Die Knie in Richtung Brust ziehen, bis die Zehenspitze die Klimmzugstange berühren. Dann langsam in die Ausgangsposition zurückkommen. Schwungholen vermeiden, damit die Bauchmuskulatur maximal aktiviert wird.

Schulterbreit im Obergriff an eine Klimmzugstange hängen. Die Knie parallel so anziehen, dass die Oberschenkel waagerecht sind. Den Rumpf einrollen und aus der Kraft des Bauches die Knie zur Stange ziehen, bis die Unterschenkel diese fast berühren. Kurz halten und zurück zur Startposition.

Rechten Arm und rechtes Bein in der Luft zusammenführen, sodass sich Knie und Ellenbogen berühren. Zurück in die Ausgangsposition. Nach Ablauf der vorgegebenen Wiederholungen auf der rechten Seite in den seitlichen Unterarmstütz gehen und das linke Knie mit dem linken Ellenbogen zusammenführen.

Auf der linken Seite in den Unterarmstütz gehen. Ellenbogen unter die Schulter platzieren. Brust zeigt zur Seite. Rumpf anspannen, sodass der Körper eine gerade Linie bildet. Den rechten Arm über dem Kopf ausstrecken. Das rechte Bein in die Luft heben.

Seitlich auf den Boden legen. Auf dem linken Unterarm abstützen, Beine ausstrecken. Die Hüfte so nach oben drücken, dass der Körper eine gerade Linie bildet. Den rechten Arm über den Kopf strecken, das rechte Bein anheben. Aus dieser Position gleichzeitig den rechten Ellenbogen und das rechte Knie so zusammenführen, dass sich beide auf Hüfthöhe treffen. Zurück zum Start und nach einem Satz die Seiten wechseln.

Den Oberkörper mit geradem Rücken vorbeugen und das Gesäß nach hinten schieben. Die Knie bleiben fast gestreckt. Der tiefste Punkt ist erreicht, wenn Oberkörper etwa waagerecht ist. Kurz die Dehnung im hinteren Oberschenkel spüren, dann die Hüfte aktiv nach vorne schieben und so in den aufrechten Stand zurückkehren.

Aufrecht und schulterbreit hinstellen. Die gestreckten Arme hängen dicht am Körper nach unten, in den Händen befinden sich zwei schwere Kurzhanteln im Hammergriff: Die Handflächen zeigen zum Körper. Aus dieser Position das linke Knie explosiv und so hoch wie möglich in Richtung Brust ziehen. Kurz halten und zurück zum Boden führen. Direkt mit dem rechten Knie wiederholen. Anschließend ist eine gesamte Wiederholung absolviert.