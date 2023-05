In diesem Artikel: Das war die FIBO 2023

Das waren unsere Highlights der FIBO 2023. Viele Innovationen, welche die Fitnessbranche für uns bereithält und ein besonderer Fokus liegt dabei definitiv auf den Themengebieten Gesundheit und Technologie. Die FIBO selbst zieht ein positives Resümee und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr. Am 11. bis 14. April 2024 geht die FIBO in die nächste Runde.

Wir waren auf der FIBO, der weltweit größten Sport und Fitnessmesse in Köln unterwegs und haben Ausschau nach den neuesten Trends und Innovationen auf dem Fitnessmarkt gehalten. Unter dem Slogan "For a strong and healthy society" ruft die Messe jedes Jahr Fitnessverrückte aus der ganzen Welt in die Domstadt. Hier wimmelte es nur so von Influencern, Stars, Sportlern und Firmen, die Fitnessgeräte, Tools, Supplements und Co. präsentieren.

Nachdem die FIBO zuletzt wegen der Pandemie 2 Jahre pausieren musste und 2022 ihr Comeback feierte, sollte es in diesem Jahr wieder voll losgehen. Und wir können sagen, es war jede Menge los auf der FIBO 2023. Ihr konntet nicht selbst dabei sein? Wir zeigen euch, was ihr verpasst habt.

Das war die FIBO 2023 Vom 4. bis zum 7. April hat sich die gesamte Fitnessbranche auf dem Gelände der Köln-Messe versammelt. 867 Aussteller präsentierten 4 Tage lang die neuesten Geräte, Workouts, Diagnostiktools. Insgesamt rund 106.000 Besucher zählte der Veranstalter in diesem Jahr. Auch die ganz Großen der Branche waren vor Ort, wie Bodybuilder Markus Rühl und Urs Kalecinski und internationale Größen Jay Cutler. Auch Fitnessinfluencer wie Flying Uwe und Sophia Thiel waren natürlich vor Ort.

Was sind die Trends der FIBO 2023? Der Fitness- und Gesundheitssektor ist eine Branche, die schnell wächst und sich durch neue Innovationen, Wettbewerber und Möglichkeiten stetig im Wandel befindet. Und wo lassen sich die Trends und Entwicklungen in der Fitness-, Wellness- und Gesundheitswelt besser erkennen, als auf der weltweit größten Messe zu genau dem Thema? Wir haben uns umgeschaut: Um diese Neuheiten kommen wir in Zukunft nicht mehr drumherum:

1. Ganz neu auf dem Fitnessmarkt: Gaming Mit einer "Gaming & Activity Area" richtet sich die FIBO an eine ganz neue Zielgruppe. Erstmals wurde das Thema eSports und Gaming in das FIBO-Portfolio aufgenommen und bekam direkt eine eigene Halle. So wolle man vorrangig auch jüngere Leute erreichen. Ein großer Faktor dabei ist der körperliche Ausgleich zum Spielen in virtuellen Welten. Die Gaming-Community ist riesig und es ist längst bekannt, dass körperliche und mentale Fitness die Gesamtperformance, also auch die Leistung im Spiel, steigern kann. Das belegt auch eine Studie der Deutschen Sporthochschule Köln.

FotoBehrendt by FIBO Global Fitness Mit einer VR-Brille lässt sich körperliche Bewegung mit virtuellen Welten kombinieren

Zusätzlich wurden auf der FIBO zahlreiche Set-ups vorgestellt, welche beim Gaming den gesamten Körper beanspruchen. Verschiedenste Anbieter wie ExerCube, ICAROS und Lymb.io waren vor Ort und ermöglichten es an ihren Ständen, hybride Anwendungen aus Virtual-Reality, Gaming und physischer Aktivität auszutesten und für sich zu entdecken. Ein neuer Markt, der Synergien von Gaming und Fitness aufzeigt und großes Potenzial für die Zukunft mit sich bringt.

2. Wellness auf dem Vormarsch Lange stand Wellness vor allem für Erholung und stellte sozusagen den Gegenpol zu Sport, Anstrengung und Leistung da. Doch die diesjährige FIBO schlug mit ihrem "Meeting Point Spa & Wellness" eine Brücke zwischen den zwei Welten Fitness und Wellness. Die Nachfrage nach Spa-Aspekten sei im Sportbereich groß. Eine Sauna oder Body-&-Soul- sowie Body-&-Mind-Angebote sind zunehmend Argumente für ein Fitnesstudio oder für Sporthotels. Sämtliche Massage- und Regenerationstools, Cryoboxen, Sportsaunen und Infrarotkabinen von Anbietern wie Starpool oder RemediCool ließen sich direkt vor Ort testen.

3. Fit bis ins hohe Alter Fitness ist nur etwas für junge Leute? Längst nicht mehr! Immer mehr Menschen möchten auch im Alter fit bleiben und dieser Nachfrage passt sich die Fitnessbranche an. Verschiedenste Vorträge und Konzepte setzten sich mit dem Thema fit mit Ü40, Ü50 oder Ü60 auseinander: Was sind die besonderen Herausforderungen der verschiedenen Altersgruppen und wie muss spezifisches Training an das Alter angepasst werden?

4. Innovation durch Digitalisierung Auch die Fitnessbranche wird zunehmend durch die Digitalisierung bestimmt. Im "Tech Valley", einer eigenen Halle nur zum Thema Technologie, konnten Unternehmen und Start-ups ihre Apps, sowie Soft- und Hardware-Lösungen präsentieren. Die Digitalisierung ist natürlich längst kein Trend mehr, doch auf der FIBO ließ sich in diesem Jahr eine Vielzahl an technischen Innovationen bestaunen. Eine große Rolle dabei spielen Daten, die dazu dienen, jedes Konzept und jedes Sportgerät auf Basis von Gesundheits- und Körperdaten noch persönlicher auf die User anzupassen. Hier wird faszinierend gezeigt, wie Technologie das Fitness-Angebot optimieren kann.

5. Physio und Fitness rücken zusammen Gesundheit rückt in der Gesellschaft und auch auf der diesjährigen FIBO immer mehr in den Fokus. Und so findet auch die präventive Auseinandersetzung mit dem Thema immer mehr Einzug in die breite Öffentlichkeit. Die Themenbereiche Physio und Fitness wachsen weiter zusammen und das spiegelten auch zahlreiche Vorträge im Rahmen des "European Health & Fitness Forum" wider. Physiotherapeutische Anwendungen sind nicht mehr nur dem Leistungssport vorbehalten, sondern finden auch unter Freizeitsportlern immer mehr Zulauf. Auch das Angebot an Tools und Apps zum Thema Rückengesundheit, aufrechte Haltung, Verspannungen lösen, Schmerztherapie, Prävention und Co. wirkt auf der diesjährigen Fitnessmesse riesig.

6. Bodybuilding Du dachtest, extreme Muskelberge und Bodybuilding-Shows sind Relikte der 70er? Dann hast du noch nicht in Halle 10.5 auf der FIBO vorbeigeschaut. Ein riesiger Andrang und jede Menge skurrile, wie beeindruckende Menschen, die sich vor Supplementständen, auf Bühnen und bei verschiedenen Challenges messen. Die FIBO-Power war mit Abstand die lauteste, actionreichste Halle der ganzen Messe: lange Schlangen für ein Foto mit den Stars, laute Musik, schwere Gewichte und jede Menge Testosteron.

© FIBO / RX Austria & Germany Auf Kommando wird auf der Bodybuilding Bühne um die Wette gepost

6. Hyrox Ein absolutes Highlight in diesem Jahr: das sportliche Mitmachangebot Hyrox. Das Wettkampfformat, das Laufen mit HIIT und Functional-Training kombiniert, ist der absolute Fitness-Trend des Jahres und das ging auch an der FIBO nicht vorbei. So holte der Veranstalter das Event kurzerhand aufs Messegelände und jeder Besucher konnte teilnehmen.

Unsere Produkt-Highlights: Neben all den Vorträgen, Konzepten und Shows gibt es auf der Fibo natürlich auch zahlreiche Stände von nahezu allen Herstellern rund um das Thema Fitness. Wir haben uns einige Produkte mal genauer angeschaut und durften jede Menge kleine und große Tools, Konzepte und Co. testen. Das sind unsere Highlights:

1. Das Tool für die Wirbelsäule: Spinefitter

FotoBehrendt by FIBO Global Fitness Der Spinefitter soll die Muskulatur rund um die Wirbelsäule massieren

Schon beim Herumlaufen auf der Messe ist uns immer wieder dieses längliche Tool mit den vielen Kugeln aufgefallen, das sämtliche Messebesucher mit sich herumtrugen. Mit dem Spinefitter hat die Firma Sissel wohl den Verkaufsschlager der FIBO parat. Zwei Reihen aus parallel angeordneten Kugeln sollen beim Darauflegen die Muskulatur rund um die Wirbelsäule massieren und so Verspannungen, Blockaden und Muskelbeschwerden lindern oder auch vorbeugen. Wir haben es vor Ort ausprobiert: Im Vergleich zum Training mit einer Faszienrolle oder Triggerdingern sind die Schaumstoffbälle des Spinefitter angenehm weich. Trotzdem merkt man bei leichten Bewegungen, wie der Spinefitter die Muskulatur beidseitig um die Wirbelsäule angenehm stimuliert. Wir finden: genau das Richtige für eine kurze Rückenpause an einem langen Schreibtischtag.

Wem Spaß und Wettkampfgedanke beim Training gleichermaßen wichtig sind, der sollte sich dieses Tool mal genauer anschauen. Die Pods sind wie kleine Hütchen, die Lichtsignale senden. Je nach Setting müssen diese dann möglichst schnell mit Händen oder Füßen berührt werden. Das trainiert nicht nur die Schnelligkeit, sondern auch die Konzentration. Die Blaze Pods sind dabei super vielseitig einsetzbar. Legst du die Pods weit auseinander auf den Boden, kannst du ein Sprint-Training daraus machen. Machst du einen Unterarmstütz und tippst die Pods je mit einer Hand an, trainierst du deine Körpermitte. Machst du eine Kniebeuge und versuchst die Pods mit dem Fuß zu erreichen, trainierst du Gesäß und Beine. Unser Ehrgeiz wurde definitiv geweckt und vor lauter Konzentration und Spaßfaktor bemerkt man kaum mehr, wie anstrengend das eigentlich ist.

3. TRX Griffe TRX Bandit Griffe

Resistancebänder sind super Fitnesstools, wenn es da nicht ein Problem gäbe: Sie schneiden in die Haut ein und die Hände riechen danach unangenehm nach Gummi. Dafür hat TRX ein neues Tool konzipiert: Die universell einsetzbaren Griffe kannst du einfach über deine Resistancebänder stülpen, was das Training sehr viel komfortabler und kontrollierter macht. Du steckst sie einfach auf das Trainingsband deiner Wahl und kannst jetzt wie gewohnt trainieren, ohne Einschneiden. Ein einfaches, kleines Tool, was ein großes Problem behebt. Den Men's-Health-Trainings-Test haben die TRX Griffe vor Ort schon mal bestanden.

4. Laufband Innovation: Technogym Run Der Sportgeräte Hersteller Technogym hat auf der FIBO neben vielen weiteren Produkten ein neues Laufband vorgestellt. Das Technogym Run hat überraschende Features parat. Wir durften es testen und uns durch die zahlreichen Anwendungen wie Intervalltrainings und Bootcamps testen, die ganz ohne monatliche Mitgliedschaft auf dem Gerät verfügbar sind. Neben klassischen Kardiofunktionen, die man von einem Laufband erwarten mag, bietet das Technogym Run auf dem großen Touchbildschirm On-Demand-Workouts für den ganzen Körper. Besonders cool: Im Push Modus kann ein Sled-Widerstand von bis zu 55 kg eingestellt und geschoben werden, optimal für das Hyrox-Training also. Laut Technogym soll das Laufband außerdem besonders leise sein, was wir vor geräuschvoller FIBO Kulisse allerdings nur schwer überprüfen konnten.

5. Clear-Whey von My Protein Clear Whey Mango&Coconut

Clear-Wheys sind gerade ein absoluter Trend in der Fitnessszene. Dabei handelt es sich um einen klaren Proteinshake aus Molkenproteinisolat. Im Vergleich zum herkömmlichen cremigen Whey Shakes unterscheidet es sich deutlich durch Aussehen und Konsistenz. Clear-Whey erinnert dabei eher an eine Limonade oder einen Fruchtsaft. Aber sind Clear-Wheys wirklich besser als herkömmliches Whey? Die Antwort darauf findest du hier. Am Stand von My Protein konnte uns das Clear-Whey geschmacklich als auch von den Nährwerten her definitiv überzeugen.

FIBO Innovation & Trend Award 2023 Jedes Jahr kürt eine internationale Jury aus Experten und Wissenschaftlern im Rahmen der FIBO Innovation & Trend Awards die besten, zukunftsweisenden Ideen aus 5 Kategorien. Von 100 eingereichten, kreativen und faszinierenden Produkten, Konzepten und Services konnten sich 2023 diese durchsetzen:

FotoBehrendt by FIBO Gloal Fitness 5 Konzepte konnten sich unter den Nominierten durchsetzen

Health & Prevention: Icaros Guardian

Der Icarus Guardian ist eine Art modernes Balanceboard, also ein Trainingssystem für Gleichgewichts- und Stabilitätstraining.

Der Icarus Guardian ist eine Art modernes Balanceboard, also ein Trainingssystem für Gleichgewichts- und Stabilitätstraining. Kategorie Ecology & Sustainability: RefresherBoxx

Eine revolutionäre Art, um Textilien zu waschen, und zwar ganz ohne Wasser und Chemikalien. Das soll die Umwelt und auch die Materialien schonen. Laut Hersteller werden in nur 30 Minuten Viren, Bakterien und Gerüche entfernt.

Eine revolutionäre Art, um Textilien zu waschen, und zwar ganz ohne Wasser und Chemikalien. Das soll die Umwelt und auch die Materialien schonen. Laut Hersteller werden in nur 30 Minuten Viren, Bakterien und Gerüche entfernt. Kategorie Performance: The Antagonist

Mit dem The Antagonist hat die Firma Haeyven ein neues Kraft- und Kardiotrainingsgerät entwickelt. Durch bidirektionales Training, bei dem der Widerstand nicht nur in eine Richtung geht, werden gleichzeitig Agonisten und Antagonisten trainiert.

Mit dem The Antagonist hat die Firma Haeyven ein neues Kraft- und Kardiotrainingsgerät entwickelt. Durch bidirektionales Training, bei dem der Widerstand nicht nur in eine Richtung geht, werden gleichzeitig Agonisten und Antagonisten trainiert. Kategorie Start-up: Turnkiste

Die Aufbewahrungskiste für Sportequipment für den Außenbereich lässt sich digital buchen und über das Handy öffnen. Dadurch ist sie vandalismus- und diebstahlsicher, perfekt für jedes Outdoor-Workout. Du musst das Equipment nicht mehr schleppen, sondern findest es vor Ort in der Turnkiste.

FotoBehrendt by FIBO Global Fitness Die Turnkiste ist der Gewinner in der Kategorie Start Up

Kategorie Lifestyle & Wellness: ErgoSportive

Ergosportive ist ein smartes Bett, das die Schlafaktivität trackt und diese an eine App oder an Garmin-Geräte überträgt. Es lässt sich in verschiedene Positionen einstellen und hat zum Beispiel auch eine Anti-Schnarch-Funktion. Das waren unsere Highlights der FIBO 2023. Viele Innovationen, welche die Fitnessbranche für uns bereithält und ein besonderer Fokus liegt dabei definitiv auf den Themengebieten Gesundheit und Technologie. Die FIBO selbst zieht ein positives Resümee und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr. Am 11. bis 14. April 2024 geht die FIBO in die nächste Runde.

