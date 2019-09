Trainingspausen So regenerierst du schneller und effektiver

"Wozu regenerieren? Ich lege doch zwischen den Trainingseinheiten ohnehin Pausen ein", werden jetzt viele von Euch denken. Doch mit einer "Frischzellentherapie" kann Dein Organismus die Trainingsreize besser verarbeiten, er passt sich den Anforderungen schneller an – und ist früher wieder leistungsfähig.

Die optimale Regeneration beginnt allerdings bereits im Sattel: Nutze unbedingt schon die letzten 10 Minuten, um mit kleinem Gang und hoher Trittfrequenz – ohne viel Druck aufs Pedal zu geben – locker nach Hause zu kurbeln. So beschleunigst Du den Abtransport der Stoffwechselendprodukte aus der Muskulatur und kannst den Tonus der Muskulatur bereits runterregulieren. Zu Hause angekommen, bitte bewusst das "open Window" nutzen.

Heißt: als erstes ein frisches Unterhemd anziehen, dann mit Ruhe etwas trinken und einen Happen schnappen, also mit Ruhe das Passende essen – am besten einen vorbereiteten Mix aus Eiweiß und Kohlenhydraten. Ansonsten ist grad nach längeren oder härteren Einheiten die Tendenz groß, den "Kühlschrank willenlos zu überfallen" und reinzuschaufeln, was da ist…

Henning Angerer Perfekte Massage mit der BLACKROLL

Schmerzenden Muskeln bereitet ein kühlendes Bad eiskaltes Vergnügen. Ideal: Die Beine bis zur Hüfte für ein paar Minuten in 7 bis 15 °C kaltes Wasser tauchen. Durch die Kälte ziehen sich die Blutgefäße zusammen, Einblutungen von mikroskopisch kleinen Muskelfaserrissen werden so verringert. Das beschleunigt die Heilung und verbessert die Muskelfunktion, ist allerdings echt nicht jedermanns Sache.

Genug aktiv regeneriert! Nach all den Strapazen darfst du nun richtig ausruhen: Während du schläfst, repariert sich dein Körper von selbst – durch das Ausschütten von Wachstumshormonen und der Bildung neuer Immunzellen.

Mein letzter Tipp geht an die "hochmotivierten Dauerbrenner": Lieber in der Off-Season eine Woche länger "cheaten" und akzeptieren, dass Körperform und Power bereits signifikant nachlassen, um dann mit frischem MindSet und 101% Motivation ins Neue zu starten. Das ist nachhaltiger und macht sogar mehr Spaß- vorher & nachher.

Du willst wissen, wie man am besten schläft und warum das so wichtig ist? Oder warum die BLACKROLL so gut für deine Faszien ist? Dann schau hier rein:

Regeneration im Schlaf – Erholung nach dem Rennrad fahren

Blackroll zur Massage vor & nach dem Rennrad-Training