KI-Earbuds als Personal Trainer: Was steckt dahinter?

Mitten im Lauf bist du dir nicht mehr sicher, ob dein Tempo so passt. Also fragst du einfach: "Soll ich das Tempo drosseln?" Sekunden später antwortet eine Stimme aus deinen Kopfhörern, dass alles okay ist. Du musst gar nicht erst deine Smartwatch checken oder aufs Handy schauen.

Ein echter Trainer im Ohr? Das Szenario klingt nach Science Fiction. Es ist bereits theoretisch möglich, praktisch ist die Technik allerdings noch nicht ganz so weit.

Warum KI jetzt auch im Ohr trainiert Statt nur Musik abzuspielen, führen manche Earbuds inzwischen ein echtes Gespräch mit dir. Das unterscheidet sie von klassischen Sportkopfhörern, bei denen vor allem fester Sitz und Schweißresistenz im Vordergrund standen.

Ein Teil dieser KI-Earbuds ist zudem mit eigener Sensorik ausgestattet. Der Gehörgang liegt nah an großen Blutgefäßen und bewegt sich beim Training kaum, anders als das Handgelenk, wo Armbewegungen und Kälte die Messung stören können.

Das kann In-Ear-Sensoren gerade bei bewegungsintensiven Workouts Vorteile bei der Pulsmessung verschaffen.

Der Trick hinter dem KI-Ohrhörer Einen Sprachassistenten per Tipp auf den Ohrhörer zu starten, ist längst Standard, das bieten etwa Sony, Samsung oder Jabra schon seit Jahren. Der eigentliche Unterschied liegt nicht im Trigger, sondern in der Qualität der KI dahinter, die sich von Hersteller zu Hersteller unterscheidet:

Bei den Google Pixel Buds Pro 2 lässt sich etwa nicht nur Gemini, sondern auch Gemini Live direkt über den Ohrhörer starten, ganz ohne das Handy zu entsperren. Die KI läuft dabei auf dem Smartphone, die Earbuds dienen als Mikrofon und Lautsprecher. Der Mehrwert ist also der bequeme Direkt-Zugriff, kein exklusiver KI-Zugang.

Einen anderen Ansatz verfolgen die Open-Ear-Kopfhörer Amazfit Up: In Verbindung mit einer kompatiblen Amazfit-Smartwatch lässt sich Zepp Flow über die Earbuds nutzen – bei ausgewählten Uhren sogar per Dreifach-Tipp. Ohne kompatible Watch startet lediglich der Standard-Sprachassistent deines Smartphones.

Einen eigenen Puls-Sensor im Ohr bieten dagegen die Apple AirPods Pro 3 und die Beats Powerbeats Pro 2. Apples Funktion „Workout Buddy“ nutzt Trainingsdaten, um während des Workouts personalisierte motivierende Sprachansagen zu geben, und reagiert unter anderem auf Meilensteine wie neue Bestzeiten. Ein offenes Gespräch ist dabei aber nicht vorgesehen. Workout Buddy setzt kompatible Apple-Hardware und Bluetooth-Kopfhörer voraus; Geräte- und Siri-Sprache müssen aktuell auf Englisch oder Spanisch eingestellt sein. Wo die Technik noch an Grenzen stößt Die entscheidende Lücke: Freier Sprachdialog und Live-Auswertung der eigenen Vitaldaten kommen bislang noch nicht in einem System zusammen. Lauf-Apps wie Runna und Sport-Smartwatches, wie die von Garmin, können dir zwar Trainingsdaten wie Tempo oder Herzfrequenz in Echtzeit zurückmelden, aber als Einbahnstraße ohne Rückfragen.

Gemini Live wiederum führt zwar ein Gespräch, wertet dabei aber keine laufenden Trainingsdaten aus.

Am nächsten kommt dem die Kombination aus AirPods Pro 3 und Siri: Fragst du während des Trainings "Wie ist meine Herzfrequenz?", bekommst du eine Antwort aus den Live-Daten der eigenen Sensorik von der regulären Siri-Sprachsteuerung.

Ein offenes Gespräch darüber hinaus ist aber bislang nicht möglich. Hinzu kommt: Echte Bewegungsanalyse leisten KI-Earbuds nicht, dafür fehlt die visuelle Erfassung. Vieles bleibt also noch Science Fiction.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu KI-Earbuds im Sport Brauche ich für KI-Coaching im Ohr zwingend eine Smartwatch? Kommt aufs Modell an: Amazfit Up braucht für Zepp Flow eine kompatible Smartwatch, die Pixel Buds Pro 2 nicht. Was unterscheidet KI-Earbuds eigentlich von normalen Bluetooth-Kopfhörern? Den Standard-Sprachassistenten per Touch zu starten, können die meisten Bluetooth-Kopfhörer längst. Der Unterschied liegt im Direkt-Zugriff auf fortgeschrittene Dialog-Modi wie Gemini Live oder Zepp Flow. Echte Zusatz-Hardware wie ein Pulssensor im Ohr ist dagegen selten. Gibt es schon Kopfhörer, die während des Trainings im Dialog UND mit Vitaldaten arbeiten? Bislang nicht als fertiges Gesamtpaket. Am nächsten kommt dem die Kombination aus AirPods Pro 3 und Siri.