine Verlängerung meines Körpers an."

Warum der Schwertkampf so wichtig ist Im Gespräch mit Today sagte Hemsworth: "Mein Opa hat früher Schwerter für uns gemacht, als wir Kinder waren, also hatte ich damals ein bisschen Schwertkampf gemacht – aber ich hatte nie wirkliches Training." Das sollte sich nun ändern.

"Mir wurde vom Schwertkampftrainer gesagt, dass ich es ziemlich schnell kapiert habe", fügte er hinzu, "aber es gab definitiv Stunden um Stunden, die darauf verwendet wurden, diese unglaublichen Kampfszenen zu koordinieren."

Der Umgang mit dem Schwert ist aus mehreren Gründen förderlich für die Gesamtfitness:

Muskelaufbau und Kraft: Hiebe und Abwehrbewegungen erfordern Kraft, beanspruchen zahlreiche Muskelgruppen im ganzen Körper.

Hiebe und Abwehrbewegungen erfordern Kraft, beanspruchen zahlreiche Muskelgruppen im ganzen Körper. Ausdauer und Herz-Kreislauf-System: Beim Schwertkampf bist du viel in Bewegung, was das Herz-Kreislauf-System effektiv trainiert und die Ausdauer steigert.

Beim Schwertkampf bist du viel in Bewegung, was das Herz-Kreislauf-System effektiv trainiert und die Ausdauer steigert. Koordination, Reflexe und Gleichgewicht: Die komplexen Bewegungsabläufe erfordern hohe Konzentration und stärken die neuromuskuläre Verbindung, was Koordination und Reaktionsfähigkeit verbessert. Dynamische Beinarbeit und das Halten der Balance, besonders bei schnellen Richtungswechseln, schulen das Gleichgewicht.

Die komplexen Bewegungsabläufe erfordern hohe Konzentration und stärken die neuromuskuläre Verbindung, was Koordination und Reaktionsfähigkeit verbessert. Dynamische Beinarbeit und das Halten der Balance, besonders bei schnellen Richtungswechseln, schulen das Gleichgewicht. Beweglichkeit und Haltung: Das Training sorgt für verbesserte Beweglichkeit und Körperhaltung, da viele Bewegungen auf eine korrekte Ausrichtung des Körpers abzielen. Aber auch andere Bereiche müssen trainiert werden. So teilte der Hunger Games-Star im vergangenen Jahr ein Selfie aus dem Fitness-Studio auf Instagram und scherzte, dass er beim Filmen keinen Leg Day auslasse.

Was die neue Staffel "The Witcher" Liam Hemsworth abverlangt Die vierte Staffel beginnt mit einem erschöpften Geralt, der sich durch den Brokilon-Wald kämpft, begleitet von der geschickten Bogenschützin Milva (Meng’er Zhang) und seinem treuen Barden Jaskier (Joey Batey). Diesmal ist Geralts Mission klar: seine Adoptivtochter Ciri (Freya Allan) zu finden und sie in Sicherheit zu bringen. "Ciri ist die Haupttriebkraft in dieser Staffel für Geralt", sagt Hemsworth.

Nach Monaten der Vorbereitung sieht Hemsworth aus wie ein echter Monsterjäger. All das Training und die Stunden, die er damit verbracht hat, den Schwertkampf zu perfektionieren, haben sich eindeutig ausgezahlt und versprechen eine frische Energiewelle für den "Butcher of Blaviken".